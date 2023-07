Il colosso cinese Xiaomi sta lavorando ad alcuni dispositivi da lanciare sul mercato nel prossimo futuro, parliamo della serie Redmi K70 (di cui abbiamo già visto alcune anticipazioni) e di Xiaomi 13T di cui abbiamo avuto modo di intravedere alcune specifiche tecniche (di entrambe le varianti), nonché i presunti prezzi.

Oggi, grazie alle solite fughe di notizie, diamo insieme uno sguardo ad alcune conferme e nuove informazioni sugli smartphone sopra citati.

Ecco le specifiche tecniche principali del prossimo Redmi K70 Pro

Entro la fine dell’anno è attesa la presentazione dei prossimi due smartphone a marchio Xiaomi, commercializzati in Cina come Redmi K70 e K70 Pro, mentre sui mercati globali arriveranno probabilmente come POCO F6 e F6 Pro.

Il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso alcune informazioni su Redmi K70 Pro, attraverso il social network cinese Weibo; stando a quanto riportato, viene confermato l’utilizzo del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 come cuore pulsante del dispositivo.

Lo smartphone dovrebbe inoltre essere dotato di un display con risoluzione 2K (anche per il modello base) e di una batteria da 5.120 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. La famiglia dei prossimi smartphone Xiaomi dovrebbe essere composta da tre dispositivi, oltre alla versione Pro e a quella normale (presumibilmente mossa dallo Snapdragon 8 Gen 2), dovrebbe esserci anche Redmi K70e con chipset Dimensity 8300, che potrebbe però rimanere esclusiva del mercato interno cinese.

I tra smartphone dovrebbero avere rispettivamente i numeri modello 23117RK66C, 2311DRK48C e 23113RKC6C.

La certificazione FCC ci dà una serie di informazioni su Xiaomi 13T

La prima settimana di settembre l’azienda dovrebbe presentare i prossimi Xiaomi 13T e 13T Pro, di cui abbiamo già avuto modo di vedere alcune informazioni preliminari; riguardo al modello base per esempio, sapevamo già che dovrebbe presentarsi con un display AMOLED a 144 Hz, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una batteria da 5.000 mAh.

Xiaomi 13T è stato ora avvistato nel database dell’ente certificatore FCC, grazie al quale abbiamo alcune conferme inerenti ad alcune specifiche: il dispositivo, con numero modello 2306EPN60G, sarà disponibile in due configurazioni di RAM e storage secondo la certificazione, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria iterna, oppure 12 GB di RAM e sempre 256 GB di archiviazione.

Stando a quanto emerso anche da altri enti di certificazione, Xiaomi 13T dovrebbe essere dotato di un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz (di cui non si consce la diagonale) e di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Il dispositivo dovrebbe come detto essere lanciato a inizio settembre 2023, ad un prezzo di circa 699 euro, mentre la variante Pro potrebbe avere un prezzo di partenza di circa 930 euro.

In copertina Xiaomi 13 Ultra

