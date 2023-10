A fianco dei nuovi smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Google ha presentato ufficialmente il nuovo Google Pixel Watch 2, seconda iterazione dello smartwatch Made by Google che stavolta, spoiler, arriva anche in Italia (per giunta da subito).

In generale, il dispositivo riprende i concetti messi in campo con il Pixel Watch originale, mantenendo il form factor con cassa circolare; lo smartwatch può contare da subito su Wear OS 4 nella sua versione personalizzata per portare la Pixel Experience anche sul polso e racchiude al suo interno tutto il know how assorbito da Google in seguito all’acquisizione di Fitbit. Scopriamo tutti i segreti di questo nuovo smartwatch, parte di un ecosistema ormai consolidato come quello Pixel.

Google Pixel Watch 2 è ufficiale

Come anticipato in apertura, Google Pixel Watch 2 è ufficiale, dopo essere stato sbandierato ai quattro venti sia da Google, che ne ha condiviso alcuni teaser, che dai numerosi leaker ansiosi di svelare tutti i segreti del dispositivo, che giunge sul mercato a un anno esatto di distanza dal predecessore.

Tutti i leak della vigilia corrispondevano al vero e, ancora una volta, ci hanno tolto un po’ il gusto di scoprire i segreti del secondo smartwatch realizzato da Google, partendo da una base non proprio solidissima (il Pixel Watch “originale” peccava sotto molti aspetti) e cercando di migliorarla a tutto tondo.

Il design di Google Pixel Watch 2: evoluzione ma non rivoluzione

Google ha scelto la strada della continuità per il design del proprio Pixel Watch 2, mantenendo una cassa circolare che però non è più in acciaio inossidabile: pur rimanendo, disponibile nelle tre colorazioni Argento lucido, Nero opaco e Oro champagne, è adesso in alluminio (100% riciclato) e risulta più leggero di circa 5 grammi rispetto al predecessore.

Per il resto troviamo ancora bordi abbastanza “puliti”, sporcati esclusivamente da un forellino per il microfono, una griglia per l’altoparlante e dalla corona digitale (che funge anche da tasto fisico e sporge vistosamente dalla scocca). Per la parte superiore e la parte inferiore, la scelta del materiale è ricaduta sul vetro Corning Gorilla Glass 5: sotto, è posto a protezione dei sensori (di cui parleremo più avanti); sopra è curvo, serve a proteggere il display e si fonde con la cassa.

Il display resta un OLED da 1,2 pollici, ben definito (384 x 384 pixel, quindi leggermente inferiore rispetto al predecessore) e molto luminoso (fino a 1000 nit) ma circondato, ancora una volta, da una cornice piuttosto evidente; è comunque presente il supporto all’Always-on Display.

Finalmente un SoC di ultima generazione

Archiviati i discorsi relativi al design, passiamo all’analisi della dotazione hardware del nuovo Google Pixel Watch 2, partendo dal SoC. Mentre il modello della precedente generazione poteva contare su un Exynos 9110 (prodotto a 10 nm) di cinque anni fa, il modello 2023 può contare sul ben più attuale Snapdragon W5 Gen 1 (prodotto a 4 nanometri) di Qualcomm che promette performance nettamente superiori e una migliore efficienza energetica.

Il SoC è nuovamente coadiuvato da un coprocessore custom Cortex M33, che va a ridurre le operazioni a carico del SoC stesso; poi, troviamo 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna.

Per quanto concerne la connettività, lo smartwatch offre un comparto piuttosto completo tra Wi-Fi (seppur solo 2,4 GHz), Bluetooth 5.0 per l’accoppiamento con smartphone e altri dispositivi (come le cuffie), NFC per i pagamenti, GPS per la navigazione e perfino la connettività cellulare 4G tramite eSIM, esclusiva, però, della variante apposita e più costosa. Oltre ad un altoparlante e ad un microfono, all’interno dello smartwatch è presente un motorino aptico della vibrazione che Big G definisce “premium” e che trasmette un feedback anche quando viene girata la corona.

Batteria più capiente, nuova basetta di ricarica

Google Pixel Watch 2 ospita una batteria da 306 mAh, leggermente più capiente di quella del predecessore, in grado di garantire 24 ore di autonomia con Always-on display attivo con una singola ricarica.

