Huawei MatePad 11 2023 rappresenta l’ultima proposta in termini di tablet dalla celebre azienda cinese. Il prodotto ha fatto il suo debutto sul mercato italiano a partire dal mese di maggio, proponendosi come uno strumento versatile sia per le esigenze di produttività che di intrattenimento multimediale.

In linea generale mantiene una somiglianza notevole con il modello precedente, presentando una larga gamma di specifiche tecniche comuni, tra cui il processore Qualcomm Snapdragon 865, che ancora oggi garantisce un’ottima performance di utilizzo. Vediamo insieme cosa offre questa rinnovata versione nella nostra recensione.

Hardware & Connettività

La componente hardware di Huawei MatePad 11 2023 è indubbiamente interessante ma lo è ancor di più per il fatto che porti pre-installata la nuova versione software HarmonyOS 3.0. Come dicevamo il cuore pulsante è composto dal processore Qualcomm Snapdragon 865, uno dei SoC storicamente meglio riusciti, ed è accompagnato da 128 GB di memoria interna nel modello base espandibile tramite MicroSD, 6 GB di memoria RAM e GPU Adreno 650. Per quanto riguarda lo sblocco non c’è nessun sensore di impronte poi ma al suo posto un più semplice ma funzionale sblocco del volto 2D.

Di questo tablet ne esiste un’unica versione sia in termini di memoria interna sia in termini di connettività: WiFi 6 (oltre che Bluetooth 5.2 e porta USB Type C 2.0 OTG), mentre all’interno c’è una batteria da 7.250 mAh con ricarica rapida a 40W.

Ergonomia, Design & Materiali

Dal punto di vista estetico, è un prodotto di ottima fattura per la fascia di prezzo; è completamente realizzato in plastica ma con una finitura simile all’alluminio, tanto che è difficile distinguere il materiale anche osservandolo con cura, specialmente considerando l’eccellente sensazione di robustezza. Pesa 480 grammi e ha uno spessore di 7,25 mm, risultando così molto maneggevole e comodo da usare. Il display ha una dimensione di 11 pollici e copre l’86% della superficie frontale, offrendo cornici sottili e ottime per una presa sicura.

Il tablet è molto focalizzato sulla multimedialità, a partire dal display: pur essendo basato su tecnologia TFT LCD IPS, offre una resa visiva dei colori e del contrasto di alta qualità e, soprattutto, una grande fluidità dell’immagine grazie al refresh rate di 120 Hz. La risoluzione è di 2560 x 1600 pixel, pari a circa 275 PPI. Per quanto riguarda l’audio invece, il dispositivo è dotato di 4 altoparlanti quad-channel large-amplitude che, insieme alle funzioni di HUAWEI Histen 8.0, producono un suono pulito e profondo, ideale sia per l’ascolto musicale che per la visione di film e serie TV, offrendo anche il classico effetto stereo avvolgente.

La fotocamera frontale è posizionata sul lato lungo del dispositivo, non disturba la visibilità ed è pratica da usare anche con la tastiera cover per eventuali video-chiamate.

Tastiera Huawei Magnetic Keyboard

La Huawei Smart Magnetic Keyboard è un accessorio venduto separatamente al prezzo di 99,90 euro ma rende il Tablet ancor più completo e versatile potendolo trasformare all’occorrenza in un piccolo computer portatile. Viene alimentata dal tablet una volta connessa magneticamente alla parte inferiore e permette di digitare testo più velocemente rispetto alla tastiera touchscreen.

Inoltre può essere divisa in due parti, permettendo di utilizzare separatamente la tastiera e di usare la parte in cui viene inserito il tablet come una vera e propria cover, dotata di uno stand posteriore che può essere aperto per posizionare il tablet in posizione verticale per fruire dei contenuti multimediali poggiato su un tavolo.

La sua principale limitazione è la dimensione ridotta (simile a quella del tablet, in modo da funzionare anche come cover), ma nonostante ciò i tasti sono della dimensione giusta, ben distanziati tra loro, e con un po’ di pratica si riesce a scrivere testi lunghi senza troppi problemi. Sul piano visivo, mancano solo le lettere accentate e alcuni caratteri speciali come ad esempio l’apice singolo, ma questi possono comunque essere digitati ricordando la loro posizione sulla tastiera. Omissione forse obbligata a causa delle dimensioni ridotte dei singoli tasti e per rendere la tastiera compatibile con più regioni senza dover produrne troppe varianti.

Le scorciatoie da tastiera sono presenti e vengono elencate dal sistema al primo collegamento.

Funzionalità

Il sistema operativo di Huawei MatePad 11 2023 è HarmonyOS 3.1, che non presenta differenze sostanziali rispetto ad Android per coloro che sono già abituati a questo sistema, rendendolo così molto familiare fin dal primo utilizzo. È presente una schermata Home dove si possono aprire le applicazioni preferite, una tendina delle notifiche accessibile trascinando il dito dall’alto verso il basso sul lato sinistro e i collegamenti rapidi con lo stesso gesto sul lato destro. Anche il menu delle impostazioni è simile e include tutte le voci relative alla personalizzazione, alla sicurezza, alla configurazione e agli aggiornamenti.

