Risale al 2019 il ban commerciale del governo statunitense nei confronti di Huawei, provvedimento che ha letteralmente stravolto i programmi del colosso cinese, che si è visto costretto a rinunciare ai sogni di gloria globali e a puntare con forza su un proprio sistema operativo, sempre basato su Android, chiamato HarmonyOS.

Con il passare degli anni il team di sviluppatori di Huawei ha lavorato duramente per migliorare HarmonyOS e nei prossimi mesi ha in programma il lancio della versione 4.0.

Huawei svela la data di lancio di HarmonyOS 4.0

Il colosso cinese ha reso noto che l’attesa Huawei Developer Conference 2023 prenderà il via venerdì 4 agosto e sarà quello il giorno in cui sarà lanciato HarmonyOS 4.0, sistema operativo che non sbarcherà soltanto sugli smartphone del produttore ma anche su altre piattaforme.

Al momento il team di Huawei non ha fornito particolari dettagli sulle novità che verranno introdotte con HarmonyOS 4.0 ma è probabile che gli sviluppatori proseguiranno nel lavoro di ottimizzazione e aumento della reattività già iniziato con le precedenti versioni del sistema operativo.

Inoltre non dovrebbero mancare novità basate sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale e in virtù delle quali dovrebbe migliorare nel complesso l’esperienza di utilizzo.

Ed ancora, HarmonyOS 4.0 dovrebbe portare con sé una nuova interfaccia sugli smartphone e un miglioramento della connessione cross-device tra piattaforme differenti, come i tablet, gli smartwatch e le smart TV.

Non mancheranno, infine, novità per i dispositivi IoT di terze parti, che con questa versione del sistema operativo di Huawei dovrebbero poter contare su una migliore fluidità.

Se per la presentazione di HarmonyOS 4.0 sarà sufficiente attendere il 4 agosto, probabilmente ci sarà da avere pazienza per qualche altro mese prima del rilascio dell’aggiornamento che porterà tale versione del sistema operativo sui vari device che saranno in grado di supportarlo, primo fra tutti Huawei Mate 60.

Nelle prossime settimane, ad ogni modo, dovrebbero emergere ulteriori dettagli.

