Il mese di ottobre è arrivato e, a giorni, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro verranno svelati ufficialmente da Google attraverso un evento di lancio in grande stile che si svolgerà a New York nella giornata di mercoledì (a partire dalle 16:00, ore italiane).

Sui due smartphone e su tutto il resto che verrà annunciato, come lo smartwatch Google Pixel Watch 2 o le due nuove colorazioni per le Google Pixel Buds Pro, si sa ormai praticamente tutto (al punto da chiederci se serva realmente un evento di lancio). Continuano, però, a trapelare tante informazioni: nelle ultime ore sono emersi in rete i primi unboxing e tutte le informazioni riguardanti le cover ufficiali dei due flagship 2023 del colosso di Mountain View.

Arriva il primo video unboxing di Google Pixel 8

Il canale YouTube PBKreviews ha recentemente pubblicato uno Short che ha come protagonista un unboxing ASMR del Google Pixel 8 (trovate qua la sua scheda tecnica completa provvisoria) in colorazione Hazel, lo stesso la cui confezione di vendita era trapelata in rete nella giornata di ieri.

Come avevamo ipotizzato ieri, quando non potevamo conoscere con certezza la disposizione interna dei componenti inclusi in confezione, la situazione è assolutamente la stessa che si presentava aprendo un Google Pixel 6 o Pixel 7 degli ultimi due anni.

Aprendo la confezione, lo smartphone ci mostrerà la sua parte posteriore (in questo caso, come anticipato poco sopra, in colorazione Grigio-verde); tirando la linguetta si estrarrà lo smartphone (che mantiene frontalmente una pellicola di carta che evidenzia il posizionamento dei pulsanti sul lato destro, dello slot per la Nano SIM sul lato sinistro e del lettore delle impronte digitali sotto al display).

Oltre allo smartphone, in confezione restano la manualistica rapida, l’adattatore da USB-C a USB-A per sfruttare le potenzialità OTG e il cavo di ricarica, bianco, con doppia presa USB-C. Di seguito potrete guardare il suddetto video, condiviso nel caso in cui venisse rimosso.

Tante nuove foto dal vivo anche per il Pro e la sua confezione

La pagina Facebook vietnamita Vật Vờ Studio ha condiviso un post di riepilogo sulle principali specifiche del Google Pixel 8 Pro (trovate qua la sua scheda tecnica completa provvisoria), allegando a esso alcune immagini (non proprio in alta qualità) che mostrano l’unboxing dello smartphone, in Obsidian e Porcelain, effettuato direttamente in linea di produzione.

Anche in questo caso, la confezione è identica a quello dei modelli delle ultime due generazioni, ovvero Google Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro.

Previous Next Fullscreen

Anche i Google Pixel 8 avranno le solite cover ufficiali

Uno dei pochi aspetti che finora non era stato spiattellato dagli attivissimi leaker riguardava le cover ufficiali che accompagneranno i prossimi flagship Made by Google. A porvi rimedio, ci pensa la solita Kamila Wojciechowska che ha condiviso su X tutte le informazioni del caso, con tanto di infografiche, dettagli e immagini che sembrano provenire direttamente dal Google Store (la leaker aveva diffuso anche le pagine dei due smartphone che verranno pubblicate sullo store).

Le cover arriveranno e, stando a quanto reperibile dalle infografiche sottostanti, sono realizzate per il 42% del loro peso in plastica riciclata; il guscio, in policarbonato, è realizzato per il 75% in plastica riciclata; la parte esterna dei pulsanti per il volume e per l’accensione e spegnimento, invece, è realizzata al 100% in alluminio riciclato.

Dettagli e immagini delle cover ufficiali per Pixel 8

Entrando un po’ più nel dettaglio, secondo quanto riportato dalla Wojciechowska, la cover ufficiale del Google Pixel 8 dovrebbe misurare 154,8 x 75,1 x 13,4 mm e ha un peso di 27,3 grammi.

Le Pixel 8 case arriveranno in cinque colorazioni: Rose, Charcoal, Hazel, Mint e Coral. Di queste, le prime tre riflettono le colorazioni trapelate per lo smartphone; la quinta, invece, potrebbe essere esclusiva del Google Store o arrivare in un secondo momento (perché in effetti non compare nella infografica riepilogativa delle caratteristiche della cover).

Previous Next Fullscreen

Dettagli e immagini delle cover ufficiali per Pixel 8 Pro

La cover ufficiale del Google Pixel 8 Pro, invece, dovrebbe misurare 167,0 x 80,9 x 13,4 mm e ha un peso di 31,3 grammi. Anche le Pixel 8 Pro case arriveranno in cinque colorazioni: stavolta sono Bay, Charcoal e Porcelain (riflettono le colorazioni trapelate per lo smartphone) alle quali si affiancano Mint e Coral (per quest’ultima, vale il ragionamento fatto per Pixel 8).

Previous Next Fullscreen

Quanto potrebbero costare le cover ufficiali dei nuovi Pixel

Entriamo adesso nella sfera delle possibilità, dal momento che la leaker non ha condiviso informazioni riguardo ai prezzi delle cover ufficiali per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Lo scorso anno, Big G propose le cover per Pixel 7 e Pixel 7 Pro al prezzo di 29,99 euro; all’inizio di quest’anno però, la cover per Pixel 7a è stata proposta a 34,99 euro.

Google potrebbe quindi mantenere il prezzo scelto per il modello più recente o, addirittura, alzare un po’ il prezzo (magari a 39,99 euro), cosa che (stando a quanto trapelato in precedenza) avverrà anche per i due smartphone.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Google Pixel 7 Pro: lo smartphone premium da prendere senza fare un mutuo e Recensione Google Pixel 7: ha tutto ciò che serve, anche un prezzo onesto