Nonostante negli ultimi tempi, complice l’avvicinarsi della presentazione ufficiale attesa per il 1° settembre, si parli molto del prossimo Xiaomi 13T Pro (abbiamo visto per esempio quello che dovrebbe essere il suo design grazie ai primi render trapelati), è già da qualche mese che circolano voci relative agli smartphone della prossima serie di punta del brand, in particolare Xiaomi 14 Pro.

Lo smartphone in questione dovrebbe essere presentato entro la fine dell’anno, di recente abbiamo avuto modo di reperire alcuni dettagli circa le fotocamere del dispositivo e, ancor prima, informazioni sulle cornici e sulle due possibili varianti di display.

Finora dunque qualche indizio sulle future specifiche di Xiaomi 14 Pro lo abbiamo visto, ma non abbiamo ancora avuto modo di intravederne il design generale, almeno fino ad oggi: grazie infatti ad alcune immagini condivise sul web, possiamo dare un primo sguardo a quello che potrebbe essere l’aspetto del futuro flagship dell’azienda.

Ecco come potrebbe essere il prossimo Xiaomi 14 Pro

Come anticipato in apertura, abbiamo oggi la possibilità di dare un primo sguardo a quello che potrebbe essere l’aspetto di uno dei futuri smartphone di punta del produttore cinese, Xiaomi 14 Pro infatti si mostra in alcune immagini trapelate condivise su X (ex Twitter).

Breaking 🚨: Together I and @SPinfoJP brings you the first look of Xiaomi’s Next Generation of Flagship Xiaomi 14 Pro. The camera Deco is similar to previous generations but the arrangement of lenses and details are slightly different and Telephoto lens replaced by Periscope!!! pic.twitter.com/bWDDG0aYYq — Kartikey Singh (@That_Kartikey) August 19, 2023

La prima cosa che possiamo notare dalle immagini è la grande somiglianza del modulo fotografico principale con quello dell’attuale modello, segno di come l’azienda possa aver deciso di optare per una sorta di continuità con la precedente generazione. Per il resto, le uniche altre cose che possiamo vedere sono il posizionamento dei pulsanti dedicati all’accensione e alla regolazione del volume e le presunte colorazioni; Xiaomi 14 Pro potrebbe dunque essere disponibile in tre variati di colore, nero, azzurro e bianco.

Non vengono condivise nuove informazioni riguardo le presunte specifiche tecniche dello smartphone ma, secondo le precedenti indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, conosciuto con il codice interno SM8650. Il comparto fotografico dovrebbe poter contare su un aggiornamento del modulo della fotocamera, con l’introduzione delle innovative fotocamere WLG High-Lens (oltre a quanto già menzionato in apertura); per quel che concerne la batteria, Xiaomi 14 Pro dovrebbe poter contare su un modulo con capacità di 5.000 mAh, presumibilmente con supporto alla ricarica cablata a 120W, ricarica wireless a 50W e capacità di ricarica inversa a massimo 10W.

Infine lo smartphone potrebbe essere disponibile con due differenti configurazioni del display, ovvero una variate con schermo piatto e una con schermo curvo. Non ci sono altre informazioni per il momento sul futuro Xiaomi 14 Pro, non ci resta che attendere ulteriori fughe di notizie che sicuramente non tarderanno ad arrivare, considerando che manca ancora un po’ di tempo prima del lancio del dispositivo.

Le specifiche tecniche e i prezzi degli imminenti Xiaomi 13T

Come anticipato in apertura, è ormai imminente la presentazione degli smartphone della serie Xiaomi 13T, attesa per il 1° settembre prossimo venturo; oggi grazie ai colleghi di dealabs possiamo dare uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche complete di Xiaomi 13T e Xiaomi 13T pro, nonché ai loro presunti prezzi di vendita per il mercato europeo.

