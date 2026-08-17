Come probabilmente saprete, Microsoft mette a disposizione su Windows il servizio Collegamento al telefono, che permette di connettere lo smartphone Android al PC per ricevere le notifiche, copiare e incollare il testo e non solo. Tuttavia, questa applicazione necessita obbligatoriamente di un account Microsoft e alcune delle sue funzioni sono riservate a determinati brand (Samsung, in particolare). Oggi vi parliamo di un’interessante alternativa: si chiama Sefirah ed è una sorta di versione open source di Collegamento al telefono.

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Gratuita, open source e senza pubblicità: ecco Sefirah, l’alternativa a Collegamento al telefono

Iniziamo col dire che Sefirah è un’applicazione completamente gratuita, priva di paywall o di annunci pubblicitari, è open source e scaricabile dal Google Play Store. Tutte le funzionalità risultano compatibili con tutti gli smartphone del robottino (a partire da Android 6.0 Marshmallow) e naturalmente con Windows, ma è disponibile anche una prima release pensata per Linux. Inoltre, non richiede obbligatoriamente un account per funzionare, differentemente dall’app di Microsoft.

L’app per smartphone (il corrispondente di Collegamento a Windows) permette di collegare il PC (Windows o Linux) premendo sull’apposito comando (rileva automaticamente i PC Windows collegati alla stessa rete), e può mostrare lo stato della batteria del notebook e i controlli multimediali per quest’ultimo. Dopo aver installato l’app anche sul PC, su quest’ultimo viene richiesta la conferma di connessione (con una passkey), e quindi viene proposto un lungo elenco di richieste di autorizzazione (in realtà solo alcune sono essenziali per funzioni come le notifiche e gli appunti).

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Come anticipato, Sefirah permette di copiare e incollare il testo da un dispositivo all’altro (sia in un verso sia nell’altro), ma non solo: abilitando l’opzione specifica, è anche possibile copiare e incollare immagini. L’interfaccia proposta su Windows risulta familiare a chi è abituato a utilizzare Collegamento al telefono. Al di sotto delle icone sullo stato del telefono è possibile premere su un’altra icona per la condivisione di file (lo stesso è possibile fare dallo smartphone, attraverso il normale menu di condivisione).

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Inoltre, l’app consente di effettuare chiamate telefoniche e “trasferirle” al PC, visualizzare i registri delle chiamate e i messaggi SMS, e persino di inviare questi ultimi direttamente dal computer. Mentre Microsoft limita alcune funzioni a brand specifici (come la possibilità di accedere ai file dello smartphone dal PC o il controllo remoto di quest’ultimo), con Sefirah non ci sono paletti. Supporta anche il mirroring dello schermo, ma richiede l’aggiunta di un altro plugin (sempre open source). Inoltre, Collegamento al telefono limita l’accesso alle sole foto, mentre Sefirah permette di accedere ai file sul telefono tramite il classico Esplora risorse di Windows (se forniti gli appositi permessi).

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Come scaricare e installare Sefirah

Insomma, se non siete soddisfatti di Collegamento al telefono e Collegamento a Windows e state cercando un’app per collegare il vostro smartphone Android al PC, potete dare una possibilità a Sefirah (qui per maggiori informazioni su GitHub): potete trovare l’app sul Google Play Store e sul Microsoft Store e installarla senza sborsare un centesimo. La conoscevate già? Fateci sapere la vostra.