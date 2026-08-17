Con circa sei mesi ancora a disposizione prima della fine del supporto ufficiale, è una notizia che farà piacere a più di qualcuno sapere che LineageOS ha finalmente iniziato a supportare il Samsung Galaxy S22. Un traguardo atteso da tempo dagli utenti più smanettoni, che da anni seguono con interesse gli sviluppi di questa popolare ROM basata su Android.

A parte un unico modello della serie Galaxy S23, dunque, i dispositivi Galaxy S22 sono ora gli ultimi smartphone Samsung ad aver ricevuto il supporto di LineageOS. Il tempismo sembra particolarmente azzeccato, dato che molti proprietari di questi telefoni potrebbero essere interessati a prolungare la vita utile dei loro dispositivi proprio mentre gli aggiornamenti ufficiali cominciano a diradarsi. Va detto che la serie S23, a differenza di altri modelli, non rientra tra i dispositivi Samsung che godono del piano di aggiornamenti esteso a sette anni.

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Cosa cambia per chi possiede un Galaxy S22?

Chiunque possieda un Galaxy S22, S22+ o S22 Ultra può ora scaricare le build notturne di LineageOS 23, che portano con sé Android 16 sul proprio dispositivo. Per chi non è particolarmente entusiasta di One UI 8, l’interfaccia sviluppata da Samsung, questa è sicuramente un’alternativa interessante. Va precisato che One UI 8 è comunque un aggiornamento piuttosto solido per gli smartphone Samsung, quindi non si tratta di scappare da un sistema difettoso, ma semplicemente di offrire una scelta in più.

Passando a LineageOS, gli utenti possono tornare a un’estetica più pulita e vicina ad Android puro, quella tipica di AOSP, con potenziali vantaggi anche in termini di prestazioni. Un altro punto a favore è la possibilità di eliminare completamente le funzioni basate sull’intelligenza artificiale, semplicemente scegliendo di non installare determinate applicazioni sul proprio telefono.

Non è peraltro escluso che nei prossimi mesi arrivi anche un aggiornamento ad Android 17 per questa ROM, considerando che Google ha rilasciato la versione definitiva del nuovo sistema operativo un paio di mesi fa. Chi fosse interessato ad approfondire tutte le novità di LineageOS 23 e a capire quali funzioni saranno effettivamente compatibili con il proprio dispositivo può consultare le guide dedicate disponibili online, pensate proprio per chi è pronto a procedere con l’installazione.

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Come provare LineageOS 23?

Per chi volesse provare LineageOS 23 sul proprio Galaxy S22, è possibile trovare link per il download e istruzioni dettagliate per l’installazione direttamente sul sito ufficiale del progetto, nella sezione dedicata ai dispositivi Samsung supportati.