L’app Google Home rappresenta uno dei pilastri dell’ecosistema del gigante di Mountain View e, in virtù di questo ruolo, riceve costantemente migliorie e aggiornamenti che introducono nuove funzioni e ne arricchiscono l’esperienza utente. Nella giornata di ieri, in particolar modo, l’app ha accolto la versione 3.0 per Android che porta in dote alcune novità all’interfaccia grafica mentre oggi si arricchisce del supporto ai controlli per le porte dei garage direttamente nell’app. Scopriamone i dettagli.

L’app Google Home accoglie il supporto alle porte dei garage

La notizia del supporto ai controlli di cui sopra ci giunge tramite la segnalazione di un utente su Reddit il quale ne ha condiviso il funzionamento tramite uno screenshot; l’interfaccia – che riprende i canoni estetici della versione 3.0 dell’app – è a dir poco essenziale e, come si evince dall’immagine sottostante, mostra un interruttore con le opzioni di apertura e chiusura.

La funzione sbarca sull’app dopo che gran parte degli utenti ne aveva lamentato l’assenza in quanto, finora, l’apertura delle porte dei garage era possibile solo ed esclusivamente mediante i comandi vocali del Google Assistant.

Per quanto concerne la compatibilità, pare che l’app supporti sistemi diffusi come Tailwind e Nexx ma sapremo dirvi di più in merito quando l’aggiornamento si diffonderà in maniera capillare raggiungendo un numero sempre crescente di utenti.

Il suddetto aggiornamento arriva in un periodo in cui l’app Google Home sta accogliendo numerose novità che ne arricchiscono l’esperienza utente rendendola sempre più completa; tra queste segnaliamo il supporto a nuovi dispositivi smart e fotocamere.

Come scaricare l’ultima versione dell’app

Qualora voleste scaricare le ultime versioni dell’applicazione potrete fare riferimento al portale APK Mirror di cui trovate la pagina dedicata a questo link.

Google Home è anche disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Google unisce intelligenza artificiale e arte per creare piccoli giochi casual