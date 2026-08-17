Samsung si appresta a lanciare una nuova promozione dedicata agli acquirenti di Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. L’iniziativa non è ancora ufficiale, ma secondo le indiscrezioni permetterà a questi ultimi di ottenere in omaggio il tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE: vediamo come funzionerà la promozione in base a quanto sappiamo e da quando sarà valida.

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Galaxy Tab S10 FE in regalo per gli acquirenti di Galaxy S26+e S26 Ultra

Spesso Samsung propone generose iniziative pensate per incentivare l’acquisto dei suoi smartphone di punta, come quelli delle serie Galaxy S e Galaxy Z (alle volte persino Galaxy A). Il produttore alterna solitamente omaggi (come tablet, cuffie o smartwatch), rimborsi o scontistiche su Samsung Shop Online o rivenditori esterni, in certi casi combinando più iniziative: in questo caso parliamo di un gran bell’omaggio, visto che secondo quanto riferito si tratta di Galaxy Tab S10 FE nella versione da 128 GB (valore di 629 euro).

In base a quanto anticipato da MondoMobileWeb, a partire dal 20 agosto 2026 chi acquisterà un Samsung Galaxy S26+ o un Galaxy S26 Ultra presso i punti vendita aderenti (online e fisici), potrà richiedere in regalo un Galaxy Tab S10 FE. L’elenco degli shop online aderenti dovrebbe essere bene o male il solito, e dovrebbe dunque comprendere Samsung Shop Online (inclusi i programmi Student e Partners Reward), Amazon (escluso marketplace), MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert, Comet e non solo (dovrebbero esserci anche i siti dei principali operatori telefonici). I negozi fisici aderenti saranno quelli che esporranno il materiale promozionale, e dovrebbero includere anche i negozi di alcuni operatori.

Per aderire sarà necessario acquistare un Galaxy S26+ (SM-S947B) o un Galaxy S26 Ultra (SM-S948B) tra il 20 agosto e il 10 settembre 2026 ed effettuare la registrazione entro le 23:59 del 9 novembre 2026 sulla piattaforma Samsung Promotions. Quest’ultima richiederà come sempre la compilazione di un modulo con una serie di dati, inclusi dati personali e di contatto, dati dello smartphone acquistato e prove d’acquisto. Il tablet omaggio sarà consegnato direttamente all’indirizzo indicato entro un massimo di 180 giorni dalla data di ricezione della mail di validazione.

Il Galaxy Tab S10 FE in regalo sarà il modello Wi-Fi da 128 GB, e non sarà possibile scegliere la colorazione. Si tratta di un modello dotato di un ampio schermo da 10,9 pollici con refresh rate fino a 90 Hz e supporto alla S Pen (inclusa in confezione). A muovere il tablet ci pensa il SoC Exynos 1580, affiancato da 8 GB di RAM e dai già citati 128 GB di storage. A bordo una fotocamera principale da 13 MP con autofocus e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP (frontale), oltre a una batteria da 8000 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 45 W. Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di Galaxy Tab S10 FE.

A meno di cambiamenti, la nuova promozione sarà dunque valida a partire dal 20 agosto 2026. Il nostro consiglio è quello di fare attenzione a tutti i dettagli, per evitare di completare l’acquisto dello smartphone e di non poter ricevere l’omaggio: occhio alle tempistiche, ai dati da inserire e soprattutto ai negozi aderenti e al caricamento della prova di acquisto e dell’IMEI.

Torneremo sull’argomento nei prossimi giorni per segnalarvi i prezzi migliori di cui approfittare per la promozione. Nel frattempo, potete consultare le nostre recensioni complete, sia degli smartphone sia del tablet, e iniziare a dare un’occhiata ai prezzi del Samsung Shop Online.