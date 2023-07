Nella giornata odierna diversi produttori di smartphone sono impegnati nel rilascio di vari aggiornamenti per alcuni dei propri dispositivi, senza perderci in chiacchiere scopriamo subito quali prodotti di Google, Samsung, OnePlus e Nokia si stanno aggiornando.

Google aggiorna Chromecast con Google TV e Pixel Watch

Partiamo con il colosso di Mountain View, dopo aver visto nella giornata di ieri l’inizio del rilascio delle ultime patch di sicurezza disponibili per gli smartphone Pixel, oggi l’azienda si preoccupa di aggiornare altri due dispositivi.

Il primo dispositivo della lista di oggi è Chromecast con Google TV, entrambi i modelli 4K e HD stanno ricevendo l’aggiornamento STTE.230319.008; il changelog menziona esclusivamente “Correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni”, lasciando i dispositivi fermi alle patch di sicurezza di aprile 2023.

Il secondo dispositivo made by Google che sta ricevendo un aggiornamento è Pixel Watch che, grazie alla build RWDC.230705.001 riceve le ultime patch di sicurezza di luglio 2023. L’azienda non ha condiviso il registro delle modifiche dell’update, è dunque plausibile che gli aggiornamenti di sicurezza siano le uniche novità apportate.

I Samsung Galaxy Note 10 ricevono le patch di sicurezza di luglio 2023

Dopo aver iniziato il rilascio dell’ultimo update in materia di sicurezza disponibile su alcuni dispositivi, Samsung porta le patch di sicurezza di luglio 2023 anche su Galaxy Note 10 e Note 10 Plus (anche 5G); gli smartphone stanno ricevendo rispettivamente le versioni firmware N97xFXXS8HWF3 e N976BXXS8HWF3 in Svizzera, grazie alle quali vengono corrette un totale di 90 vulnerabilità.

Nel prossimo futuro l’update dovrebbe diventare disponibile anche in altri mercati, per procedere al download dell’aggiornamento è sufficiente recarsi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

OnePlus rilascia aggiornamenti per OnePlus 8, 8 Pro e 9R

Anche il produttore cinese è impegnato nel rilascio di alcuni aggiornamenti sui propri dispositivi, i non proprio recenti OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro infatti stanno ricevendo l’update OxygenOS 13.1.0.581 grazie al quale, oltre ad alcuni miglioramenti generali, ricevono contestualmente le ultime patch di sicurezza disponibili.

Visti i trascorsi in materia di aggiornamenti, l’azienda avvisa i propri utenti che qualora dovessero riscontrare problemi in seguito all’update, potranno segnalarli digitando “*#800#” sul dialer telefonico, grazie all’apposito menù che comparirà.

I modelli sopra citati non sono però gli unici smartphone dell’azienda a ricevere un aggiornamento, anche OnePlus 9R sta ricevendo l’aggiornamento OxygenOS 13.1.0.581 sul mercato indiano. L’update porta il firmware del dispositivo alla versione LE2101_13.1.0.581(EX01) e include la patch di sicurezza Android di giugno 2023 oltre ad alcuni miglioramenti generali alla stabilità del sistema.

Gli aggiornamenti sopra elencati dovrebbero essere disponibili anche in altri mercati nei prossimi giorni.

Nokia rilascia aggiornamenti per alcuni smartphone e per un feature phone

Nokia si unisce alla lista dei produttori impegnati oggi nel rilascio di vari update per i propri dispositivi, l’azienda però non si limita agli smartphone e provvede ad aggiornare anche un feature phone.

Nokia 225 4G infatti sta ricevendo in India un update che, con un peso di 40 MB, porta il firmware del dispositivo alla versione V19.00.17.01; ovviamente non è dato sapere quali novità stia introducendo l’aggiornamento sul telefono.

La società però tiene in considerazione anche alcuni smartphone, rilasciando update anche sui seguenti dispositivi:

Nokia C32, patch di sicurezza di giugno 2023 (V1.230, 236 MB)

Nokia C22, patch di sicurezza di giugno 2023 (V1.250, 221 MB)

Nokia X20, patch di sicurezza di giugno 2023 (V3.500, 104 MB)

Nokia XR21, patch di sicurezza di giugno 2023 (78 MB)

Qualora foste in possesso di uno dei dispositivi sopra elencati, dovreste a vostra volta ricevere l’aggiornamento relativo nei prossimi giorni, sarà sufficiente controllare nelle impostazioni del telefono.

