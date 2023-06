Continuano a prendere forma Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, prossimi attesi flagship Made by Google che, a differenza dei predecessori, non sono stati svelati in anteprima al Google I/O 2023 ma stanno facendo parlare di sé grazie a numerose indiscrezioni.

Dopo i dettagli sul SoC che li animerà, le informazioni sui display e la formazione del comparto fotografico, torniamo a parlare di questi due smartphone ma ci concentriamo sull’estetica: sono infatti trapelate le colorazioni, e gli sfondi dedicati, di entrambi i modelli.

Trapelano le colorazioni di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Stando alle indiscrezioni condivise dai colleghi di Android Authority, che si appoggiano a una “affidabile” fonte interna a Google, i prossimi flagship del colosso di Mountain View saranno disponibili in quattro colorazioni ciascuno, due delle quali saranno condivise (non sappiamo, tuttavia, se la resa risulterà identica sui due modelli:

Google Pixel 8 sarà disponibile nelle colorazioni Haze, Jade, Licorice e Peony.

Google Pixel 8 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Jade, Licorice, Porcelain e Sky.

Vano però precisati alcuni aspetti da tenere in considerazione. In primo luogo, i nomi trapelati per le colorazioni sono nomi “interni” e quindi, in fase di commercializzazione, potrebbero differire da questi.

In secondo luogo, non è detto che tutte le colorazioni raggiungano la produzione di massa o che vengano tutte messe in vendita “libera”: alcune di esse, infatti, potrebbero essere esclusive del Google Store (come, ad esempio, la colorazione Coral del Pixel 7a) o di alcuni particolari mercati.

I due smartphone avranno anche sfondi in palette dedicati

Mantenendo intatta la nuova filosofia di design, introdotta nel 2021 con il lancio dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro e successivamente ottimizzata con i Pixel 7 e Pixel 7 Pro, anche i prossimi Google Pixel 8 godranno di una raccolta di sfondi dedicata, tematicamente coerente con le colorazioni disponibili per gli smartphone.

Con i Pixel 6, il tema erano i motivi floreali. Con i Pixel 7 il rema erano le piume. Entrambe le collezioni di sfondi sono state realizzate da Andrew Zuckerman, noto regista e fotografo che è stato scelto per realizzare anche la raccolta di sfondi dedicata ai Pixel 8 del 2023.

Il tema scelto per i prossimi flagship Made by Google è “Minerali”. Nelle seguenti gallerie (una per smartphone), riportiamo tutti gli sfondi della collezione: essi riprendono le colorazioni sopraelencate; ogni sfondo è presente sia con la variante “chiara” che con la variante “scura” (totale di otto sfondi per smartphone). Tramite questo link, invece, potrete scaricarli a piena risoluzione.

Sfondi Google Pixel 8

Sfondi Google Pixel 8 Pro

Cosa sappiamo finora sui Google Pixel 8?

Facendo un passo indietro, siamo già in mano di numerose informazioni sui prossimi flagship “classici” della gamma Pixel, attesi (come di consueto) nelle fasi iniziali dell’autunno (intorno alla metà del mese di ottobre 2023).

I Google Pixel 8 sarano plasmati attorno alla terza iterazione del SoC targato Google, ovvero il Tensor G3. A inizio mese abbiamo conosciuto tutti i dettagli di questo SoC che metterà in campo una piccola rivoluzione rispetto al passato; dai primi benchmark trapelati, però, non sembra che i passi in avanti dal punto di vista della performance pura siano notevoli: Tensor G3 potrebbe non pareggiare (ribadiamo che si parla solo di benchmark) nemmeno lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Tuttavia, ci sarebbero tanti altri miglioramenti legati al passaggio alla nuova piattaforma (tra cui il supporto alle memorie UFS 4.0, GPU e TPU più potenti); i conti si potranno fare solo alla fine.

Andando oltre, una decina di giorni fa abbiamo conosciuto tutti i dettagli del comparto fotografico dei prossimi Pixel 8 che, sulla carta, dovrebbero fare un grosso passo in avanti rispetto ai predecessori, mantenendo comunque la configurazione doppia sul modello “base” (con principale e ultra-grandangolare) e la configurazione tripla sul modello “Pro” (con principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico).

Le ultime indiscrezioni in ordine temporale riguardano i display dei due smartphone che saranno caratterizzati entrambi da un frontale “piatto” (Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro avevano un frontale curvato sui bordi laterali): Google Pixel 8 sarà leggermente più compatto del predecessore, offrendo un display da 6,17 pollici con risoluzione FHD+ in 20:9 e (finalmente) refresh rate a 120 Hz.

Google Pixel 8 Pro, invece, sarà pressoché identico (dimensionalmente) al predecessore, offrendo un display da 6,7 pollici con risoluzione 1344 x 2992 pixel (in 20:9) e refresh rate fino a 120 Hz. In entrambi i casi si parla di pannelli OLED (realizzato da Samsung per il Pro e da BOE per il “base”) e le luminosità di picco saranno abbastanza buone (1600 nit per il Pro e 1400 nit per il “base”).

Insomma: mancano ancora oltre 3 mesi al lancio dei prossimi flagship di casa Google. Le informazioni in nostro possesso, tuttavia, sono già molte e ce li configurano come due dispositivi molto interessanti che cercheranno di ottimizzare i predecessori, partendo da una buona base. Resta da capire se tutti questi dettagli verranno confermati o smentiti; questo, però, lo scopriremo solo al momento del lancio.

