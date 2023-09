Mentre il rilascio di Android 14 pare rinviato per via di problemi dell’ultimo minuto, Google continua incessantemente a sviluppare e aggiornare tutte le app e i servizi che fanno parte dell’ecosistema.

In tal senso, di seguito vi raccontiamo di una novità in ambito accessibilità che arriverà presto su Google Chrome, di una piccola novità in fase di rilascio su Google Maps e di un paio di novità di YouTube.

Google Chrome migliorerà presto lato accessibilità

Stando a quanto riportato dall’utente X (ex Twitter) Leopeva64, Google starebbe lavorando a una nuova funzionalità di accessibilità per il browser Google Chrome su Android.

La funzionalità in questione, chiamata “Zoom non lineare” troverà posto all’interno del menu accessibilità del browser (ve la possiamo mostrare grazie a Mishaal Rahman) e consentirà agli utenti di ingrandire il testo più piccolo presente all’interno di una pagina Web maggiormente rispetto a quello più grande presente. Il tutto tramite un secondo slider.

Questo slider, tuttavia, è nascosto dietro due flag di Google Chrome: “Accessibility Page Zoom” e “Smart Zoom”; il secondo di questi due flag non è presente, al momento, sulla versione stabile del browser per Android.

Questa funzionalità, che fa eco a una novità in ambito accessibilità di Android 14, potrebbe presto essere implementata a livello di sistema operativo per far sì che l’impostazione di carattere dell’app e del sistema comunichino tra loro.

Come aggiornare il browser e provare le novità in anteprima

Per scaricare o aggiornare il browser Google Chrome sugli smartphone Android, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante ed effettuare un tap su “Aggiorna” (nel caso in cui l’abbiate installata e vi venisse segnalato un aggiornamento) o “Installa” (nel caso in cui vogliate provarla per la prima volta).

Nel caso in cui vogliate, invece, provare le versioni in anteprima del browser predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei browser più diffusi a livello globale, potete affidarvi a tre distinti canali di test.

A differenza della maggior parte delle app, non sarà necessario aderire ad un programma beta ma basterà scaricare ed installare la versione che più riteniate opportuna direttamente dal Google Play Store.

Google Chrome Canary (instabile): è la versione in anteprima che, prima di tutte, riceve le nuove funzionalità; come suggerisce il nome stesso dell’app, potrebbe trattarsi di una versione instabile al punto da creare problemi nel normale utilizzo

Google Chrome Dev: rispetto al ramo Canary, i maggiori problemi di instabilità sono già stati risolti e consente comunque di provare le novità con largo anticipo rispetto al rilascio sulla versione stabile.

Google Chrome Beta: è una “generazione indietro” rispetto ai rami Canary e Dev ma consente comunque di provare in anteprima le novità che verranno introdotte con la generazione successiva del ramo stabile.

Google Maps: nuove icone sulle mappe in distribuzione

Nel corso dell’estate, Google Maps è stato un vero e proprio cantiere aperto, con molte novità che sono già state rilasciate e molte altre che sembrano dietro l’angolo (le ultime in ordine temporale sono le tre nuove interfacce di navigazione con indicatori su potenziale solare, qualità dell’aria e livelli di polline, i nuovi colori per le mappe e le nuove icone per le posizioni salvate).

Nei prossimi mesi (da novembre 2023 secondo quanto segnalato da SmartDroid.de) la piattaforma verrà ulteriormente rivista e corretta in molte delle sue parti: una di quelle su cui il team di sviluppo interverrà, sembra essere la sezione degli elenchi pubblici. Ecco i cambiamenti previsti:

Gli elenchi non appariranno più sul profilo pubblico di Google Maps dell’utente ma rimarranno nella sezione “Salvati” dell’app.

Gli elenchi possono ancora essere condivisi, tramite link diretto, attraverso app di messaggistica, social network o posta elettronica.

Gli elenchi pubblici verranno rinominati in elenchi condivisi (tutti quelli esistenti verranno convertiti ma non verranno modificati in alcuna parte).

(tutti quelli esistenti verranno convertiti ma non verranno modificati in alcuna parte). Gli utenti non potranno più ricevere punti (immaginiamo per il discorso Local Guides) per la creazione di elenchi. Tutti i punti accumulati finora rimarranno tali.

Come aggiornare l’app di Google Maps

Per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps, vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).

YouTube sta rinnovando il menu interno di condivisione

Stando a quanto riportato dai colleghi di Android Police, su suggerimento del noto insider del mondo Android Mishaal Rahman, pare che il team di sviluppo di YouTube abbia avviato il rilascio di un nuovo menu di condivisione per gli utenti desktop e mobile (immaginiamo sia su Android che su iOS).

L’insider ha condiviso un paio di screenshot che mostrano la nuova interfaccia del menu di condivisione su uno smartphone pieghevole, sia quando esso è aperto che quando esso è chiuso (potete apprezzare gli screenshot nella galleria sottostante, dove lo confrontiamo con l’attuale menu di condivisione).

Il menu adesso è costituito da una barra flottante che si posiziona al centro dello schermo quando il pieghevole è aperto e resta nella parte bassa quando il pieghevole è chiuso (e quindi si sfrutta uno schermo più simile a quello di uno smartphone canonico).

In ogni caso, il nuovo menu è pensato per far sì che l’utente scorra orizzontalmente tra le opzioni di condivisioni disponibili. È plausibile che questo sia un passo verso l’implementazione di un menu di condivisione univoco all’interno di Android, probabilmente qualcosa che vedremo a partire da Android 14.

Allo stato attuale, questo menu è disponibile per pochissimi fortunati utenti ma il rilascio, comunque graduale, potrebbe far sì che nei prossimi giorni raggiunga un numero sempre maggiore di utenti.

Su YouTube arrivano i “Playables” in fase di test

Nella giornata di ieri, poi, il team di sviluppo ha aggiornato la pagina, presente sul portale di supporto, dedicata alle funzioni sperimentali di YouTube, quelle che possono essere testate in anteprima dagli abbonati Premium.

L’ultima aggiunta in ordine temporale risponde al nome di “Playables” (letteralmente “giocabili”) e si tratta di una collezione di giochi che può essere giocata direttamente su YouTube. Ecco la descrizione ufficiale:

Test dei “playables” su YouTube: stiamo iniziando a testare una nuova esperienza su YouTube chiamata “Playables”. Essi sono giochi che possono essere giocati direttamente su YouTube, sia su desktop che su dispositivi mobili. Se partecipi a questo esperimento, vedrai una sezione su YouTube chiamata “Playables” che apparirà insieme ad altri contenuti nel feed home. Per iniziare, lo stiamo testando con un numero limitato di utenti. Puoi visualizzare e controllare la cronologia dei contenuti riproducibili e i progressi di gioco salvati nella Cronologia di YouTube.

Come aggiornare l’app di YouTube

Per aggiornare (o scaricare) l’app di YouTube vi basterà far visita, ancora una volta, alla pagina dedicata sul Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante). C’è anche un programma beta per l’app che permette di provare in anteprima alcune funzionalità (per iscriversi al programma beta basta seguire questo link, cliccare su “join the program” e aggiornare l’app dallo smartphone).

Per provare la novità dei “Playables“, sarà invece necessario essere abbonati al servizio YouTube Premium che, a fronte del pagamento di un canone mensile (11,99 euro al mese per il piano “standard”, 17,99 euro al mese per il piano “famiglia” e 6,99 per gli studenti), consente di guardare video senza annunci pubblicitari e in qualità superiore, scaricare video e playlist per guardare i video offline, riprodurre filmati in background e molto altro, anche relativamente a YouTube Music.

