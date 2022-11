Il colosso cinese ha presentato oggi Huawei Pocket S che si presenta come la versione più economica dello smartphone pieghevole a conchiglia Huawei P50 Pocket lanciato alla fine del 2021. Ecco le caratteristiche, la disponibilità e i prezzi del prodotto.

Caratteristiche di Huawei Pocket S

Huawei Pocket S è dotato di uno schermo interno OLED da 6,9 pollici con risoluzione di 2790×1188 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz.

Il chipset che anima il dispositivo è lo Snapdragon 778G di Qualcomm, quindi la connettività è limitata alla rete LTE. Il meccanismo della cerniera è stato aperto e chiuso 400.000 volte durante i test qualitativi, quindi dovrebbe garantire una notevole durata.

La fotocamera selfie è alloggiata all’interno di un foro ed è quella da 10,7 MP di Huawei P50 Pocket, mentre per il display circolare sulla cover posto appena sotto le fotocamere Huawei ha scelto un pannello OLED da 1,04 pollici con risoluzione 340×340 pixel.

Il modulo fotografico posteriore include una fotocamera principale da 40 megapixel con sensore RYYB e obiettivo f/1.8, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e un sensore AF laser.

Huawei Pocket S è alimentato da una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40 W, mentre la dotazione software di serie include il sistema operativo proprietario Harmony OS 3.0 e varie app preinstallate, alcune delle quali sviluppate appositamente per il dispositivo.

Huawei Pocket S è disponibile in cinque colori dai toni poco vivaci, ossia argento, verde, giallo, rosa, celeste e nero e ripropone le dimensioni compatte di Huawei P50 Pocket.

Disponibilità e prezzi di Huawei Pocket S

Huawei Pocket S è disponibile in Cina al prezzo di 5.988 Yuan (circa 830 euro) per la variante con 128 GB di archiviazione e di 6.488 Yuan (circa 900 euro) per la versione da 256 GB. Questi due modelli saranno in vendita dal 10 novembre, mentre una terza variante con 512 GB di spazio di archiviazione arriverà a dicembre e costerà 7.488 (circa 1.040 euro).

Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

