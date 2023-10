La Google Fotocamera, l’app fotocamera che troviamo a bordo degli smartphone Made by Google della serie Pixel sta ricevendo un nuovo importante aggiornamento, che fa seguito a quello del mese scorso, giungendo alla versione 9.1.

L’aggiornamento in questione, disponibile inizialmente per i soli Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, è in fase di rilascio graduale per tutti i possessori di uno smartphone Pixel aggiornato ad Android 14 e implementa alcune novità sul fronte dell’interfaccia, delle funzionalità e del supporto. Scopriamo tutti i dettagli.

La Google Fotocamera si aggiorna ancora

Google ha da poco avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per la Google Fotocamera, l’app fotocamera predefinita dei propri smartphone capace di fare miracoli a prescindere dall’hardware a disposizione.

Essenzialmente, come anticipato in apertura, l’aggiornamento porta alcune novità sul fronte dell’interfaccia (qua sotto potete vedere la differenza principale in tal senso), sul fronte delle funzionalità (ne riparleremo poco più avanti) e anche del supporto, dal momento che arrivano ora la possibilità di scattare foto in Ultra HDR e la possibilità di utilizzare il formato colore Display P3 in luogo dell’sRGB.

Queste ultime due novità, si pensava fossero esclusive dei flagship 2023 del colosso di Mountain View ma abbiamo visto che funzionano anche sul nostro Google Pixel 7 Pro (in rete ci sono testimonianze di utenti che hanno ottenuto queste novità anche sui Pixel 6). Non c’è, tuttavia, traccia della modalità Pro, esclusiva di Pixel 8 Pro nonostante sia in grado di funzionare su Pixel 7 Pro (e probabilmente anche su Pixel 6 Pro).

Ulteriori novità per l’interfaccia

Rispetto alla versione 9.0 di Google Fotocamera, con la versione 9.1 viene aggiunto un nuovo pulsante in basso a destra: questo consente di regolare manualmente alcuni parametri di scatto/registrazione, a seconda della modalità specifica (per esempio, con la modalità normale di scatto è possibile intervenire su luminosità, colore e bilanciamento del bianco), tramite uno slider; modificando l’impostazione, comparirà poi un pulsante a destra dello slider per ripristinare il tutto alla modalità automatica.

Arriva il supporto all’Ultra HDR

I Google Pixel 8 sono stati i primi smartphone Android a catturare foto in Ultra HDR, un nuovo formato d’immagine che sembra configurarsi come il futuro della fotografia da smartphone: è un formato basato sul JPEG (e quindi retrocompatibile) che incorpora una mappatura dei guadagni HDR nei metadati. Attualmente, questo formato è supportato esclusivamente dai browser basati su Chromium (quindi Google Chrome, tanto per dirne uno) in esecuzione su Android 14, Windows 11 o macOS.

Le foto scattate in Ultra HDR appaiono molto più bilanciate e naturali (meno sparate) rispetto a quelle sovraelaborate in HDR che siamo abituati a vedere, con cielo molto più luminoso del soggetto/oggetto protagonista della foto stessa.

L’Ultra HDR è al momento supportato su pochi smartphone (come i Pixel 7 e modelli successivi) perché, oltre ad Android 14, lo smartphone deve anche supportare una funzionalità chiamata SDR Dimming che si preoccupa di ridurre il livello di luminosità degli elementi SDR presenti sullo schermo quando è impostato per riprodurre i contenuti HDR.

Ad ogni modo, pare che Google cercherà di convincere gli altri produttori Android a sposare il supporto per l’acquisizione in Ultra HDR, per implementarlo all’interno delle loro app fotocamera e delle loro gallerie (ad esempio, Google Foto si è recentemente aggiornata per introdurre il supporto all’Ultra HDR).

Nuova opzione per passare dal formato colore sRGB a quello Display P3

L’ultima novità della versione 9.1 di Google Fotocamera è un’impostazione presente al percorso “Icona con l’ingranaggio > Altre impostazioni > Avanzate” e si chiama “Colori di alta qualità nelle foto”.

La descrizione fornita da Google ci aiuta a comprendere l’utilità di questa nuova impostazione: se attivata, nella cattura delle foto non verrà più utilizzato il formato colore sRGB ma, al suo posto, verrà utilizzato il formato colore Display P3, pensato per catturare colori più intensi e brillanti.

Come scaricare la versione 9.1 di Google Fotocamera sui Pixel

La versione 9.1.098.570503546.23 di Google Fotocamera è in via di rilascio graduale attraverso il Google Play Store su tutti i Pixel supportati che eseguono Android 14 (ovvero da Google Pixel 4a 5G in poi): per verificare la disponibilità, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere le novità (che come anticipato dovrebbero funzionare solo sui Pixel con SoC Tensor, quindi da Google Pixel 6 in poi), potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto, scaricabile tramite il portale APKMirror (la pagina di download è raggiundibile tramite questo link) e installabile attraverso un’applicazione che installa i “bundle” (file .akpm), come quella ufficiale di APKMirror (si può installare, attraverso il Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante).