A tal proposito, lo smartwatch si ricarica tramite una basetta circolare magnetica di ricarica, in colorazione Bianco ghiaccio, che si attacca alla parte inferiore del dispositivo con maggiore precisione grazie a 4 pin che si allineano perfettamente con quattro punti presenti nella parte posteriore dell’orologio. Questa novità fa sì che questa basetta di ricarica non sia compatibile con il Pixel Watch “originale”.

Dall’altro lato, comunque sia, resta il connettore USB-C. Per farci un’idea dei tempi di ricarica, sfruttando un caricabatterie a 18 W lo smartwatch si ricaricherà da 0 a 80% in 45 minuti e da 0 a 100% in 80 minuti.

Google Pixel Watch 2 ha dentro un’anima da Fitbit

Come di consueto, la parte inferiore dello smartwatch ospita tutti quei sensori che servono al monitoraggio della salute: la sensoristica a bordo è stata rinnovata con un nuovo sensore di rilevamento della frequenza cardiaca a multipropagazione, progettato per migliorare la qualità del segnale e in grado di passare, in maniera adattiva, dalla modalità a singola propagazione alla multipropagazione.

Attraverso LED e fotodiodi, viene misurato il segnale del battito cardiaco da posizioni e angolazioni diverse. L’algoritmo, pervaso dall’intelligenza artificiale, è stato poi ottimizzato per ottenere misurazioni più affidabili e precise, indipendentemente dall’intensità dell’esercizio fisico che sta svolgendo l’utente. Sfruttando i mondi Google e Fitbit, il Google Pixel Watch 2 è progettato per offrire la miusrazione della frequenza cardiaca più precisa mai offerta dall’azienda.

Andando oltre, è ora presente il monitoraggio dello stress che rileva automaticamente eventuali campanelli di allarme (stato di stress o agitazione) attraverso il sensore cEDA (attività elettrodermica continua, basata sul rilevamento delle gocce di sudore) e variazioni di battito cardiaco, frequenza cardiadca e temperatura cutanea; quando lo smartwatch rileva una risposta anomala, propone all’utente di registrare il proprio stato d’animo attuale e propone un intervento risolutivo (ad esempio una camminata o un esercizio di respirazione guidata).

Lo smartwatch è in grado, inoltre, di rilevare l’inizio e la fine di una sessione di allenamento (delle sette tipologie di attività fisica più comuni come corsa, escursioni in bici e tanto altro). Sempre in ambito monitoraggio dello sport, è presente la funzionalità di allenamento a zone di frequenze cardiaca (4 zone) che guida l’utente (con segnali vocali e aptici) per spingerlo a raggiungerlo i propri obiettivi di allenamento. C’è anche il monitoraggio del “passo” che aiuta l’utente a mantenere l’andatura ideale nel caso in cui rimanesse indietro.

Google Pixel Watch 2 arriva, ovviamente, con l’app Fitbit pre-installata, consentendo agli utenti di accedere a tutte le possibilità offerte da un servizio più che collaudato (e inoltre, l’acquisto dello smartwatch include 6 mesi del servizio Fitbit Premium).

Nessuna sorpresa: il sistema operativo è Wear OS 4

Concluse le analisi sul comparto hardware, arriviamo ad un altro degli aspetti che su un dispositivo fa la differenza, ovvero il software. In questo caso non ci sono sorprese, e il software di Google Pixel Watch 2 è ovviamente Wear OS 4, con tutte le personalizzazioni del caso messe in campo da Google per portare sul polso la Pixel Experience.

Il Pixel Watch 2 gode di un grande livello di personalizzazione (cresce il numero dei quadranti disponibili), offre funzionalità quali supporto alle notifiche, supporto a chiamate e messaggi, controlli della smart home tramite Google Home, controllo della fotocamera per scatto da remoto, pagamenti tramite NFC con Google Wallet, navigazione turn by turn con Google Maps.

Oltre a tutto questo, si traveste da agenda con app come Gmail e Google Calendar, porta sul polso tutte le possibilità di Google Assistant (che può anche rispondere alle domande legate a salute e fitness) e tutte le novità della suite Emergenze personali (come “Controllo di sicurezza” e “Condivisione di emergenza”). Inoltre, grazie alla presenza del Google Play Store, lo smartwatch ha a disposizione un numero sempre crescente di app (alle quali si è da poco aggiunta anche WhatsApp).

