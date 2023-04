L’app Google Home ha ricevuto alcuni importanti miglioramenti negli ultimi mesi e nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di espandere il supporto per le fotocamere con le quali è possibile effettuare lo streaming di video.

All’interno dell’app Google Home da tempo è presente una pagina dedicata alle fotocamere, grazie alla quale gli utenti possono visualizzare le anteprime delle telecamere dal vivo ma è sempre stata piuttosto limitata, in quanto sono supportati soltanto i modelli della serie Nest lanciati dal 2021 in poi (quelli più vecchi non inviano notifiche e non consentono il controllo delle impostazioni).

Ci sono anche altre fotocamere supportate, come alcuni modelli di Arlo, D-Link e Lorex ma nel complesso gli utenti da tanto si attendono molto di più.

Importante novità per l’app Google Home

Ebbene, pare che negli ultimi giorni la situazione sia cambiata, nel senso che il team di sviluppatori dell’app Google Home ha ampliato l’elenco delle fotocamere supportate, andando ad includere modelli di altri popolari brand, come Reolink, TP-Link Kasa, Wyze, Yi, Tellur, Tuya, Xiaomi e Nooie.

Ecco alcuni screenshot che confermano la novità:

Al momento non è chiaro se questo ampliamento del numero di modelli supportati sia frutto di un test o se la novità sia in fase di rilascio per tutti gli utenti ma le segnalazioni sono ancora piuttosto limitate, il che suggerisce che probabilmente al colosso di Mountain View serva ancora un po’ di tempo.

Google non ha fornito dettagli al riguardo ma si tratta, ad ogni modo, di una novità che sarà sicuramente apprezzata da chi desidera sfruttare l’app Google Home per tenere sotto controllo la propria casa.

