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Google Pixel 10A: sette anni di futuro in un mid-range da riscoprire

Google Pixel 10A non è il solito smartphone di fascia media che si dimentica dopo qualche mese. Il punto di forza più raro e concreto è la garanzia di 7 anni di aggiornamenti Android e patch di sicurezza, una promessa che pochissimi produttori offrono persino nella fascia premium. Acquistarlo oggi significa avere un dispositivo aggiornato e sicuro fino al 2033.

Il cuore del dispositivo è il chipset Google Tensor G4, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 3.1 nella variante da 256 GB (disponibile anche in 128 GB). Non è un salto generazionale rispetto al Pixel 9A, ma garantisce prestazioni fluide nell’uso quotidiano e, soprattutto, abilita le funzionalità AI di Google in modo nativo e ottimizzato. Il chip di sicurezza Titan M2 completa un comparto hardware particolarmente solido per questa fascia.

Il display è un pOLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate adattivo tra 60 e 120 Hz, capace di raggiungere una luminosità di picco di 3.000 nit, lo stesso valore del Pixel 10 top di gamma. Ottima visibilità anche in pieno sole.

Sul fronte fotografico, la configurazione include:

Fotocamera principale : 48 MP, f/1.7, OIS + EIS, sensore da 1/2 pollice

: 48 MP, f/1.7, OIS + EIS, sensore da 1/2 pollice Ultra-grandangolo : 13 MP, f/2.2, campo visivo 120°

: 13 MP, f/2.2, campo visivo 120° Selfie camera : 13 MP, f/2.2

: 13 MP, f/2.2 Video fino a 4K@60fps con la fotocamera posteriore

Le funzionalità AI come Auto Best Take e Camera Coach arrivano direttamente dalla serie Pixel 10, rendendo l’esperienza fotografica superiore a quella che ci si aspetterebbe da un mid-range. Il comparto rimane invariato rispetto al Pixel 9A, ma il software continua a fare la differenza.

Non mancano la certificazione IP68, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 6.0 e una novità assoluta per la serie A: il supporto SOS satellitare, che consente di contattare i servizi di emergenza anche senza connessione mobile o Wi-Fi. La batteria è da 5.100 mAh con ricarica rapida a 30W via cavo e 10W wireless Qi, per un’autonomia dichiarata superiore a 30 ore (fino a 120 ore in modalità Risparmio Estremo).

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Google Pixel 10A

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Prezzo da sbloccare: ecco come arrivare a 314€

Su AliExpress, Google Pixel 10A è in offerta a 379,49€ rispetto al prezzo di listino italiano di 549€. Ma il prezzo reale da pagare è ancora più basso:

Prezzo pagina: 379,49€ invece di 549€ (di listino)

Coupon TUTTOA45 : -45€

: Sconto pagamento PayPal : -20€

: Prezzo finale: 314€

Si tratta di un risparmio di 235€ rispetto al listino e di 85€ rispetto all’offerta più competitiva attualmente disponibile su Amazon (399€).

Inoltre, per chi vuole risparmiare ulteriormente, prima di acquistare vi conviene aderire al nostro Team Cashback AliExpress, per ottenere indietro il 3% in forma di credito da spendere su AliExpress.

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