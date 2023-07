Google ha dato il via al rilascio delle nuove patch di sicurezza del nuovo mese per i suoi smartphone Pixel, in questo caso aggiornate appunto al mese di luglio 2023 rispettando le tempistiche solite a cui ormai ci ha abituato da anni.

Le nuove patch di sicurezza di luglio sono disponibili tramite OTA e factory image per gli smartphone del gigante di Mountain View supportati, vale a dire per Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6a, Google Pixel 7, Google Pixel 7a e Google Pixel 7 Pro.

Novità per Google Pixel 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7a e 7

Tra le novità degne di nota, fra i tanti miglioramenti della stabilità e delle prestazioni e le nuove patch di sicurezza, dobbiamo citare l’introduzione di alcuni specifici fix volti a migliorare alcune parti di sistema. Le novità, come ogni mese, finiscono qui e sono visionabili nei bollettini raggiungibili coi link sottostanti:

Pixel Security Bulletin – Android Security Bulletin

Come aggiornare Google Pixel 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7a e 7

Le nuove patch di sicurezza di luglio sono disponibili via OTA e sotto forma di factory image per gli smartphone del gigante di Mountain View supportati, ovvero per tutti i modelli citati in precedenza. State tranquilli nel caso in cui non vi fosse ancora arrivata la notifica del nuovo aggiornamento sul vostro smartphone Pixel perché nelle prossime ore o al massimo entro un paio di giorni l’update raggiungerà tutti i dispositivi compatibili.

Comunque, qualora non voleste aspettare, potete sempre procedere a installarlo manualmente servendovi della factory image o del pacchetto OTA specifico per il vostro modello. I file da scaricare per l’eventuale installazione manuale dell’aggiornamento sono disponibili dai link qui sotto.

Factory Image – File OTA