Sembra che Google abbia lanciato un aggiornamento di Google Maps che modifica i colori della mappa, poiché ci sono segnalazioni di utenti che credono di avere problemi alla vista.

Nelle ultime ore alcuni utenti hanno segnalato su Reddit di aver notato che la mappa di Google Maps ha dei colori diversi dal solito.

Dagli screenshot condivisi le zone verdi ora sono molto più chiare, mentre le aree blu sono di una tonalità celeste, inoltre le strade non sono più di colore giallo, bensì grigie.

Le mappe di Google Maps adottano nuovi colori

A giudicare dai commenti a caldo la novità non è stata ancora digerita dagli utenti, ma probabilmente Google ritiene che la nuova combinazione di colori sia migliore per i display degli smartphone e per gli occhi delle persone. Con i nuovi colori Google Maps assomiglia di più a Apple Maps.

Il nuovo design di Google Maps non è ancora stato annunciato dal colosso di Mountain View e sembrano essere pochi gli utenti ad averlo già ricevuto.

Recentemente nell’app Google Maps è stata individuata una nuova modalità di navigazione “essenziale”, utile soprattutto se si conosce già in parte il percorso.

