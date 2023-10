Da un mese, ormai, siamo a conoscenza del fatto che Google presenterà ufficialmente i nuovi smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e il nuovo smartwatch Google Pixel Watch 2 a partire dalle ore 16:00 (italiane) di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023.

Tutte le indiscrezioni, i teaser ufficiali e la grossa mole di leak che si sono susseguiti nelle ultime settimane hanno reso l’evento, che si svolgerà a New York, una mera formalità. Oggi saremo in diretta per seguire e commentare con voi l’evento, davvero molto atteso (come sempre) dall’intera community Android, soprattutto dai sempre più numerosi Pixel Fans.

Come seguire con noi l’evento Google di oggi

Oggi pomeriggio saremo in diretta sul nostro canale YouTube per seguire e commentare con voi il keynote Made by Google con cui il colosso di Mountain View svelerà ufficialmente tutte le novità, hardware e software, che arricchiscono la gamma Pixel, sempre più intesa come un’esperienza a tutto tondo.

L’inizio dell’evento, che si svolgerà a New York, è in programma per le ore 16:00 italiane e noi saremo in diretta già dalle 15:45. Come sempre quando si parla di Google, le aspettative sono molto alte.

Google Pixel 8, Pixel Watch 2 e… quali sono i protagonisti dell’evento?

I protagonisti assoluti dell’evento newyorkese di oggi saranno i nuovi smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro: sul loro conto sappiamo ormai vita, morte e miracoli e aspettiamo semplici conferme, specie legate ai prezzi. Google dovrebbe concentrarsi parecchio sull’intelligenza artificiale che alimenta gran parte delle funzionalità, nuove e non, che ritroveremo a bordo dei due flagship.

Accanto a loro conosceremo anche la seconda generazione dello smartwatch realizzato da Google, ovvero Pixel Watch 2, anch’esso preso di mira a più riprese dai leaker. Stando ai rumor, dovremmo scoprire anche due nuove colorazioni per le Pixel Buds Pro.

Oltre alle novità lato hardware, ci aspettiamo anche alcune novità per app e servizi del colosso di Mountain View, con il One more thing di turno che potrebbe essere rappresentato (condizionale d’obbligo) dall’avvio del rilascio in forma stabile di Android 14.

I Google Pixel 8 in pillole

Vediamo quindi, quali saranno le principali caratteristiche dei nuovi Google Pixel 8 (trovate qua la presunta scheda tecnica) e Google Pixel 8 Pro (trovate qua la presunta scheda tecnica):

Materiali: alluminio (frame e Camera bar) e vetro (fronte e retro)

(frame e Camera bar) e (fronte e retro) “Actua” e “Super Actua” display OLED da 6,17″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 2000 nit (Pixel 8) OLED LTPO da 6,7″ con risoluzione 1344 x 2992 pixel , refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 2400 nit (Pixel 8 Pro)

Nuovo SoC Google Tensor G3 a 4 nm con co-processore di sicurezza Titan M2

a 4 nm con co-processore di sicurezza Memoria RAM: 8 GB (Pixel 8) e 12 GB (Pixel 8 Pro), per entrambi LPDDR5X

(Pixel 8) e (Pixel 8 Pro), per entrambi LPDDR5X Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (Pixel 8), 128 , 256 o 512 GB (Pixel 8 Pro)

o (Pixel 8), , o (Pixel 8 Pro) Comparto fotografico principale: Doppio con principale da 50 MP (Samsung GN2) e ultra-grandangolare da 12 MP (Pixel 8) Triplo con principale da 50 MP (Samsung GN2), ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP (Pixel 8 Pro)

Fotocamera anteriore: grandangolare da 10,5 MP con Dual PD

con Dual PD Connettività e reti mobili: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , UWB (solo Pixel 8 Pro)

, , , , , (solo Pixel 8 Pro) Metodi di sblocco: lettore delle impronte digitali (sotto al display), riconoscimento del volto

(sotto al display), Batteria e ricarica: 4575 mAh con ricarica rapida cablata a 27 W e wireless a 18 W (Pixel 8) 5050 mAh con ricarica rapida cablata a 30 W e wireless a 23 W (Pixel 8 Pro)

Sistema operativo: Android 14 7 anni di aggiornamenti software (versioni OS, Feature Drop e patch di sicurezza)

Colorazioni: Hazel, Obsidian, Peony (Pixel 8) Bay, Obsidian, Porcelain (Pixel 8 Pro)



Google Pixel Watch 2 in pillole

Passiamo ora allo smartwatch Google Pixel Watch 2 (trovate qua la presunta scheda tecnica) e vediamo quali saranno le sue principali caratteristiche:

Display: OLED da 1,2 pollici con risoluzione 384 x 384 pixel Supporto all’Always-on Display luminosità di picco pari a 1000 nit

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) con CPU quad-core e GPU Adreno A702

(4 nm) con CPU quad-core e GPU Memorie: 2 GB (RAM) e 16 GB (spazio di archiviazione, eMMC)

(RAM) e (spazio di archiviazione, eMMC) Sensori: accelerometro , giroscopio , altimetro , bussola , nuovo sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca

, , , , Reti mobili e Connettività: 4G (opzionale), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS

(opzionale), (802.11 b/g/n), , , Batteria: 306 mAh (ricarica wireless magnetica)

(ricarica wireless magnetica) Sistema operativo: Wear OS 4 Nuovi quadranti Funzionalità Fitbit Suite “Emergenze personali”



Stasera inizierà il rollout di Android 14

Alzi la mano chi non sta aspettando con impazienza il rilascio di Android 14, indicato inizialmente per un rilascio nella prima settimana di settembre e poi sparito dai radar, fino all’avvio del primo ciclo di sviluppo trimestrale che ci accompagnerà fino a dicembre, quando verranno rilasciati Android 14 QPR1 e l’ultimo Pixel Feature Drop di questo 2023.

In seguito all’annuncio dei Google Pixel 8, smartphone che arriveranno sul mercato nativamente dotati di Android 14, è dunque atteso il rollout dell’aggiornamento in forma stabile per tutti i Pixel compatibili (ovvero da Pixel 4a 5G in avanti): storicamente Google rilascia i propri aggiornamenti software nella serata italiana; realisticamente, il rilascio potrebbe partire tra le 19 e le 20 di stasera e avverrà in forma graduale.

