La One UI 6 stabile basata su Android 14 è sempre più vicina al lancio su Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra. A dirlo non sono solo le ultime riguardanti la recente beta 7 rilasciata per gli smartphone, ma anche le build scovate sui server di test. Andiamo a scoprire tutto.

One UI 6.0 stabile con Android 14 in arrivo su Samsung Galaxy S23

Potrebbe essere questione di qualche giorno al massimo per il lancio della One UI 6.0 stabile per la serie Samsung Galaxy S23, che ovviamente porterà con sé Android 14 insieme a tutte le novità che stiamo imparando a conoscere in queste settimane (abbiamo anche installato la One UI 6 beta). Google ha lanciato Android 14 stabile solo il 4 ottobre 2023 durante l’evento dedicato al lancio di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma Samsung sta lavorando al programma beta ormai da qualche tempo su diversi smartphone Galaxy.

I primi a ricevere la One UI 6 stabile saranno senza dubbio i Samsung Galaxy S23, e a quanto pare il rilascio sembra essere dietro l’angolo. L’ultima beta, la settima, è stata proposta di recente e ha un changelog contenuto e dedicato solo a qualche bugfix. In più i firmware stabili hanno fatto capolino nei server di test interni in Corea del Sud, India, Europa e non solo (come segnalato da Tarun Vats). Come possiamo vedere nell’immagine qui sotto, la versione stabile della One UI 6 per gli S23 dovrebbe essere la BWJG.

Negli stessi server è spuntata una presunta beta 8, che a questo punto potrebbe essere l’ultima e precedere solo di pochi giorni la build stabile. Come ormai dovreste sapere, sono previste tante novità con il lancio della nuova release, tra le quali modifiche al pannello delle notifiche e ai quick settings, un rinnovato e corposo effetto blur, un nuovo font, maggiori possibilità di personalizzazione della schermata di blocco e di quella Always On Display, una separazione più netta delle notifiche, il ritorno del menu separato per la batteria (molto richiesto), un rinnovamento di tutte (o quasi) le app preinstallate, nuovi widget per la fotocamera e tanto altro. Alcuni dei cambiamenti previsti potrebbero essere resi disponibili solo sui modelli più recenti, come ad esempio i Galaxy S23.

Riuscirà Samsung a proporre Android 14 entro la fine del mese di ottobre, esattamente come fatto lo scorso anno con Android 13 sui Galaxy S22? Tutto sembra puntare in questa direzione, ma continuate a seguirci per restare aggiornati. Visto che il programma beta è attivo già da tempo per diversi altri modelli Samsung Galaxy, non è da escludere un lancio per questi ultimi nelle settimane subito successive.

Potrebbe interessarti: Smartphone e tablet che hanno ricevuto o si aggiorneranno ad Android 14: il listone