Presunta scheda tecnica di Xiaomi 13T:

Schermo : AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici Risoluzione: 1.5 K, 2712 x 1220, 446 ppi Rapporto di visualizzazione: 20:9 Rapporto di contrasto: 5.000.000:1 Frequenza di aggiornamento: 144 Hz AdaptiveSync (30 Hz/60 Hz/90 Hz/120 Hz/144 Hz) Luminosità: 500 nit (tip), 1200 nit (HBM), 2600 nit (picco) Gamma di colori: 100% DCI-P3 a 10 bit, 68 miliardi di colori, TrueDisplay

Memoria interna: 256 GB

RAM: 8GB

Colori: nero, blu alpino

Fotocamere: Obiettivo grandangolare Leica 50 MP con OIS: sensore IMX707 da 1/1,28″, dimensione pixel 1,22μm, Super-pixel 4-in-1 da 2,44μm, lunghezza focale equivalente 24 mm, obiettivo f/1.9, 7P, messa a fuoco automatica Teleobiettivo Leica 2x da 50 MP : dimensione pixel 0,61 μm, lunghezza focale equivalente a 50 mm, f/1.9, obiettivo 5P, messa a fuoco automatica Obiettivo ultra grandangolare Leica da 12 MP : dimensione pixel 1,12 μm, lunghezza focale equivalente 15 mm, f/2,2 Fotocamera frontale da 20 MP : dimensione pixel 0,8 μm, lunghezza focale equivalente 26 mm, f/2,2

Registrazione video: fino a 4k 30 fps

Processore: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

5G: Sì

Batteria: 5000 mAh. Ricarica rapida da 120 W con tecnologia Xiaomi Smart HyperCharge

Scheda SIM: doppia SIM

Versione del sistema operativo: Android 13

Connessioni: USB-C

Connessioni wireless: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Certificazione IP68

Sicurezza: lettore di impronte digitali

Assistente Google: Sì

Peso: 197 g

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm

Presunta scheda tecnica di Xiaomi 13T Pro:

Schermo : AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici Risoluzione: 1.5 K, 2712 x 1220, 446 ppi Rapporto di visualizzazione: 20:9 Rapporto di contrasto: 5.000.000:1 Frequenza di aggiornamento: 144 Hz AdaptiveSync (30 Hz/60 Hz/90 Hz/120 Hz/144 Hz) Luminosità: 500 nit (tip), 1200 nit (HBM), 2600 nit (picco) Gamma di colori: 100% DCI-P3 a 10 bit, 68 miliardi di colori, TrueDisplay

Memoria interna: 1 TB

RAM: 16GB

Colori: nero, blu alpino

Fotocamere: Obiettivo grandangolare Leica 50 MP con OIS: sensore IMX707 da 1/1,28″, dimensione pixel 1,22μm, Super-pixel 4-in-1 da 2,44μm, lunghezza focale equivalente 24 mm, obiettivo f/1.9, 7P, messa a fuoco automatica Teleobiettivo Leica 2x da 50 MP : dimensione pixel 0,61 μm, lunghezza focale equivalente a 50 mm, f/1.9, obiettivo 5P, messa a fuoco automatica Obiettivo ultra grandangolare Leica da 12 MP : dimensione pixel 1,12 μm, lunghezza focale equivalente 15 mm, f/2,2 Fotocamera frontale da 20 MP : dimensione pixel 0,8 μm, lunghezza focale equivalente 26 mm, f/2,2

Registrazione video: fino a 4k 30 fps

Processore: MediaTek Dimensity 9200+

5G: Sì

Batteria: 5000 mAh. Ricarica rapida da 120 W con tecnologia Xiaomi Smart HyperCharge

Scheda SIM: doppia SIM

Versione del sistema operativo: Android 13

Connessioni: USB-C

Connessioni wireless: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Certificazione IP68

Sicurezza: lettore di impronte digitali

Assistente Google: Sì

Peso: 206 g

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm

Se queste dunque, con ogni probabilità, dovrebbero essere le caratteristiche tecniche dei due smartphone, passiamo ora a vedere i presunti prezzi di vendita:

Xiaomi 13T dovrebbe costare 549 sterline nel Regno Unito per la variante di archiviazione da 8 GB + 256 GB , in Francia (e forse in altri mercati europei) potrebbe essere commercializzato a 649 euro

nel Regno Unito per la variante di archiviazione da , in Francia (e forse in altri mercati europei) potrebbe essere commercializzato a Xiaomi 13T Pro dovrebbe costare 699 sterline nel Regno Unito per la variante di archiviazione da 12 GB + 512 GB

nel Regno Unito per la variante di archiviazione da Xiaomi 13T Pro, nella configurazione 16 GB + 1 TB, dovrebbe essere lanciato in Francia al prezzo di 999 euro (prezzo probabilmente valido anche in altri mercati)

