Ce ne siamo accorti tutti, negli ultimi tempi non si fa che parlare di intelligenza artificiale e le varie aziende del settore tecnologico fanno a gara per sfoggiare gli strumenti più potenti e sbalorditivi possibile. Anche Google ovviamente è salito sul carro e, sebbene alcune voci vogliano grosse novità in questo ambito al Google I/O, il colosso utilizza l’intelligenza artificiale anche per altro.

Abbiamo avuto modo di vedere in diverse occasioni, come vari software guidati dall’intelligenza artificiale siano in grado di creare immagini e video, partendo da una descrizione scritta o da opere d’arte da utilizzare come guida; il colosso di Mountain View ha deciso di unire l’intelligenza artificiale e l’arte, con lo scopo di creare dei piccoli giochi casual grazie a Google Arts and Culture.

Google fa incontrare intelligenza artificiale a arte per dare vita a divertenti giochi interattivi

Come anticipato dunque, l’azienda ha deciso di cimentarsi in alcuni curiosi esperimenti, sviluppati grazie al dipartimento Google Arts and Culture, sono stati realizzati giochi interattivi che utilizzano l’arte generata dall’intelligenza artificiale unita a piccoli giochi di attività divertenti; diamo un’occhiata.

XYZ Toy

Il primo gioco si chiama XYZ Toy e utilizza la tipografia generata dall’intelligenza artificiale su una serie di tessere che formano una parola, lo scopo è quello di indovinare la parola basandosi sulle lettere che vengono proposte.

Odd One Out

Odd One Out è il secondo gioco creato dai laboratori Google, qui lo scopo è quello di scovare l’immagine generata dall’intelligenza artificiale fra quattro che ne vengono proposte, entro un limite di tempo.

Un-Dough

In questo gioco Google propone delle raffigurazioni, alquanto strane, di famosi monumenti realizzati con il pongo, lo scopo del gioco è quello di scegliere una delle lettere proposte di volta in volta per indovinare il nome del monumento.

Haiku Imagined

Haiku Imagined è stato sviluppato per utilizzare l’intelligenza artificiale e rappresentare gli haiku utilizzando video, forme delle lettere e musica correlati; è possibile scegliere il livello di modernità e le immagini si sveleranno gradualmente insieme alla poesia stessa.

Insomma, quanto visto qui sopra è frutto di una serie di esperimenti condotti dalla divisione Google Arts and Culture dell’azienda, unendo intelligenza artificiale e arte nello sviluppo di piccoli giochi casual; qualora voleste provare con mano uno di questi giochi vi basta seguire i relativi link proposti.

