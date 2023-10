La One UI 6.0 con Android 14 è sempre più vicina: come preannunciato ieri con i primi segnali della build stabile e l’avvistamento di una nuova (ultima?) beta, quest’oggi Samsung ha rilasciato la beta 8 per la serie Samsung Galaxy S23. Ulteriore indicazione del lancio ormai dietro l’angolo è costituita dall’aggiornamento in questi giorni di diverse applicazioni con il supporto alla nuova versione: tra queste c’è Promemoria, che accoglie alcune novità. In più, pare che Samsung abbia fatto qualche modifica ai nomi di alcune sue app, che potrebbe generare un po’ di confusione.

Samsung lancia la One UI 6 beta 8 per i Galaxy S23

L’avevamo avvistata ieri nei server di test interni e non ci è voluto molto per vederla: Samsung rilascia oggi la One UI 6.0 beta 8 per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, e si avvicina ulteriormente alla versione stabile. Per la prima volta dall’inizio del programma di test, il changelog non menziona alcun bugfix specifico, segno che ormai dovremmo quasi esserci: la versione in questione è la ZWJ1 ed è in distribuzione a partire da Germania, Regno Unito e India (seguiranno Corea del Sud e Stati Uniti a breve).

La versione stabile di Android 14 potrebbe fare il suo debutto tra pochi giorni: la avremo entro la prossima settimana?

Samsung aggiorna Promemoria per l’arrivo della One UI 6

L’app Samsung Promemoria sta ricevendo tramite il Galaxy Store un aggiornamento con alcune interessanti novità, riservate a chi sta già provando la One UI 6 con Android 14 tramite il programma beta. A cambiare è come prima cosa la schermata iniziale dell’app, che come potete vedere offre alcuni riquadri “riepilogativi” per le varie categorie di promemoria. Fino ad ora queste ultime erano accessibili solo tramite il menu laterale (cosa comunque ancora possibile).

Già con la versione attuale è possibile aggiungere un’immagine ai promemoria, ma con l’update in rollout in queste ore è anche possibile scattare direttamente una foto, senza passare prima manualmente all’app Fotocamera: una scorciatoia senz’altro gradita. In più ora è possibile creare promemoria per date già trascorse e impostare la ripetizione dei promemoria riguardanti un’intera giornata.

La nuova versione di Promemoria è accessibile solo agli utenti con One UI 6.0, ovviamente con un aggiornamento tramite Galaxy Store.

Curiosità: Samsung “si toglie” dai nomi delle sue app

I dispositivi Samsung possono contare su diverse app preinstallate, o comunque su tante app sviluppate direttamente dal produttore sud-coreano. Con la One UI 6 alcuni utenti potrebbero confondersi nella ricerca di alcune di esse nel drawer: a quanto pare la casa di Seoul ha deciso di cambiare i nomi di alcune app, togliendo la dicitura “Samsung” iniziale. In questo modo Samsung Health diventa semplicemente Health, così come Samsung Music passa a Music, Samsung Members a Members, Samsung Wallet a Wallet e così via.

Il problema è che pare che il produttore non lo stia facendo per tutte le app, almeno per il momento. Probabile che siano in distribuzione i vari aggiornamenti. Fortunatamente c’è sempre la possibilità di utilizzare la barra di ricerca, che digitando “Samsung” continuerà a mostrarci le varie app, anche quelle senza più la dicitura iniziale.

