Il lancio dello smartphone Samsung Galaxy A25 è ancora lontano, ma oggi sono già trapelate le prime immagini apparentemente ufficiali del dispositivo.

I render condivisi mostrano il successore di Samsung Galaxy A24 in tutte le sue varianti di colore che sarebbero nero, blu-grigio, verde lime e azzurro, tonalità che appaiono non troppo vivaci, ma nemmeno troppo spente.

Le immagini mostrano che sul lato destro sono presenti il pulsante di accensione e quelli del volume, mentre il display accoglie un notch e cornici un po’ spesse, soprattutto il mento.

Posteriormente sono visibili tre fotocamere allineate verticalmente con il flash LED posizionato accanto ai tre sensori.

Samsung Galaxy A25 verrebbe lanciato nel 2024

Samsung Galaxy A25 5G è già apparso su Geekbench rivelando che il dispositivo è trainato dal chipset Exynos 1280 di Samsung.

Secondo le precedenti indiscrezioni, lo smartphone sarebbe munito di 8 GB di RAM, uno schermo AMOLED da 6,44 pollici, una fotocamera principale da 50 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica da 25 W. Il dispositivo dovrebbe eseguire Android 14 con One UI 6.0/6.1.

Per quanto riguarda il lancio, si vociferava un generico ultimo trimestre 2023, ma ora Android Headlines afferma che il debutto sarebbe in programma per la prima metà del 2024.