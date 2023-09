Si fa un gran parlare negli ultimi tempi dei prossimi smartphone dell’azienda cinese, i dispositivi della serie Xiaomi 13T avrebbero dovuto debuttare (secondo precedenti indiscrezioni) il 1° settembre, ma abbiamo avuto la conferma ufficiale da parte della società che la presentazione effettiva avverrà il 26 settembre prossimo venturo.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere sia vari render che varie presunte specifiche tecniche degli smartphone, sia della versione base che di quella Pro; nelle ultime ore però sono trapelate nuove informazioni sui presunti prezzi di vendita degli smartphone in questione.

Ecco come dovrebbero essere Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro e quanto potrebbero costare

Come anticipato in apertura, i rumor sui prossimi smartphone del colosso cinese sono stati diversi e ci hanno permesso di farci un’idea più che precisa di quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche dei due smartphone, nonché del loro aspetto estetico. I due dispositivi dovrebbero condividere buona parte delle caratteristiche tecniche, al netto di qualche ovvia eccezione; partiamo dunque con il dare uno sguardo a quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di Xiaomi 13T:

Schermo : AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici Risoluzione: 1.5 K, 2712 x 1220, 446 ppi Rapporto di visualizzazione: 20:9 Rapporto di contrasto: 5.000.000:1 Frequenza di aggiornamento: 144 Hz AdaptiveSync (30 Hz/60 Hz/90 Hz/120 Hz/144 Hz) Luminosità: 500 nit (tip), 1200 nit (HBM), 2600 nit (picco) Gamma di colori: 100% DCI-P3 a 10 bit, 68 miliardi di colori, TrueDisplay

Memoria interna: 256 GB

RAM: 8 GB

Colori: nero, azzurro e verde

Fotocamere: Obiettivo grandangolare Leica 50 MP con OIS: sensore IMX707 da 1/1,28″, dimensione pixel 1,22μm, Super-pixel 4-in-1 da 2,44μm, lunghezza focale equivalente 24 mm, obiettivo f/1.9, 7P, messa a fuoco automatica Teleobiettivo Leica 2x da 50 MP : dimensione pixel 0,61 μm, lunghezza focale equivalente a 50 mm, f/1.9, obiettivo 5P, messa a fuoco automatica Obiettivo ultra grandangolare Leica da 12 MP : dimensione pixel 1,12 μm, lunghezza focale equivalente 15 mm, f/2,2 Fotocamera frontale da 20 MP : dimensione pixel 0,8 μm, lunghezza focale equivalente 26 mm, f/2,2

Registrazione video: fino a 4k 30 fps

Processore: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

5G: Sì

Batteria: 5000 mAh. Ricarica rapida da 67 W con tecnologia Xiaomi Smart HyperCharge

Scheda SIM: doppia SIM

Versione del sistema operativo: Android 13

Connessioni: USB-C

Connessioni wireless: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Certificazione IP68

Sicurezza: lettore di impronte digitali

Assistente Google: Sì

Peso: 197 g

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm

Per quanto riguarda invece il fratello maggiore, Xiaomi 13T Pro, riportiamo di seguito la presunta scheda tecnica:

Schermo : AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici Risoluzione: 1.5 K, 2712 x 1220, 446 ppi Rapporto di visualizzazione: 20:9 Rapporto di contrasto: 5.000.000:1 Frequenza di aggiornamento: 144 Hz AdaptiveSync (30 Hz/60 Hz/90 Hz/120 Hz/144 Hz) Luminosità: 500 nit (tip), 1200 nit (HBM), 2600 nit (picco) Gamma di colori: 100% DCI-P3 a 10 bit, 68 miliardi di colori, TrueDisplay

Memoria interna: 512 GB (forse anche una variante da 1 TB)

RAM: 12 GB (forse anche una variante da 16 GB)

Colori: nero, azzurro e verde

Fotocamere: Obiettivo grandangolare Leica 50 MP con OIS: sensore IMX707 da 1/1,28″, dimensione pixel 1,22μm, Super-pixel 4-in-1 da 2,44μm, lunghezza focale equivalente 24 mm, obiettivo f/1.9, 7P, messa a fuoco automatica Teleobiettivo Leica 2x da 50 MP : dimensione pixel 0,61 μm, lunghezza focale equivalente a 50 mm, f/1.9, obiettivo 5P, messa a fuoco automatica Obiettivo ultra grandangolare Leica da 12 MP : dimensione pixel 1,12 μm, lunghezza focale equivalente 15 mm, f/2,2 Fotocamera frontale da 20 MP : dimensione pixel 0,8 μm, lunghezza focale equivalente 26 mm, f/2,2

Registrazione video: fino a 4k 30 fps

Processore: MediaTek Dimensity 9200+

5G: Sì

Batteria: 5000 mAh. Ricarica rapida da 120 W con tecnologia Xiaomi Smart HyperCharge

Scheda SIM: doppia SIM

Versione del sistema operativo: Android 13

Connessioni: USB-C

Connessioni wireless: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Certificazione IP68

Sicurezza: lettore di impronte digitali

Assistente Google: Sì

Peso: 206 g

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm

Infine, la vera novità riguarda i possibili prezzi di vendita dei prossimi Xiaomi 13T, i colleghi di Appuals hanno infatti condiviso, citando una loro fonte rimasta anonima, quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita per il mercato europeo, leggermente differenti da quelli trapelati in precedenza. Secondo quanto condiviso Xiaomi 13T nella configurazione 8 GB + 256 GB dovrebbe costare 699 euro, mentre il fratello maggiore Xiaomi 13T Pro, nella variante 12 GB + 512 GB dovrebbe avere un prezzo di vendita di 899 euro.

Insomma, degli smartphone in questione sappiamo ormai praticamente tutto, non ci resta che attendere ancora un paio di settimane per scoprire se quanto trapelato finora corrisponda al vero.

