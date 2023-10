Non sembrano volersi esaurire le anticipazioni sui prossimi, attesi, Google Pixel Watch 2, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, dispositivi per i quali ormai manca soltanto l’annuncio ufficiale da parte di Google.

Nelle ultime ore sono trapelate tutte le infografiche che, sul Google Store, riempiranno la pagina dello smartwatch, svelandone i (pochi) segreti rimasti. Nel frattempo, continua la saga degli “hands-on” dei due smartphone Android che si mostrano, stavolta in foto, in due diverse colorazioni, mettendo anche in mostra la nuova collezione di sfondi dedicata.

Trapela la pagina del Google Store del Pixel Watch 2

In risposta a un teaser sull’attesissimo Google Pixel Watch 2 pubblicato da Google su X (condiviso qui sotto), la nota leaker Kamila Wojciechowska ha replicato quanto fatto per i due smartphone Made by Google che conosceremo il 4 ottobre, condividendo tutte le infografiche ufficiali che comporranno la pagina del Google Store dedicata allo smartwatch, mettendo a nudo tutto ciò che serve sapere e svelando alcuni interessanti dettagli.

This is the one 2 watch. Meet #PixelWatch 2 live at #MadeByGoogle in ✌️ days and sign up for updates at the Google Store: https://t.co/HXgTytwqYn pic.twitter.com/E4KWJmevDU — Made by Google (@madebygoogle) October 2, 2023

Tutti i segreti di Google Pixel Watch 2 dalle “infografiche” ufficiali

Senza entrare troppo nel dettaglio, dal momento che del Google Pixel Watch 2 sono già trapelati il promo video ufficiale con tanto di spiegazione delle funzionalità principali, i render stampa e persino i prezzi in euro (per il mercato francese), vediamo gli “highlights” dello smartwatch.

Google Pixel Watch 2, è più leggero del predecessore (è completamente realizzato in alluminio, riciclato al 100%), può godere della certificazione IP68 (resistenza da acqua, immersioni fino a 50 metri) e polvere) e può contare su una batteria che garantisce 24 ore di autonomia con Always-on display attivo.

Gran parte del merito potrebbe essere del SoC Snapdragon W5 Gen 1 di Qualcomm, realizzato a 4 nm e decisamente più recente, efficiente e performante dell’Exynos 9110 (a 10 nm) che era presente sul Pixel Watch “originale”.

Dalle infografiche si evince, poi, che lo smartwatch racchiude al suo interno il meglio dei mondi Google (con Assistant e tutte le possibilità di Wear OS 4) e Fitbit, cercando di adattarsi alle abitudini ed esigenze dell’utente.

Lato fitness/salute, ci sono un paio di novità rispetto al precedente modello: Pixel Watch 2 sarà in grado capacità di avviare, mettere in pausa e interrompere automaticamente gli allenamenti, in base all’attività dell’utente; è inoltre presente una funzionalità che monitora lo stress.

Inoltre, ma questo potrebbe essere esclusivo per il mercato statunitense, con l’acquisto dello smartwatch, gli utenti riceveranno in omaggio sei mesi di abbonamento a Fitbit Premium e un mese di abbonamento a YouTube Music Premium.

I Google Pixel 8 si mostrano ancora dal vivo

Dopo avere apprezzato i primi video unboxing, sia del Pixel 8 (in colorazione Hazel) che del Pixel 8 Pro in colorazione (Obsidian), oggi possiamo apprezzare nuove immagini hands-on dei due dispositivi, stavolta in colorazioni differenti.

L’utente Suckmyn00dle su Reddit e M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY su X hanno condiviso nuovi scatti con protagonisti Google Pixel 8 in colorazione Obsidian e Google Pixel 8 Pro in colorazione Bay.

Google Pixel 8 si mostra ancora, stavolta in colorazione “Obsidian”

A differenza di Pixel 8 Pro, Google Pixel 8 (trovate qua la presunta scheda tecnica) in colorazione Obsidian sembra avere una finitura glossy e non opaca.

Google Pixel 8 Pro: la colorazione “Bay” da tutte le angolazioni

Decisamente più nutrita la galleria d’immagini dedicata al Google Pixel 8 Pro (trovate qua la presunta scheda tecnica) in colorazione Bay, caratterizzata da un frame laterale che sembra essere in colorazione argento; tale colorazione pervade anche la Camera Bar.

È curioso notare la data indicata dal widget At a Glance nell’ultima immagine della seguente galleria: 4 settembre, esattamente un mese prima dell’annuncio ufficiale.

Conferme sugli sfondi a tema “Minerali” dedicati ai Pixel 8

Già dallo scorso giugno sapevamo che i Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sarebbero stati accompagnati da una collezione di sfondi a tema “Minerali”, dopo gli sfondi a tema floreale dei Pixel 6 e quelli a tema “Piume” dei Pixel 7 dello scorso anno.

La seguente immagine immortala sempre lo stesso Pixel 8 Pro in colorazione Bay, aperto sull’app Sfondo e stile e proprio all’interno della nuova selezione di sfondi che riprendono le colorazioni in cui arriveranno i nuovi smartphone Made by Google.

Ecco come si presenta l’app Fotocamera su Google Pixel 8 Pro

L’ultimo scatto condiviso da @THISISTECHTODAY ci mostra l’interfaccia dell’app Google Fotocamera sul Pixel 8 Pro in colorazione Bay. La foto è stata “oscurata” in molti punti di proposito.

L’interfaccia mostrata è esattamente quella di cui vi abbiamo parlato all’inizio del mese di settembre, arrivata sull’app Google Fotocamera con la versione 9.0.115.561695573.37 (compatibile esclusivamente con i Pixel aggiornati ad Android 14).

