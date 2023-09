L’annuncio degli smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e dello smartwatch Google Pixel Watch 2 sta assumendo sempre più i contorni di una pura formalità, visto che le varie perdite delle ultime settimane stanno mettendo in pubblica piazza qualsivoglia dettaglio sul loro conto.

Nelle ultime ore sono emerse tutte le immagini, le specifiche e i presunti prezzi europei di del secondo smartwatch Made by Google, oltre a nuove immagini, ulteriori conferme sulle specifiche e prezzi in euro dei prossimi flagship Android. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Pixel Watch 2 protagonista di nuovi rumor

A qualche giorno di distanza dalla comparsa in rete del video promo che accompagnerà il lancio di Google Pixel Watch 2 e di tutte le nuove funzionalità su cui esso potrà contare, emergono due interessanti leak che ci svelano nuovi dettagli, immagini e persino i prezzi in euro del secondo smartwatch di casa Google.

Tutti i render stampa del Google Pixel Watch 2

Il portale tedesco WinFuture.de ha diffuso tutti i render stampa dello smartwatch nelle varie colorazioni: in particolare, pare che la cassa verrà riproposta nelle tre colorazioni Polished Silver (con abbinato un cinturino in colorazione Bay o Porcelain), Champagne Gold (con abbinato un cinturino in colorazione Hazel) e Matte Black (con abbinato un cinturino in colorazione Obsidian) che abbiamo conosciuto sull’originale Pixel Watch.

Google Pixel Watch 2 con cassa “Polished Silver” e cinturino “Bay”

Previous Next Fullscreen

Google Pixel Watch 2 con cassa “Polished Silver” e cinturino “Porcelain”

Previous Next Fullscreen

Google Pixel Watch 2 con cassa “Champagne Gold” e cinturino “Hazel”

Previous Next Fullscreen

Google Pixel Watch 2 con cassa “Matte Black” e cinturino “Obsidian”

Previous Next Fullscreen

Giungono conferme sulle specifiche del Google Pixel Watch 2

Oltre a diffondere tutte le immagini stampa dello smartwatch (sembrano quelle che troveranno posto all’interno della pagina dedicata sul Google Store), WinFuture.de va a confermare tutte le specifiche tecniche trapelate finora. Le riepiloghiamo di seguito, ma qui potete trovare la scheda tecnica completa provvisoria dello smartwatch che esteticamente è praticamente identico al suo predecessore.

Display: OLED da 1,2 pollici con risoluzione 384 x 384 pixel Supporto all’Always-on Display luminosità di picco pari a 1000 nit

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) con CPU quad-core e GPU Adreno A702

(4 nm) con CPU quad-core e GPU Memorie: 2 GB (RAM) e 16 GB (spazio di archiviazione, eMMC)

(RAM) e (spazio di archiviazione, eMMC) Sensori: accelerometro , giroscopio , altimetro , bussola , nuovo sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca

, , , , Reti mobili e Connettività: 4G (opzionale), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS

(opzionale), (802.11 b/g/n), , , Batteria: 306 mAh (ricarica wireless magnetica)

(ricarica wireless magnetica) Sistema operativo: Wear OS 4 Nuovi quadranti Funzionalità Fitbit Suite “Emergenze personali”



Trapelano anche i prezzi europei (Francia) del Google Pixel Watch 2

Tramite il portale francese Dealabs Magazine, veniamo a conoscenza di quelli che dovrebbero essere i prezzi in euro (appunto per il mercato francese) del Google Pixel Watch 2, previsto in due varianti come il predecessore.

La variante solo Wi-Fi dovrebbe essere proposta a 399 euro; la variante Wi-Fi+4G dovrebbe essere proposta a 449 euro. In sostanza, sempre rifacendoci ai prezzi sul mercato francese, pare che Google abbia deciso di rincarare lo smartwatch di 20 euro rispetto al modello dello scorso anno.

Google Pixel 8 e 8 Pro: trapelano nuovi render ufficiali e prezzi in euro

Il portale tedesco WinFuture.de ha diffuso anche una nuova serie di render riguardanti i prossimi Google Pixel 8 (trovate qua la presunta scheda tecnica) e Pixel 8 Pro (trovate qua la presunta scheda tecnica), smartphone, di cui sappiamo già vita, morte e miracoli, che debutteranno con a bordo Android 14.

In generale, queste immagini corrispondono a quelle che vi abbiamo mostrato in mattinata ma ci sono alcune aggiunte che vi riportiamo nella seguente galleria d’immagini. Le colorazioni messe in mostra restano quelle note fino a questo momento, tre per Pixel 8 (Hazel, Obsidian e Peony) e tre per Pixel 8 Pro (Bay, Obsidian, Porcelain).

Previous Next Fullscreen

Dal punto di vista delle specifiche, invece, non emerge niente di nuovo: confermati ancora una volta il SoC Google Tensor G3, i dettagli sui display OLED a 120 Hz “actua” e “super Actua”, i comparti fotografici e tutte le altre specifiche che abbiamo conosciuto attraverso le pagine ufficiali dei due dispositivi sul Google Store che sono trapelate qualche giorno fa.

Ecco i prezzi in euro dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Capitolo prezzi, secondo WinFuture.de, Google Pixel 8 partirà da 799 euro (nel taglio da 128 GB) mentre Google Pixel 8 Pro partirà da 1099 euro (nel taglio da 128 GB): ciò corrisponderebbe a un aumento di 150 euro per il piccolino e a un aumento di 200 euro per il modello Pro, rispetto ai predecessori. Google potrebbe però proporre dei bundle, almeno su alcuni mercati: preordinando un Pixel 8, dovrebbero essere incluse le Pixel Buds Pro (valgono 229 euro); preordinando un Pixel 8 Pro, dovrebbe essere incluso un Google Pixel Watch 2.

Appuntamento dunque al 4 ottobre 2023 (o alla prossima fuga di notizie) per conoscere i prezzi reali dei due smartphone e scoprire se sia essi che, soprattutto, il nuovo smartwatch Made by Google arriveranno da subito anche in Italia. In ogni caso, da indiscrezioni degli ultimi giorni, i dispositivi saranno ufficialmente in vendita dal 12 ottobre.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Google Pixel 7 Pro: lo smartphone premium da prendere senza fare un mutuo e Recensione Google Pixel 7: ha tutto ciò che serve, anche un prezzo onesto