Stando poi a quanto promesso dalla stessa Google, il Pixel Watch riceverà 3 anni di supporto software: questo significa che lo smartwatch riceverà aggiornamenti fino a ottobre 2026 ma che in questo lasso di tempo sono inclusi sia gli aggiornamenti del sistema operativo che le patch di sicurezza (a differenza dei nuovi smartphone della gamma Pixel che riceveranno ben 7 anni di aggiornamenti software).

Scheda tecnica completa di Google Pixel Watch 2



Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Google Pixel Watch 2.

Cassa: 41 mm (diametro) in alluminio (riciclato al 100%)

(diametro) in (riciclato al 100%) Spessore: 12,3 mm

Peso: 31 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Certificazione: IP68

Display: AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 384 x 384 pixel Luminosità di picco: 1000 nit Supporto all’ Always-on Display Protetto da Gorilla Glass 5 di Corning (custom 3D)

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) con GPU Adreno A702 e co-processore Cortex M33

(4 nm) con GPU e co-processore Memorie: 2 GB (RAM) e 32 GB (archiviazione, eMMC)

(RAM) e (archiviazione, eMMC) Audio: altoparlante (singolo) e microfono

(singolo) e Reti mobili: 4G /3G tramite eSIM (solo versione Wi-Fi + LTE)

/3G tramite (solo versione Wi-Fi + LTE) Connettività: Wi-Fi (2.4 GHz), Bluetooth 5.0 , GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS), NFC

(2.4 GHz), , (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS), Sensori: accelerometro , giroscopio , barometro , magnetometro , bussola , luminosità ambientale , SpO2 , battito cardiaco (ottico a multi-propagazione), sensori elettrici (ECG), sensore per la conduttanza cutanea (cEDA), temperatura cutanea

, , , , , , , (ottico a multi-propagazione), (ECG), (cEDA), Batteria: unità da 306 mAh con ricarica wireless Qi

con ricarica wireless Qi Sistema operativo: Wear OS 4.0 Compatibilità con Android 9.0 e versioni successive

Funzionalità: Fitbit health and fitness (con 6 mesi di Fitbit Premium inclusi) Monitoraggio del sonno , frequenza cardiaca , SpO2 , stress , attività sportiva Funzionalità ECG (dispositivo certificato)

Contenuto della confezione: Google Pixel Watch 2

Cinturini S ed L Basetta per la ricarica wireless (senza alimentatore, solo cavo USB-C) Manualistica rapida



Per conoscere tutte le specifiche tecniche del Google Pixel Watch 2, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Galleria immagini del prodotto

Le immagini mostrano Google Pixel Watch 2 in tutte le combinazioni di colore (cassa/cinturino) in cui viene venduto. In ordine troviamo: Oro champagne/Grigio verde, Nero opaco/Nero ossidiana, Argento lucido/Azzurro cielo e Argento lucido/Grigio creta.

Previous Next Fullscreen

Arrivano due nuovi cinturini e tante colorazioni per i modelli esistenti

Oltre alle tre diverse colorazioni della cassa in acciaio (Argento lucido, Nero opaco e Oro champagne) e ad un considerevole numero di quadranti, gli utenti potranno personalizzare il Google Pixel Watch 2 con una considerevole gamma di cinturini ufficiali, pensati appositamente da Big G.

Non cambia il sistema di aggancio (quindi i nuovi cinturini sono compatibili anche con il primo Pixel Watch e viceversa) ma, alle tante alternative, si aggiungono nuove colorazioni e due nuovi cinturini metallici.

Si parte dalla Active Band (cinturino sportivo), ovvero quel cinturino che viene fornito in dotazione con l’acquisto dello smartwatch; realizzato in silicone con fibbia e anse in acciaio inossidabile, è disponibile nelle colorazioni Grigio verde, Grigio creta, Nero ossidiana e Azzurro cielo. Il “vecchio modello” di questo cinturino (con fibbia in plastica) è disponibile nelle colorazioni Nero ossidiana, Grigio verde, Grigio luna, Grigio creta e Corallo.

