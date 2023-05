Xiaomi è pronta a lanciare la serie Xiaomi 14, la nuova generazione di smartphone di fascia alta che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di quest’anno. Sebbene non ci siano ancora state comunicazioni ufficiali, un nuovo rumor suggerisce che il modello di punta Xiaomi 14 Pro potrebbe arrivare in due diverse versioni, che differiscono nella curvatura dei bordi del display.

A lanciare l’indiscrezione è il noto leaker Digital Chat Station, che afferma che Xiaomi 14 Pro sarà dotato di un ampio display 2.5D con una curvatura ad angolo retto. In altre parole lo smartphone avrà un display piatto, ma secondo il rumor ci sarà anche una variante con un pannello curvo 3D per offrire maggiore scelta ai consumatori.

Il leaker si sbilancia ulteriormente affermando anche che la cornice inferiore, il cosiddetto “mento”, avrà uno spessore di appena 1 mm, andando a completare i restanti tre lati dello smartphone che presenteranno cornici estremamente ridotte. Se il tutto si rivelerà veritiero, Xiaomi 14 Pro potrebbe avere un design quasi interamente basato sul display.

Presunte specifiche tecniche di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro verranno presentati verosimilmente tra novembre e dicembre di quest’anno, e secondo i rumor emersi dal medesimo leaker, il modello di punta sarà equipaggiato con il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. A gestire l’autonomia dello smartphone ci penserà la batteria da 5000 mAh, in grado di supportare la ricarica rapida cablata a 90W e 120W. È verosimile quindi che i due modelli di Xiaomi 14 Pro supporteranno velocità di ricarica differenti.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, Xiaomi dovrebbe introdurre i nuovi sensori WLG High-Lens, in grado di offrire prestazioni fotografiche superiori rispetto a Xiaomi 13 Pro. Al momento tuttavia non si hanno ulteriori notizie in merito alla scheda tecnica dei due smartphone, ma da qui alla fine dell’anno ne sapremo certamente di più.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Xiaomi 13 Pro: un super top di gamma, anche nel prezzo