Con poche ore di anticipo sull’avvio del rollout delle patch di sicurezza di ottobre da parte di Google, che dovrebbero arrivare in compagnia di Android 14 (e dei nuovi prodotti Pixel), Samsung rilascia le correzioni di sicurezza più recenti per i primi due modelli: questo mese si parte da Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5, che siamo certi saranno seguiti da tanti altri nei prossimi giorni. Nel frattempo Fairphone 4 sta iniziando a ricevere un importante aggiornamento: stiamo parlando di Android 13. Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono i primi smartphone della casa sud-coreana a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2023. Gli aggiornamenti sono in distribuzione a partire dagli Stati Uniti con i firmware F731USQS1AWI3 e F946USQS1AWI3 (rispettivamente) e portano le suddette correzioni unite a qualche generico miglioramento di stabilità. Per novità più consistenti toccherà aspettare qualche giorno: dovrebbe mancare poco al lancio della prima beta della One UI 6.0 basata su Android 14 per i due pieghevoli, prevista entro la fine di settembre ma posticipata.

Le patch di sicurezza di ottobre includono 34 correzioni rilasciate da Google unite a 12 implementate da Samsung per i suoi dispositivi. La maggior parte delle vulnerabilità corrette sono di livello alto o moderato, ma ce ne sono un paio di livello critico (CVE-2023-28581 e CVE-2023-40129). Qui potete avere maggiori dettagli sulle patch distribuite da Samsung questo mese.

Novità aggiornamento Android 13 per Fairphone 4

Aggiornamento decisamente più consistente in distribuzione per Fairphone 4, smartphone uscito con Android 11 e che dovrebbe arrivare almeno fino ad Android 15. L’azienda con sede ad Amsterdam (che di recente ha lanciato il successore) ha annunciato di aver avviato il rollout di Android 13 per lo smartphone: l’aggiornamento è in arrivo gradualmente e come specificato da Fairphone ci vorrà qualche settimana perché raggiunga tutti gli utenti.

L’update arriva con la versione FP4.TP1V.C.073 e offre tante novità: abbiamo miglioramenti per privacy e sicurezza (sono integrate le patch di agosto 2023), nuovi controlli multimediali, icone delle app a tema, la possibilità di impostare la lingua per le singole app, nuove possibilità di personalizzazione, la correzione a un problema di luminosità dello schermo, la correzione di un bug riguardante la barra di ricerca nella schermata home e tanto altro.

Il produttore ha inoltre annunciato di aver esteso di un ulteriore anno il supporto software dello smartphone: arriveranno aggiornamenti fino alla fine del 2027, e comprenderanno Android 14 e Android 15.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold5 e Fairphone 4

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non essere ancora arrivati nelle vostre mani, ma per verificare ci vuole davvero un istante. Potete controllare l’arrivo di un update sul vostro Samsung Galaxy Z Flip5 o Galaxy Z Fold5 semplicemente passando da “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Percorso simile per Fairphone 4, per il quale dovete recarvi nelle impostazioni avanzate per la ricerca di nuovi aggiornamenti software. Nel caso di esito negativo, potete semplicemente aspettare qualche giorno per poi riprovare.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Z Flip5: una sola novità ma è quella giusta