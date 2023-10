Giornata ricca di aggiornamenti anche quella di oggi, tra Samsung, OnePlus e Realme. Il produttore sud-coreano rilascia la beta della One UI 6 con Android 14 per Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, ma anche novità per Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+; OnePlus e Realme rilasciano intanto aggiornamenti per OnePlus Nord 2 5G e Realme 10 Pro. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo per i vari dispositivi.

Novità aggiornamento One UI 6 beta per Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Partiamo da Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G che in queste ore stanno entrando a far parte del programma beta della One UI 6 basata su Android 14. I due smartphone pieghevoli stanno accogliendo i primi firmware di test in Corea del Sud, naturalmente solo nel caso di adesione da parte degli utenti. Come negli altri casi, per entrare a far parte del programma beta basta aderire cliccando sull’apposito banner all’interno dell’app Samsung Members: purtroppo anche quest’anno niente da fare per gli utenti italiani, che sono costretti ad attendere il rilascio della versione stabile. A tal proposito, nelle scorse ore è stata rilasciata la beta 8 per la serie Samsung Galaxy S23, che insieme alle build stabili spuntate nei server di test lascia presagire un debutto a breve.

L’aggiornamento per Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G ha un peso di quasi 3 GB: nel caso siate riusciti ad aderire alla beta, per scaricare il nuovo firwmare non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni come per un normale update, seguendo “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Tra le novità portate dalla One UI 6 possiamo citare le modifiche al pannello delle notifiche e ai quick settings, il rinnovato e corposo effetto blur, il nuovo font, le maggiori possibilità di personalizzazione della schermata di blocco e di quella Always On Display, la separazione più netta delle notifiche, il ritorno del menu separato per la batteria (molto richiesto), il rinnovamento di tutte (o quasi) le app preinstallate e i nuovi widget per la fotocamera, ma c’è tanto altro.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite

Niente One UI 6 per Samsung Galaxy S10 Lite, che ha già ricevuto un major update in più rispetto ai fratelli della serie Galaxy S10. Questo non significa che lo smartphone sia stata abbandonato, dato che rientra tuttora nella lista dei modelli che hanno diritto ad aggiornamenti (almeno) trimestrali.

Galaxy S10 Lite sta accogliendo il firmware G770FXXS8HWI1 con le patch di sicurezza di settembre 2023 e poco altro. Ovviamente non sono state integrate nuove funzionalità di rilievo, visto che parliamo di un prodotto che ha debuttato sul mercato ormai quasi quattro anni fa. Secondo i piani del produttore, lo smartphone dovrebbe restare supportato ancora per qualche mese per quanto concerne la sicurezza.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

Novità anche per Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+. In distribuzione in Europa ci sono le patch di sicurezza di ottobre 2023 con i firmware BWI1 (serie S8) e DWJ1 (serie S7), insieme a qualche generico miglioramento di stabilità. I primi tre riceveranno nei prossimi mesi l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6, mentre la serie Tab S7 rimarrà ferma alla One UI 5.1.1 con Android 13.

Come abbiamo visto grazie al consueto bollettino diffuso dal produttore, le patch di ottobre comprendono 34 correzioni rilasciate da Google unite a 12 implementate da Samsung per i suoi stessi dispositivi. La maggior parte delle vulnerabilità corrette sono di livello alto o moderato, ma ce ne sono un paio di livello critico (CVE-2023-28581 e CVE-2023-40129).

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2 5G

Cambiamo marchio perché in queste ore si sta aggiornando anche OnePlus Nord 2 5G. Lo smartphone Android segue a poca distanza il successore OnePlus Nord 3 e accoglie OxygenOS 13 F.48 con le patch di sicurezza di ottobre 2023 a partire dall’India. Il changelog non cita alcuna altra novità, anche se potrebbe essere stato integrato qualche bugfix generico.

Come sempre l’update arriverà a livello globale nel giro di qualche giro, se non ci saranno problemi. Purtroppo OnePlus Nord 2 5G si fermerà ad Android 13 e non riceverà Android 14 con OxygenOS 14, release attualmente in beta su alcuni dispositivi della casa (come OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus 10 Pro, OnePlus Nord 3 e non solo).

Novità aggiornamento Realme 10 Pro

Chiudiamo con Realme 10 Pro, che sta accogliendo in queste ore l’aggiornamento RMX3660_11_A.44. Basato su Android 13 e Realme UI 4.0, il firmware richiede un download di poco più di 30 MB e integra soltanto la correzione a qualche problema noto e dei miglioramenti generici alla stabilità del sistema. Non sappiamo esattamente quali siano i problemi citati, ma è probabile che l’update possa andare a correggere le recenti criticità legate al consumo energetico.

Secondo i piani della casa cinese, Realme 10 Pro dovrebbe entrare nel programma beta della Realme UI 5.0 basata su Android 14 durante il mese di dicembre 2023.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, S10 Lite, Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, OnePlus Nord 2 5G e Realme 10 Pro

Non tutti gli aggiornamenti qui sopra potrebbero essere disponibili in Italia in questo momento. Per verificare l’arrivo di update su Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ potete recarvi nelle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Come specificato nel paragrafo più in alto, il percorso è lo stesso per Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G, ma il programma beta non è disponibile in Italia.

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su OnePlus Nord 2 5G e Realme 10 Pro potete seguire rispettivamente “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software” o “Impostazioni > Aggiornamenti software“.

