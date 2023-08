Nonostante manchino ancora diversi mesi prima della presentazione ufficiale, i futuri smartphone di punta del brand coreano sono sempre più protagonisti di diverse indiscrezioni, che cercano di far luce su diversi aspetti dei prossimi Samsung Galaxy S24.

Anche oggi dunque vediamo insieme quali sono le ultime informazioni condivise sugli smartphone in questione, per gentil concessione di alcuni tra i leaker più prolifici del settore.

I Samsung Galaxy S24 potrebbero avere display notevolmente migliorati, la variante Ultra un sacco di memoria interna

Partiamo subito con una notizia che riguarda tutti e tre i modelli della famiglia, stando a quanto condiviso Samsung avrebbe intenzione di implementare notevoli miglioramenti ai display degli smartphone della futura serie Galaxy S24; abbiamo visto giusto ieri come il modello di punta della gamma, Galaxy S24 Ultra, dovrebbe poter contare non solo su un aumento di dimensioni del display, ma anche su un aumento della luminosità massima della componente in questione.

Bene, oggi apprendiamo che anche i due fratelli minori dovrebbero beneficiare di display con qualità superiore, ma soprattutto con luminosità di picco aumentata rispetto all’attuale generazione: tutti e tre i Galaxy S24 potrebbero vantare display in grado di raggiungere i 2.500 nit.

Non è tutto però per quanto riguarda i display, sembra infatti che per la prima volta dopo tanto tempo la variante Plus della gamma possa abbandonare la risoluzione FHD; l’azienda non utilizza una risoluzione WQHD+ per i modelli Plus della serie Galaxy S dai tempi del Galaxy S20+, ma pare che Galaxy S24 Plus possa avere una risoluzione di 3120 x 1440.

Inoltre il fratello di mezzo della famiglia è protagonista del primo render condiviso che potete vedere qui sopra, secondo Ice Universe il dispositivo peserebbe 195 grammi e avrebbe uno spessore di 7,7 mm; a differenza della versione Ultra che come abbiamo visto potrebbe avere cornici più spesse (3,42 mm), Galaxy S24 Plus dovrebbe fermarsi a 2,5 mm.

Infine passiamo al modello di punta della futura gamma, Galaxy S24 Ultra potrebbe essere disponibile in una configurazione con addirittura 2 TB di archiviazione interna, quantitativo più che sufficiente per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente. C’è un aspetto leggermente controverso per quel che concerne la memoria interna del dispositivo, se infatti si vocifera che la configurazione con 256 GB di archiviazione interna sia accompagnata da 12 GB di RAM, si dice anche che sia prevista una versione 8 GB + 128 GB: ciò appare strano se consideriamo che il modello dell’attuale generazione parte da un quantitativo di memoria interna di 256 GB (sebbene accompagnata da 8 GB di RAM).

Samsung potrebbe aver optato per una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna con l’intento di offrire agli utenti una variante più economica del suo futuro smartphone di punta? Difficile dirlo al momento, stiamo parlando di indiscrezioni e per fare un esempio, fino a qualche giorno fa, le voci di corridoio non volevano cambiamenti di sorta da questo punto di vista. C’è ancora parecchio tempo prima della presentazione dei futuri Galaxy S24, mettiamoci comodi e aspettiamo nuove informazioni.

In copertina gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23