Previous Next Fullscreen

Oltre ai cinturini “base”, la prima alternativa è rappresentata dalla Stretch Band (cinturino elastico), un cinturino realizzato in poliestere riciclato e filato di spandex, ma comunque resistente al sudore. Questo modello è disponibile in cinque colorazioni: Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo, Corallo e Verde salvia.

Una seconda alternativa è rappresentata dalla cinturini Woven Band (cinturino in tessuto), resistente all’acqua e al sudore e realizzata con filato riciclato e plastica e acciaio inossidabile per fibbia e anse. Questo modello è disponibile in quattro colorazioni: Verde mimetico, Azzurro cielo, Corallo e Verde salvia. I cintruini Stretch e Woven sono gli unici a non avere una “chiusura”: si tratta di veri e propri braccialetti elastici.

Esauriti i cinturini destinati a coloro che sfruttano lo smartwatch principalmente per le sue doti legate al fitness, Google Pixel Watch 2 può essere impreziosito con i cinturini in pelle Crafted Leather Band (pelle lavorata), disponibili nelle due colorazioni Grigio luna e Nero ossidiana. Restando sulla pelle, troviamo un’altra opzione di cinturini chiamata Two-Tone Leather Band: questi arrivano nelle tre varianti cromatiche Grigio antracite, Grigio creta e Azzurro cielo.

L’ultima categoria di cinturini sono quelli metallici. Di questo gruppo fanno parte tre proposte, tutte e tre realizzate in acciaio inossidabile e tutte e tre non resistenti a sudore o acqua:

Cinturino metallico slim (disponibile in Argento lucido, Oro champagne e Nero opaco)

(disponibile in Argento lucido, Oro champagne e Nero opaco) Cinturino a maglia metallica (disponibile in Nero opaco, Argento lucido, Oro champagne)

(disponibile in Nero opaco, Argento lucido, Oro champagne) Cinturino metallico a maglie (disponibile nelle due colorazioni Argento spazzolato e Nero opaco) – era già disponibile

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi del Google Pixel Watch 2

Arrivati alla fine, è il momento di parlare di disponibilità e prezzi del nuovo Google Pixel Watch 2, il primo smartwatch del colosso di Mountain View ad arrivare ufficialmente in Italia e lo fa da subito.

Lo smartwatch, che è già disponibile al preordine (le vendite effettive iniziano il 12 ottobre) su Google Store, Amazon e Unieuro, arriva in quattro diverse combinazioni cromatiche tra cassa in alluminio e cinturino (Argento lucido con cinturino Azzurro cielo, Argento lucido con cinturino Grigio creta, Oro champagne con cinturino Grigio verde e Nero opaco con cinturino Nero ossidiana) e viene proposto ai seguenti prezzi sul mercato italiano:

Google Pixel Watch 2 (Bluetooth + Wi-Fi) al prezzo di 399,00 euro

(Bluetooth + Wi-Fi) al prezzo di Google Pixel Watch 2 (Bluetooth + Wi-Fi + LTE) al prezzo di 449,00 euro (non arriva in Italia per il momento)

Confrontando i prezzi con quelli del predecessore (prendiamo quelli per la Germania come riferimento), assistiamo a un aumento di 20 euro per entrambe le versioni.

Come anticipato, oltre alla possibilità di scegliere tra le tre diverse colorazioni della cassa in alluminio (Argento lucido, Nero opaco e Oro champagne), Google rende il proprio smartwatch molto personalizzabile esteticamente grazie ad un gran numero di cinturini, acquistabili in separata sede rispetto a quello presente in confezione; a quelli già disponibili con il precedente modello, che arrivano in nuove colorazioni, se ne aggiungono due nuovi con finitura metallica (riportati alla fine della lista); ecco i prezzi:

Cinturino Active (sportivo perforato) al prezzo di 49 euro

Cinturino Stretch (elastico) al prezzo di 59 euro

Cinturino Woven (in tessuto) al prezzo di 59 euro

Cinturino Crafted Leather (in pelle lavorata) al prezzo di 79 euro

Cinturino Two-Tone Leather (in pelle bicolore) al prezzo di 79 euro

Cinturino Metal Slim (metallico slim) al prezzo di 139 euro

Cinturino Metal Links (metallico a maglie) al prezzo di 189 euro

Cinturino Metal Mesh (a maglia metallica) al prezzo di 209 euro

