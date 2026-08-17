Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento dei vari prodotti dell’azienda statunitense e nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli su una novità in arrivo per gli utenti Google Pixel.

Pare, infatti, che Google si stia finalmente preparando ad offrire agli utenti Pixel un modo molto più efficace per spegnere lo schermo del telefono senza la necessità di premere il pulsante di accensione.

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Buone notizie per gli utenti Google Pixel

È trascorso oltre un anno dalla prima apparizione nel codice di Android 16 dei riferimenti ad una funzione di blocco con doppio tap e, stando a quanto è possibile apprendere dalla beta 3 di Android 17 QPR2, pare che il team di sviluppatori di Google abbia fatto dei progressi.

Il colosso di Mountain View ha aggiornato alcune stringhe precedentemente inattive relative alla funzione “double-tap-to-sleep” e sembra che abbia aggiunto la schermata iniziale alla descrizione della funzione.

In precedenza la stringa di codice era la seguente:

<string name=”double_tap_screen_to_sleep_summary”>Double tap an empty space on the lock screen to turn off the screen.</string>.

Nella nuova stesura, invece, è stata trasformata in questa versione:

<string name=”double_tap_screen_to_sleep_summary”>Double tap an empty space on the home or lock screen to turn off the screen.</string>.

In pratica, la funzione in questione era stata progettata per spegnere lo schermo toccando due volte uno spazio vuoto sulla schermata di blocco e l’aggiunta del riferimento alla homescreen rende senza dubbio più utile e completa tale soluzione, presente da tanti anni sugli smartphone di altri produttori (basti pensare a Samsung).

Nel momento in cui la funzionalità sarà effettivamente implementata, nel menu delle Impostazioni, all’interno della scheda dedicata alle gesture, sarà aggiunta un’apposita pagina per consentire agli utenti di abilitarla.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando la funzione sarà disponibile a livello globale.