Mentre buona parte della base utenti Galaxy sta ancora attendendo il rilascio stabile di One UI 9.0, Samsung sembra già avere le mani in pasta sul prossimo grande capitolo della sua interfaccia.

Negli ultimi giorni sono emersi diversi indizi su One UI 9.5, e le novità che stanno circolando in rete lasciano intendere un aggiornamento tutt’altro che cosmetico. Dopo le prime voci sull’arrivo di un sistema di blocco applicazioni e di un linguaggio grafico ispirato al vetro, un nuovo giro di leak alza ulteriormente l’asticella delle aspettative.

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Animazioni più scorrevoli senza bisogno di trucchi

Tra le informazioni più interessanti diffuse dal leaker Fahad Ali Javed spicca il miglioramento delle animazioni sulla schermata home, che con One UI 9.5 risulterebbero decisamente più fluide già “out of the box”, cioè senza dover ricorrere a moduli aggiuntivi come Home Up di Good Lock. Un dettaglio che potrebbe sembrare marginale, ma che in realtà tocca uno degli aspetti più discussi dagli utenti Samsung negli ultimi anni: la reattività dell’interfaccia rispetto alla concorrenza.

Usually couldn’t care less about app opening/closing benchmarks, but One UI 9.5 is an absolute joy to use. ​The animations all across the UI are ridiculously smooth (By Samsung’s Standards). 🤌🔥 And this is only the second internal build… PS. This is all ootb , HOMEUP isnt… pic.twitter.com/jAaPiKgjIT — Fahad Ali Javed (@fahadalijaved) August 16, 2026

Nuovo design per il sensore impronte e ritocchi alla fotocamera

Non finisce qui: pare che Samsung abbia anche rivisto la grafica dell’indicatore del sensore di impronte digitali, visibile durante la procedura di registrazione dell’impronta. Un piccolo dettaglio estetico, ma coerente con la strategia di rinnovamento visivo che l’azienda sudcoreana sta portando avanti su tutta la piattaforma.

Anche l’app Fotocamera stock riceve qualche attenzione in più. Il sottomenu che si apre toccando le impostazioni rapide della fotocamera ora comparirebbe come overlay sopra il mirino, mentre tutte le opzioni dei controlli rapidi sarebbero racchiuse in contenitori circolari. Alcune voci di menu, inoltre, sfoggerebbero un tocco dorato che aggiunge un accento cromatico inedito all’interfaccia fotografica.

Barre di ricerca più diffuse e mirroring con Windows

Il build di One UI 9.5 individuato sui Galaxy S26 introdurrebbe anche le barre Finder e Google Search sulla schermata home, funzione debuttata di recente con la famiglia dei pieghevoli Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra. Secondo quanto riportato, questa opzione potrebbe estendersi anche ai modelli meno recenti proprio grazie a questo aggiornamento, ampliando quindi la platea di dispositivi coinvolti.

Ma la novità probabilmente più significativa dal punto di vista funzionale riguarda una feature di mirroring delle app pensata per l’ecosistema Windows. In pratica, gli utenti potrebbero riflettere le applicazioni del proprio smartphone Galaxy direttamente sullo schermo di un notebook Windows, a patto che entrambi i dispositivi siano collegati al medesimo account Samsung. Si tratterebbe di un’integrazione nativa, quindi senza il bisogno di app di terze parti o configurazioni complesse, in linea con la spinta di Samsung verso un ecosistema sempre più interconnesso tra smartphone e PC.

Cosa aspettarsi ora

Va detto che si tratta ancora di informazioni non ufficiali, frutto di leak e di build di test che potrebbero subire modifiche prima del rilascio pubblico. Tuttavia il quadro che emerge è quello di un aggiornamento ambizioso, capace di intervenire sia sull’estetica che sulla sostanza dell’esperienza d’uso. Samsung non ha ancora comunicato una data ufficiale per il lancio di One UI 9.5, ma considerando i tempi con cui iniziano a circolare questi dettagli, è plausibile che l’azienda stia già lavorando a un debutto legato ai prossimi top di gamma della serie Galaxy S26.

Per chi segue da vicino l’evoluzione dell’interfaccia Samsung, questi rumor confermano una tendenza ormai chiara: la casa coreana continua a puntare su piccoli ma continui affinamenti grafici, uniti a funzionalità pensate per rendere più fluido il passaggio tra i vari dispositivi dell’ecosistema, smartphone e computer compresi. Non resta che attendere ulteriori conferme, magari già nelle prossime settimane, per capire quanto di questo materiale trapelato finirà davvero nella versione definitiva.