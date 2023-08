Fairphone, l’azienda olandese che ha creato l’omonima serie di smartphone prodotti in condizioni di equità, ha appena ufficializzato il nuovo Fairphone 5, smartphone che giunge a dieci anni di distanza dal lancio del primo modello della casa.

Il nuovo smartphone di casa Fairphone è il più modulare e riparabile di sempre (con 10 moduli intercambiabili e molte parti sostituibili) e, pur non andando a stravolgere il design del predecessore, guadagna un bel display OLED con fotocamera all’interno del foro, un SoC più recente e performante e garantisce il supporto software più lungo dell’intero panorama smartphone, con ben cinque aggiornamenti del sistema operativo e 8 anni di patch di sicurezza.

Fairphone 5 è ufficiale

Partendo sulla base solida del Fairphone 4, Fairphone ha annunciato il nuovo Fairphone 5, uno smartphone Android che, guardandolo alla pari di un qualsiasi altro smartphone, mette in campo tanti passi in avanti sul fronte delle specifiche.

Il dispositivo è certificato IP55, è realizzato con una scocca in alluminio, vetro (Gorilla Glass 5) all’anteriore e plastica per la scocca posteriore che è removibile e consente un rapido accesso alle molte parti sostituibili, la prima delle quali è la batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 30 W.

Cuore pulsante del Fairphone 5, nonché uno dei più evidenti miglioramenti rispetto al predecessore, è lo Snapdragon 782G di Qualcomm, affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibile tramite scheda microSD (fino a 2 TB).

Un’altra novità importante è rappresentata dal display, finalmente OLED da 6,46 pollici, ben definito, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità a 800 nit: in un foro circolare centrato, che sostituisce il notch a goccia, troviamo una fotocamera selfie da 50 megapixel (il sensore è un JN1 di Samsung).

Al posteriore, troviamo invece un comparto fotografico doppio, affiancato da un sensore ToF e da un flash LED, con sensori targati Sony: il principale è l’IMX800 da 50 megapixel con EIS, OIS e capacità di zoom ottico digitale 8x; l’ultra-grandangolare, che funge anche da macro (fino a 2,5 cm), è l’IMX858 da 50 megapixel con angolo di visione a 121 gradi.

Completano il pacchetto l’audio stereo, il supporto alle reti 5G in Dual SIM (su una Nano-SIM con slot dedicato e una eSIM), un buon comparto connettività (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C 3.0) e un lettore delle impronte digitali montato lateralmente.

Garanzia di cinque anni e riparazioni facili facili

Il Fairphone 5 debutta sul mercato con Android 13, quella che è attualmente l’ultima versione disponibile del sistema operativo del robottino verde.

L’azienda, che continua ad aggiornare anche i modelli meno recenti, promette almeno cinque aggiornamenti della versione di Android dopo Android 13 (quindi potenzialmente fino ad Android 18) e ben otto anni di patch di sicurezza: questi dati, portano il termine del supporto software al 2031, un record per il panorama Android.

Fairphone 5 può contare anche su una garanzia di cinque anni offerta dall’azienda che chiede semplicemente che l’utente si registri sul portale per potere usufruire dell’estensione di garanzia (gratuita).

Il supporto software duraturo e la garanzia di cinque anni già da soli basterebbero per convincere coloro che scelgono uno smartphone per tenerlo con sé a lungo. A queste cose si aggiunge anche la facilità delle riparazioni, resa possibile dalla natura modulare dello smartphone: è infatti possibile sostituire in maniera autonoma la maggior parte delle componenti (modulari) dello smartphone, come display, fotocamere e tanto tanto altro, armandosi di un cacciavite e un po’ di pazienza.

In generale, poi, Fairphone 5 si guadagna ancora l’etichetta di smartphone “equo”, grazie all’utilizzo di materiali riciclati (oltre il 70% del materiale è equo o ricilato), alla realizzazione nel rispetto delle persone e dell’ambiente e a tutti gli accorgimenti messi in atto dall’azienda in merito alla consapevolezza ambientale (Fairphone bilancia al 100% il peso del materiale elettronico immesso sul mercato).

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Fairphone 5.

Dimensioni: 161,6 x 75,5 x 9,6 mm

x x Peso: 212 grammi

Materiali: alluminio (frame), vetro (anteriore), plastica (posteriore, coperchio removibile)

(frame), (anteriore), (posteriore, coperchio removibile) Certificazione: IP55

Display: OLED da 6,46″ con risoluzione 1224 x 2700 pixel (in 20:9) Luminosità massima: 800 nit Frequenza di aggiornamento: 90 Hz Protezione: Corning Gorilla Glass 5

da con risoluzione x (in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 782 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB espandibili tramite scheda microSD (fino a 2 TB)

espandibili tramite scheda microSD (fino a 2 TB) Fotocamera posteriore: doppia con flash LED e sensore ToF Sensore principale (Sony IMX800) da 1/1,56″ con risoluzione 50 MP , dimensione dei pixel da 1,0 µm , apertura f/1.88 , EIS , OIS e PDAF – zoom digitale fino a 8x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX858) da 50 MP con angolo di visione a 117° – modalità macro fino a 2,5 cm Registrazione video fino al 4K a 30 fps o 1080p a 60 fps

con flash LED e sensore ToF Fotocamera anteriore: singola (Samsung JN1) da 50 MP (f/2.45)

(Samsung JN1) da (f/2.45) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), NFC , GPS , USB Type-C 3.0

(802.11 ax), (A2DP, LE), , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: Li-ion removibile da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 30 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 13 Cinque aggiornamenti di Android Almeno otto anni di patch di sicurezza

Garanzia: cinque anni

Disponibilità e prezzo del Fairphone 5

Il nuovo Fairphone 5 è già disponibile al preordine sul sito ufficiale del produttore al prezzo di 699,00 euro (120 euro in più del predecessore), nell’unica configurazione 8+256 GB e nelle tre colorazioni Matte Black, Sky Blue e Transparent Edition.

Per quanto concerne l’effettiva disponibilità, Fairphone fa sapere che le spedizioni inizieranno dal prossimo 14 settembre e varieranno in base alla colorazione: nello specifico, le colorazioni Matte Black e Transparent Edition risultano quelle disponibili da subito, mentre la colorazione Sky Blue si farà attendere un paio di settimane in più.

