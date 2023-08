Agli inizi dell’anno si era parlato della possibilità che Samsung addivenisse ad una riorganizzazione della propria lineup per il 2024 e, in quella stessa sede, si era accennato ad un probabile snellimento della gamma Galaxy A — che raccoglie le principali proposte del brand per la fascia media —, tuttavia il moltiplicarsi delle indiscrezioni su Samsung Galaxy A25 5G sembra smentire almeno in parte quella prima voce di corridoio.

Samsung Galaxy A25 5G: primi dettagli sulle fotocamere

Sì, perché si era parlato della possibilità che la gamma 2024 fosse composta da soli tre modelli: Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A15. Insomma, il successore di Samsung Galaxy A24 pareva non figurare affatto nei piani del produttore sudcoreano. La situazione era cambiata un paio di mesi fa, quando — di punto in bianco — era rimbalzato un primo leak riguardante proprio Samsung Galaxy A25 5G.

Già in quella sede, comunque, si era sottolineato come questo modello potrebbe non essere un assoluto inedito: i primi render del dispositivo avevano lasciato trasparire una marcata somiglianza tra Samsung Galaxy A25 5G e Samsung Galaxy A24, al punto tale da inquadrare il nuovo modello come una mera versione 5G di quello lanciato lo scorso mese di aprile. Ebbene, i dettagli appena emersi sul comparto fotografico paiono andare nella stessa direzione.

Infatti, dalle indiscrezioni appena trapelate si apprende che Galaxy A25 dovrebbe essere equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP e una singola fotocamera anteriore da 13 MP, esattamente come il suo predecessore mai arrivato in Europa. Sebbene su questo punto ci sia maggiore incertezza, le restanti due fotocamere posteriori del nuovo modello potrebbero essere una ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP.

A sostegno dell’ipotesi di cui sopra, si segnala altresì che Samsung Galaxy A25 5G — model number SM-A256E — è in cantiere sin dalla scorsa primavera. Resta da capire se, al pari di Galaxy A24 4G, anche questo modello disporrà di un display AMOLED a 90 Hz.

Disponibilità

Un altro punto di contatto tra i due modelli potrebbe essere quello relativo alla disponibilità sul mercato: come si è detto, Samsung Galaxy A24 non è mai stato commercializzato in Europa e la stessa sorte potrebbe toccare anche a Samsung Galaxy A25 5G. Ad ogni modo, ad oggi non ci sono segnali che facciano pensare ad un lancio imminente; insomma, nei prossimi mesi non mancheranno le occasioni per tornare sull’argomento.

