Dopo il supporto a diverse nuove fotocamere e ad alcuni cambiamenti per la sua interfaccia, l’app Google Home continua ad aggiornarsi e ad ampliare il supporto a tanti nuovi dispositivi smart, semplificando così la gestione di una vasta gamma di dispositivi domestici intelligenti. Tra le novità introdotte, troviamo il miglioramento del supporto per tende, caloriferi, elettrodomestici come lavatrici e frigoriferi e molti altri dispositivi.

Google Home semplifica la gestione dei dispositivi intelligenti

Negli ultimi mesi Google ha lavorato sodo per rendere l’app Google Home più completa e funzionale. Oltre al nuovo design, reso pubblico durante il programma di anteprima pubblica, sono state apportate modifiche significative alla funzionalità complessiva dell’app, come ad esempio la sezione Wi-Fi e le scorciatoie della lockscreen che hanno ricevuto un restyling in linea con il nuovo stile grafico Material You, oltre a una gestione migliorata e pieno supporto per televisori, console Xbox e il Philips Hue Sync box.

A quanto pare, il colosso di Mountain View non ha intenzione di fermarsi qui: sarebbero infatti in distribuzione nuove interfacce modificate per la gestione di una serie di alcuni dispositivi che vanno ad ampliare le possibilità di interazione con i prodotti compatibili associati. Ad esempio, come è possibile osservare dagli screenshot qui sotto, per le tapparelle e le tende supportate è stata introdotta una barra scorrevole che permette di impostare il punto di apertura desiderato, mentre i riscaldatori e i diffusori ora includono nuove impostazioni per la selezione di diverse modalità, oltre alla classica e già presente levetta di accensione e spegnimento.

Previous Next Fullscreen

Non mancano novità anche per gli elettrodomestici intelligenti: i forni, ad esempio, possono ora mostrare più modalità e impostazioni insieme a levette per i controlli. A quanto pare, a beneficiare di queste nuove implementazioni ci sono anche alcuni frigoriferi, con la possibilità per l’utente di selezionare e cambiare alcune modalità come il controllo rapido del filtro dell’aria, il tutto gestibile comodamente attraverso l’app Google Home. Prima di questo aggiornamento l’apparecchio poteva solo essere visualizzato nell’app senza possibilità di interazione alcuna.

È probabile che altri dispositivi di diverse categorie di appartenenza abbiano ricevuto aggiornamenti similari negli ultimi mesi, estendendo dunque l’utilità dell’app Home di Google che si dimostra sempre più interessante e utile. La centralizzazione del controllo dei dispositivi per la casa intelligente in un’unica app è di fondamentale importanza per una casa interamente smart in quanto semplifica notevolmente la gestione della domotica, rendendo la vita degli utenti più comoda e agevole con una gestione di tutti i propri elettrodomestici casalinghi a portata di mano. La continua evoluzione dell’app Google Home testimonia l’impegno dell’azienda nel rendere l’esperienza utente più intuitiva e completa; con ogni aggiornamento ci avviciniamo sempre di più a un futuro in cui la gestione della nostra casa sarà completamente affidata alla tecnologia, e con i ritmi di aggiornamento a cui Google ci sta abituando non sembra essere molto lontano.

Potrebbe interessarti anche: Google rilascia la beta 2.1 di Android 13 QPR3 con aggiornamenti per il modem