A distanza di poche ore dalle ultime intriganti anticipazioni su Google Pixel 8, ecco che ora tocca al fratello maggiore: la stessa fonte ha infatti pubblicato il primo video unboxing di Google Pixel 8 Pro, nel quale possiamo in particolare apprezzare il design della colorazione Obsidian Black.

Ecco il video unboxing di Google Pixel 8 Pro

Come suggerito dal titolo volutamente provocatorio di qualche giorno fa, siamo così sicuri che a Google serva un vero e proprio evento di lancio per i suoi nuovi smartphone Android? In queste ultime settimane è trapelato di tutto, dalle specifiche tecniche al design, dalle indicazioni sul supporto software al capitolo prezzi e preordini, passando per diverse altre indicazioni. Per alcune di queste potrebbe esserci qualche piccola variazione in sede di presentazione ufficiale, ma ormai è quasi come se Pixel 8 e Pixel 8 Pro fossero già stati svelati.

Ieri abbiamo avuto modo di scoprire il primo unboxing di Google Pixel 8, e a distanza di qualche ora possiamo fare la stessa cosa per il fratello maggiore. Nel video unboxing qui in basso, pubblicato ancora una volta da PBKreviews, possiamo dare uno sguardo più da vicino al design di Google Pixel 8 Pro nella sua versione Obsidian Black.

All’apertura, lo smartphone si “presenta” con la parte posteriore, e per accedere al resto del contenuto della confezione è necessario sollevarlo con l’apposita linguetta. Al di sotto di Pixel 8 Pro possiamo trovare il cavo bianco con doppia presa USB Type-C, l’adattatore da USB-A a USB-C e la manualistica rapida (molto contenuta a quanto pare). La mancanza del caricabatterie non dovrebbe sorprendervi: non è la prima volta per Google (e non solo) e non sarà l’ultima.

Messa da parte la scatola, dall’aspetto molto simile a quella a cui siamo abituati coi prodotti di Big G, possiamo dare uno sguardo anche allo smartphone in sé. Difficile dare un giudizio sulle cornici intorno allo schermo (che dovrebbero essere sottili e simmetriche) visto lo sfondo utilizzato, ma possiamo scoprire più da vicino la colorazione Obsidian Black: quest’ultima alterna l’opacità della scocca alla lucentezza della “camera bar” (con un’unica pillola per i tre obiettivi fotografici) e del frame laterale.

Ormai mancano davvero poche ore alla presentazione ufficiale di Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2. Durante l’evento la casa di Mountain View potrebbe anche dare il via alla distribuzione di Android 14 in versione stabile per i Pixel compatibili. Quest’anno lo sviluppo ha infatti richiesto qualche settimana in più di affinamento. Vi ricordiamo che potete seguire l’evento di lancio insieme a noi a partire dalle 15:45 di mercoledì 4 ottobre 2023.

