Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumor relativi ai dispositivi che Google presenterà il prossimo 4 ottobre, con i Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro in pole position e Google Pixel Watch 2 a fare da comprimario.

Della seconda generazione dello smartwatch del colosso di Mountain View sappiamo già molto, a partire dal fatto che non subirà grandi modifiche dal punto di vista estetico rispetto al predecessore (il primo Pixel Watch); da esso, invece, si distinguerà profondamente sotto al cofano e per quanto concerne le funzionalità: in tal senso, è da poco emerso tutto ciò che offrirà lo smartwatch, con tanto di video promo “ufficiale”.

Trapela il video promo del Google Pixel Watch 2

Il design di Google Pixel Watch 2 non è più un mistero già dall’inizio del mese, grazie a un teaser condiviso dalla stessa Google, momento in cui è stato confermato ciò che avevano già raccontato le numerose indiscrezioni al riguardo.

Oggi si aggiunge al pacchetto di mischia un altro tassello importante: è infatti trapelato il video promozionale che mette in mostra tutte le nuove potenzialità del prossimo, atteso, smartwatch Made by Google che debutterà a brevissimo.

Il video, dalla durata di un minuto esatto, si concentra sul presentare il dispositivo, sottolineando che molte delle sue funzionalità sono alimentate da Google e Fitbit, che molte delle funzionalità già presenti sul predecessore sono state migliorate e che, in generale, ciò di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa non era poi così distante dalla realtà.

Tutte le funzionalità di Google Pixel Watch 2

In breve, quindi, riepiloghiamo le novità che verranno portate al debutto proprio da Google Pixel Watch 2.

Nuovo sensore per il battito cardiaco: il Google Pixel Watch 2 sarà dotato di un retro “riprogettato” che ospita tre nuovi sensori, tra i quali rientra un nuovo sensore di battito cardiaco “multi-path” targato Fitbit che dovrebbe offrire una della frequenza cardiaca più accurata, anche durante un esercizio fisico intenso.

il Google Pixel Watch 2 sarà dotato di un retro “riprogettato” che ospita tre nuovi sensori, tra i quali rientra un nuovo sensore di battito cardiaco “multi-path” targato Fitbit che dovrebbe offrire una della frequenza cardiaca più accurata, anche durante un esercizio fisico intenso. Funzionalità per la salute: lo smartwatch erediterà dal mondo Fitbit anche il sistema di monitoraggio dello stress (attraverso l’analisi continuativa dell’attività elettrodermica, cEDA, della frequenza cardiaca e della temperatura cutanea); all’utente verrà richiesto di registrare il proprio umore del momento e, in base a quanto registrato, verranno forniti suggerimenti per migliorare la situazione (ad esempio, effettuare un esercizio di respirazione guidata o una passeggiata).

lo smartwatch erediterà dal mondo Fitbit anche il sistema di monitoraggio dello stress (attraverso l’analisi continuativa dell’attività elettrodermica, cEDA, della frequenza cardiaca e della temperatura cutanea); all’utente verrà richiesto di registrare il proprio umore del momento e, in base a quanto registrato, verranno forniti suggerimenti per migliorare la situazione (ad esempio, effettuare un esercizio di respirazione guidata o una passeggiata). Funzionalità per il fitness: Google Pixel Watch 2 è in grado di rilevare sette tipologie “comuni” di allenamento (tra cui corsa e ciclismo all’aperto); in questi casi, lo smartwatch sarà in grado di inviare promemoria automatici per avviare o interrompere la sessione di allenamento. Un’altra nuova funzionalità per il fitness è il “Pace Training“ che aiuterà l’utente a tenere il proprio ritmo sotto controllo.

Google Pixel Watch 2 è in grado di rilevare sette tipologie “comuni” di allenamento (tra cui corsa e ciclismo all’aperto); in questi casi, lo smartwatch sarà in grado di inviare promemoria automatici per avviare o interrompere la sessione di allenamento. Un’altra nuova funzionalità per il fitness è il “Pace Training“ che aiuterà l’utente a tenere il proprio ritmo sotto controllo. Funzionalità legate alla sicurezza: lo smartwatch potrà godere della funzionalità “Controllo sicurezza“, la stessa presente sugli smartphone (all’interno dell’applicazione Emergenze ), che consente agli utenti di programmare un timer per determinate situazioni di potenziale pericolo. Una volta scaduto il timer, lo smartwatch chiederà all’utente se sta bene, se desidera iniziare a condividere la propria posizione o se ha bisogno di contattare i servizi di emergenza. In caso di mancata risposta, verrà attivata la “Condivisione di emergenza” che condividerà la posizione e la situazione in tempo reale con i contatti di emergenza. La funzionalità di “Condivisione di emergenza” può essere utilizzata anche separatamente con determinati contatti, in modo che essi possano conoscere la posizione dell’utente in tempo reale; come avviene sugli smartphone, la funzionalità permette anche di condividere informazioni mediche con i servizi di emergenza.

lo smartwatch potrà godere della funzionalità “Controllo sicurezza“, la stessa presente sugli smartphone (all’interno dell’applicazione ), che consente agli utenti di programmare un timer per determinate situazioni di potenziale pericolo. Una volta scaduto il timer, lo smartwatch chiederà all’utente se sta bene, se desidera iniziare a condividere la propria posizione o se ha bisogno di contattare i servizi di emergenza. In caso di mancata risposta, verrà attivata la “Condivisione di emergenza” che condividerà la posizione e la situazione in tempo reale con i contatti di emergenza. Autonomia e ricarica: si dice che Google Pixel Watch 2 possa offrire un’autonomia di 24 ore con Always-on Display attivo, la stessa indicata per il predecessore (che non aveva convinto sotto questo aspetto); la situazione potrebbe migliorare grazie al SoC Snapdragon W5 Gen 1 di Qualcomm, realizzato a 4 nm e decisamente più recente, efficiente e performante dell’Exynos 9110 (a 10 nm) di Pixel Watch; per quanto concerne la ricarica, invece, si dice che 75 minuti potranno garantire una giornata di autonomia.

Appuntamento al 4 ottobre 2023

Google Pixel Watch 2 dovrebbe arrivare sul mercato in quattro combinazioni di colore (Polished Silver/Bay, Matte Black/Obsidian, Champagne Gold/Hazel e Polished Silver/Porcelain) e verrà proposto al prezzo di circa 349 sterline (non abbiamo, purtroppo, l’informazione in euro).

Dello smartwatch sono trapelati anche gli inediti cinturini Metal Slim, Metal Mesh e Active Sport; al netto di ciò, come anticipato, esteticamente dovrebbe essere quasi del tutto indistinguibile dal predecessore.

Questo è un po’ tutto quello che sappiamo finora su Google Pixel Watch 2: l’appuntamento è quindi al 4 ottobre (quando qui in Italia saranno le ore 16), momento in cui conosceremo i prezzi ufficiali dello smartwatch ma anche degli smartphone della serie Google Pixel 8, già anticipati dai rumor (per il Regno Unito e per gli Stati Uniti).

