Gli appassionati di tecnologia ormai sanno che il mondo dei leak e delle informazioni trapelate è in costante divenire e segue il passo di un settore mobile che non conosce mai riposo ma continua a sfornare smartphone a ritmi frenetici come una giostra che non accenna a fermarsi mai.

Tra i protagonisti di questo periodo frenetico – che alcuni oltreoceano hanno soprannominato “Techtember” – vi è Xiaomi che si appresta a introdurre la gamma flagship composta da Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, la serie Xiaomi 13T e la famiglia di dispositivi Redmi Note 13; il tutto nel giro di un mese o poco più.

Ebbene, negli scorsi giorni e settimane numerosi leak e indiscrezioni hanno svelato quasi tutto quello che c’è da sapere sui prossimi smartphone di casa Xiaomi aiutandoci a delineare un quadro pressoché completo delle specifiche tecniche e delle scelte di design dell’azienda. Dunque, nuovo giorno, nuovi leak sui prossimi smartphone Xiaomi; ecco tutte le novità.

Xiaomi 14 Pro sarà la punta di diamante dell’ambiziosa strategia del colosso cinese

Partiamo dal prossimo smartphone di punta del brand: quel Xiaomi 14 Pro di cui di recente abbiamo avuto modo di reperire alcuni dettagli circa le fotocamere del dispositivo, informazioni sulle cornici, sulle due possibili varianti di display e, infine, il design generale del dispositivo che non dovrebbe discostarsi molto dal modello precedente.

Questa volta ci giungono informazioni in merito alle strategie dell’azienda riguardo il lancio e la produzione di massa del dispositivo la quale, stando all’informatore, sarebbe già partita e il cui volume dovrebbe essere circa il 60% superiore rispetto allo Xiaomi 13 nello stesso periodo.

A detta della fonte, Xiaomi avrebbe intenzione di cavalcare il successo della gamma 13, punto di svolta della strategia aziendale verso il settore premium del mercato.

Un trend particolarmente diffuso in tutta l’industria mobile – basti osservare l’attenzione posta da Apple nei confronti dei modelli Pro rispetto ai modelli “base” – mosso da un mercato in cui i consumatori sembrano prediligere ancor di più gli smartphone di fascia alta rispetto al passato e che il colosso cinese parrebbe voler abbracciare appieno.

Un altro punto chiave della strategia del brand sarebbe la scelta del periodo di lancio della gamma Xiaomi 14, prevista per la fine di ottobre – il che giustificherebbe l’avvio anticipato della produzione di massa – con l’obiettivo di anticipare di qualche mese Samsung e la presentazione della serie Galaxy S24, attesa per febbraio del prossimo anno.

È una Xiaomi battagliera e rinvigorita dai risultati del precedente flagship quella che si prepara a lanciare il proprio top di gamma; sarà interessante osservare se la strategia aziendale in ottica Xiaomi 14 e 14 Pro si rivelerà un successo, o meno.

Xiaomi 13T e 13T Pro non hanno più segreti, eccoli su un sito di e-commerce

Proseguiamo la nostra tornata di indiscrezioni sul mondo Xiaomi con novità sui prossimi Xiaomi 13T e 13T Pro, il cui lancio è atteso per il 26 settembre. I due modelli sono probabilmente i prossimi smartphone del produttore che più di tutti sono stati coinvolti in leak e fughe di informazioni e di cui conosciamo davvero ogni dettaglio.

Questa volta i due dispositivi hanno fatto la loro comparsa sul listino del sito di e-commerce romeno eMAG che, di fatto, ha confermato le informazioni diffuse nei leak delle scorse settimane.

Ricapitolando quanto appreso dalle indiscrezioni emerse finora siamo in grado di delineare un quadro abbastanza attendibile e completo delle specifiche tecniche di Xiaomi 13T e 13T Pro.

Partendo dall’ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144Hz e luminosità di picco di 2.600 nits, passando per i processori, Mediatek Dimensity 8200-Ultra sul 13T mentre il Dimensity 9200+ sul modello Pro, coadiuvati rispettivamente da 8 GB e 12 GB di RAM e 256 GB e 1 TB di memoria interna.

Comparto fotografico di livello grazie a un triplo setup composto da un sensore principale da 50 MP, un’unità periscopica anch’essa da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP; il tutto ingegnerizzato da Leica come sul modello precedente. Frontalmente dovremmo trovare un sensore da 20 MP incastonato in un foro centrale simmetrico nel display.

Segnaliamo la presenza di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 120W con tecnologia Xiaomi Smart HyperCharge sul modello Pro mentre da 67W sul fratello minore.

Capitolo prezzi: stando alle schermate del sito romeno Xiaomi 13T viene venduto, al cambio, a 663 euro (3299 lei romeni) in versione 8/256 GB mentre 13T Pro parte da 945 euro (4699 lei romeni) per la variante da 12/512 GB; prezzi in linea con le attese e con i leak delle scorse settimane.

(Per tutti maggiori dettagli potete consultare il nostro articolo di riepilogo di tutto ciò che sappiamo su 13T e 13T Pro e la loro presunta scheda tecnica).

La serie Redmi Note 13 punta a fare la voce grossa nella fascia media

Concludiamo la carrellata di leak a tema Xiaomi con la famiglia Redmi Note 13 Pro, protagonista nelle ultime settimane di numerose indiscrezioni alle quali si aggiunge quella odierna grazie a un poster commerciale che ritrae i tre smartphone che compongono la gamma – Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 – e la loro data di presentazione: 21 settembre 2023 alle 19:00 (ora locale) in Cina.

Nell’immagine notiamo Redmi Note 13 Pro+ 5G a sinistra e il Redmi Note 13 Pro 5G a destra. L’edizione Pro+ vanta uno schermo con bordi curvi a differenza del modello Pro che sfoggia un display piatto. Entrambi i dispositivi sembrano avere un display AMOLED con scanner di impronte digitali sullo schermo.

Discorso diverso per il design in cui spicca il retro in pelle di Redmi Note 13 Pro+ con i tre sensori sporgenti e nessun elemento hardware rialzato per il modulo fotografico, una scelta estetica quantomeno originale. Il fratello minore Redmi Note 13 Pro, invece, adotta uno stile più riconoscibile negli smartphone Xiaomi sia per quanto concerne l’estetica del modulo fotografico, rialzato rispetto alla scocca, che per l’utilizzo del vetro sul pannello posteriore.

Entrambi i modelli sono dotati di un setup triplo in cui spicca il sensore principale Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP; solo Redmi Note 13 Pro+ può vantare la stabilizzazione ottica dell’immagine.

Sotto il cofano il modello Pro+ potrà contare sul Mediatek Dimensity 7200-Ultra (SoC con processo produttivo a 4 nm, due core Cortex-A715 P a 2.8 GHz, sei core Cortex-A510 E a 2.0 GHz e una GPU Mali-G610 MP4). Lato autonomia, troviamo una batteria da 5120 mAh e supporto alla ricarica rapida cablata da 120W.

Redmi Note 13 Pro si affiderà invece al Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, un’unità da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 67W.

Nessuna informazione è emersa in merito alle specifiche tecniche del fratello minore, Redmi Note 13, per le quali ormai non ci rimane che attendere il 21 settembre. Tutto tace anche sul capitolo prezzi, tema fondamentale soprattutto per gli smartphone di fascia media considerando quanto sia affollato il settore in quel range di prezzo.

Nel giro di poco più di un mese sapremo tutto sul futuro dei prossimi smartphone Xiaomi che puntano a conquistare i rispettivi settori del mercato e a proseguire l’ottimo periodo del produttore cinese.