Come è noto, non sono pre-installate le applicazioni di Google come Play Store, Calendar, Maps, ecc., ma Huawei ha sviluppato un intero ecosistema software (gli HMS) alternativo pronto a sostituirle tutte, composto da Petal Maps, Petal Mail, Cloud, GameCenter, Huawei Health. In alternativa, è sempre possibile accedere ai servizi Google direttamente dal browser, proprio come si farebbe su un computer.

L’applicazione principale si chiama AppGallery ed è lo store di applicazioni di Huawei. Al suo interno è possibile cercare le app preferite e installarle. Se non sono presenti, è possibile utilizzare Petal Search, il widget presente sulla schermata Home (o aprendo l’apposita app), che eseguirà una ricerca sul web per trovarla comunque sotto forma di APK da installare automaticamente, senza procedure intermedie.

Su AppGallery si trovano molte app, anche se ci sono ancora alcune mancanze. Tra quelle presenti, ad esempio, ci sono: RaiPlay, Mediaset Infinity, NOW, DAZN, TikTok, Telegram, CapCut, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Spark, VLC, Sky GO e My Sky.

Per quanto concerne invece le funzionalità del sistema, HarmonyOS è progettato per essere versatile e che si adatta allo schermo dei tablet, offrendo funzionalità aggiuntive e specifiche.

Per citare un paio di funzioni: sulla parte inferiore della schermata Home c’è una pratica dock con le applicazioni preferite e più utilizzate che sparisce durante l’uso. Proprio mentre si utilizza un’app aperta a tutto schermo è indubbiamente comoda poi la scorciatoia a scomparsa che può essere attivata trascinando il dito lateralmente per circa un secondo, questa mostra vari collegamenti rapidi ed è possibile attivare rapidamente il multi-window semplicemente trascinando le app verso uno dei due lati del Tablet.

Ci sono poi i widget, che si possono richiamare trascinando il dito verso l’alto partendo dall’icona dell’app, ed è poi possibile fissarli sulla HomeScreen per averli sempre a disposizione. L’aspetto interessante è che ognuno è diverso dall’altro ed è possibile interagire con essi quasi come se fossero delle piccole app.

Per ampliare ulteriormente i casi d’uso, un altro accessorio che potrebbe valer la pena acquistare è la M-Pencil di seconda generazione, una penna capacitiva pensata proprio per i Tablet Huawei. È possibile usarla sia per utilizzare il dispositivo come faremmo con le mani, sia per disegnare o digitare testo. Durante la digitazione, è possibile fare un doppio tap per passare dalla modalità penna alla modalità gomma mentre si utilizza l’applicazione Note pre-installata. Nell’app Area M-Pen invece, è possibile individuare rapidamente numerose altre applicazioni che si possono scaricare per ampliare l’uso della penna, che sia per modificare PDF, documenti, disegnare, prendere appunti, ecc. Quando inutilizzata la si può riporre comodamente sul lato superiore del Tablet dove si attaccherà magneticamente e così si ricaricherà, per un alloggio più sicuro potete inserirla nello stesso punto con la Smart Magnetic Keyboard.

Fotocamera

Huawei MatePad 11 2023 è dotato di una fotocamera principale da 13 megapixel con apertura f/1.8 e flash LED, e di una frontale da 8 megapixel a fuoco fisso con risoluzione di 1080p.

La fotocamera frontale è adeguata per fare videochiamate, mentre quella principale può essere utilizzata per digitalizzare velocemente i testi tramite l’apposita funzione dell’app Note di Huawei o per scattare foto occasionali. La qualità non è eccezionale, ma si tratta pur sempre di fotocamere su un tablet.

Batteria & Autonomia

La batteria è da 7250 mAh e garantisce numerose ore di utilizzo. Mediamente il tablet si scarica di circa il 20% all’ora in gaming, 10% guardando una serie TV e 5% orario con utilizzo misto, ad esempio navigazione web tramite browser e app semplici.

Indicativamente offre circa 5-7 ore di schermo acceso per cui con un utilizzo di 2 ore al giorno il dispositivo si scaricherà del tutto in circa 3 giorni. La ricarica è a 25W.

In conclusione

Huawei MatePad 11 2023 si conferma ancora una volta un Tablet versatile in grado di soddisfare sia le esigenze di chi vuol utilizzarlo in ambito professionale o di studio, sia per chi vuole utilizzarlo come media center. Ovviamente è bene conoscere tutti i limiti e le possibilità di un prodotto Huawei con HarmonyOS ed è per questo che siamo andati in profondità nei vari aspetti software.

Se vi ha convinto potete acquistarlo sul Huawei Store al prezzo di 349,90 euro invece di 399,90 euro, in promozione fino alla fine del mese di giugno col coupon sconto di 50€, codice ATAM11.