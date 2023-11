OnePlus e Redmi si apprestano a vivere settimane e mesi particolarmente intensi per via del lancio di nuovi dispositivi tra cui OnePlus 12 – protagonista di innumerevoli leak e indiscrezioni – e la famiglia Redmi K70. Proprio nelle scorse ore sono emerse ulteriori informazioni su modelli di fascia media che rivestono un ruolo di rilievo nelle strategie delle due aziende. Stiamo parlando di OnePlus Ace 3, Redmi 13C, Redmi K70 e K70e, ecco le ultime.

OnePlus Ace 3 di nuovo protagonista di un leak, ecco cosa sappiamo

Partiamo dallo smartphone più atteso di questo trio ovvero OnePlus Ace 3 il quale, stando al leaker Digital Chat Station, dovrebbe trattarsi della versione cinese di OnePlus 12R (in copertina) e che nelle scorse ore si è reso protagonista di un leak, proprio dell’informatore cinese, che ne ha svelato alcune tra le specifiche più interessanti.

Stando a quanto emerso dal leak, il cuore pulsante dello smartphone dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – SoC destinato ad alimentare molti dispositivi di fascia medio-alta nelle prossime settimane tra cui HONOR 100, 100 Pro e iQOO Neo 9 Pro – affiancato da memorie RAM LPDDR5x (sconosciuti ancora i tagli) e memorie interne UFS 4.0 con configurazioni che dovrebbero arrivare fino a 1 TB.

Frontalmente Ace 3 dovrebbe sfoggiare un ampio display OLED da 6,74 pollici griffato BOE con bordi curvi, risoluzione 1,5 K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto per l’attenuazione PWM.

Sul comparto fotografico permangono ancora molti dubbi e le informazioni sono più incerte; ricapitolando le indiscrezioni, questo dovrebbe essere composto da tre fotocamere: un sensore Sony IMX890 da 50 MP, un obiettivo ultrawide OmniVision OV8D10 da 8 MP e un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP con zoom ottico fino a 2x. Anteriormente invece, in posizione simmetrica e centrale, dovrebbe trovare posto la fotocamera frontale da 16 MP.

Per quel che concerne la batteria, l’azienda dovrebbe aver implementato un’unità da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W.

Redmi K70 e K70e puntano a fare la voce grossa nella fascia media

Redmi K70 d’altrocanto dovrebbe presentare alcune similarità al modello OnePlus soprattutto per quanto concerne il SoC scelto e il numero di fotocamere posteriori.

Leggere discordanze emergono invece sul display, un pannello con risoluzione 2K con bordi piatti a differenza di Ace 3, e sulla batteria che sul modello Redmi dovrebbe trattarsi di un’unità da 5120 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Il lancio di entrambi i dispositivi è atteso per il Q1 2024 con il nome di OnePlus 12R e Poco F6, rispettivamente.

Rimaniamo sempre a oriente e sui dispositivi Redmi, il sotto brand di Xiaomi sarebbe pronto ad annunciare alla fine di questo mese due modelli ovvero Redmi K70e e l’economico Redmi 13C le cui specifiche tecniche sono emerse in rete con modalità diverse.

Redmi K70e si posiziona, teoricamente, come il modello di fascia medio-bassa della serie K70 anche se le specifiche tecniche delineano uno smartphone dal rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante.

A partire dal display OLED da 1,5K di risoluzione e passando per la scelta del processore ricaduta sul nuovo Mediatek Dimensity 8300, chip di fascia media dell’azienda dotato di una CPU octa-core in grado di raggiungere una velocità massima di 2.8 GHz; lato GPU, invece, dovrebbe fare affidamento su una Mali-G52 MC6.

Sul versante dell’autonomia lo smartphone potrebbe dotarsi di una batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W.

Redmi 13C: specifiche da fascia bassa ma è il prezzo il suo punto forte

Passiamo all’altro dispositivo di casa Redmi ovvero quel 13C decisamente destinato alla fascia entry-level del mercato le cui specifiche tecniche sono state erroneamente rivelate da una pagina prodotto sul sito di Amazon USA.

Stando a quanto riportato dalla pagina, lo smartphone sarà alimentato dal processore Mediatek Helio G99 – con processo produttivo a 6 nanometri – affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite scheda MicroSD mentre la batteria è un’unità da 5000 mAh.

Frontalmente il display scelto è un IPS da 6,74 pollici con risoluzione 720p e fotocamera frontale da 2 MP incastonata in un ormai vetusto notch a goccia.

Il comparto fotografico è completato posteriormente da un sensore principale da 50 MP e due accessori da 2 MP per la profondità di campo e la modalità macro.

A bordo troviamo la MIUI 14 basata su Android 12, per chi volesse compiere un tuffo nel passato.

Stando all’inserzione, il prezzo negli Stati Uniti è di 140 dollari con disponibilità ancora incerta ma prevista per la fine del mese corrente.

Dunque, OnePlus e Redmi hanno in cantiere numerosi smartphone per accontentare tutte le tasche, per scoprirne di più non ci resta che attendere gli annunci ufficiali o sbirciare l’ennesima indiscrezione.

