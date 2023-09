La beta della One UI 6 basata su Android 14 continua ad allargarsi: quest’oggi si aggiunge alla lista un altro smartphone di fascia media, ossia Samsung Galaxy A53, che segue a distanza di qualche giorno il successore Galaxy A54. Brutte notizie invece per Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, che stavano anch’essi attendendo il rilascio. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo e cosa è successo.

Samsung Galaxy A53 riceve la prima One UI 6 beta con Android 14

Google deve ancora lanciare Android 14 in versione stabile, e probabilmente lo farà in concomitanza con la presentazione di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro del prossimo 4 ottobre. Come abbiamo visto in queste settimane, Samsung si sta comunque portando avanti con la sua One UI 6.0 beta, che ha ormai debuttato su diversi modelli tra cui Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy A54 e Galaxy A34.

In queste ore il programma di test della One UI 6 beta si è aperto anche per Samsung Galaxy A53 a partire dall’India, con altri Paesi che seguiranno nel giro di qualche giorno al massimo (tra i quali Stati Uniti, Germania, Polonia, Regno Unito e Cina): la prima versione rilasciata porta il firmware A536EXXU7ZWIA e richiede un download decisamente pesante (ovviamente).

Le novità sono quelle che stiamo imparando a conoscere, e comprendono modifiche al pannello delle notifiche e ai quick settings, un rinnovato e corposo effetto blur, un nuovo font, maggiori possibilità di personalizzazione della schermata di blocco e di quella Always On Display, una separazione più netta delle notifiche, il ritorno (gradito) del menu separato per la batteria all’interno delle impostazioni, un rinnovamento di tutte (o quasi) le app preinstallate, nuovi widget per la fotocamera e non solo. Alcune funzionalità specifiche potrebbero restare riservate ai modelli di fascia più alta, ma per ora non abbiamo indicazioni precise in tal senso.

Come sempre, l’adesione avviene attraverso l’app Samsung Members. Dall’India il rollout si allargherà ad altri Paesi, ma noi italiani dobbiamo rassegnarci anche quest’anno. Potete comunque scoprire tutti i cambiamenti nella nostra prova.

One UI 6 in ritardo su Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato l’arrivo a breve della One UI 6 beta per Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, ma purtroppo sono appena arrivate brutte notizie. A quanto pare i possessori degli ultimi smartphone pieghevoli del produttore dovranno attendere un po’ più del previsto. A confermarlo è un moderatore sulla community ufficiale di Samsung: la prima beta sarebbe dovuta arrivare entro il mese di settembre, ma è stato necessario del lavoro aggiuntivo per stabilizzare il software (del resto, una beta pubblica gravemente instabile non serve a un granché).

Quando arriverà il primo firmware di test di Android 14 dunque? Una data precisa non c’è, ma lo stesso moderatore ha dichiarato che sarà disponibile nel mese di ottobre, successivamente al Chuseok (una festività coreana corrispondente sostanzialmente al giorno del ringraziamento, NdR), che quest’anno cade proprio l’ultimo weekend di settembre. Visto quest’ultimo dettaglio, ci aspettiamo una distribuzione durante i primi giorni del mese, con i pieghevoli degli scorsi anni che seguiranno a cascata.

