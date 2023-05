In questi anni Google non ha nascosto di nutrire grande interesse per il settore smart home e, ovviamente, da questo punto di vista un ruolo fondamentale è rivestito da Google Home app, la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di gestire il proprio ecosistema di casa intelligente.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio della versione 3.0 di Google Home App per Android, introducendo qualche piccola modifica grafica.

Le novità della versione 3.0 di Google Home App

Con un aggiornamento lato server per gli utenti iscritti al programma Google Home Public Preview è stata aggiunta un’icona “campana di notifica” nella parte superiore della scheda Preferiti e, una volta che viene toccata, si apre una pagina Inbox (dovrebbe essere quella chiamata in precedenza Attività).

Nella versione 3.1 (ancora in fase sperimentale) Google ha modificato l’icona a forma di campana nella barra in basso per riflettere meglio il nuovo scopo, pur mantenendo il nome “Attività”.

E sempre a proposito di novità in arrivo per questa applicazione, con la versione 3.1 dogfood (ossia il canale sperimentale) il team di sviluppatori ha implementato una riprogettazione dei controlli dedicati all’illuminazione. E così il pulsante circolare di accensione/spegnimento circondato da un anello per la luminosità è stato sostituito da una grande pillola che funge da cursore e al di sotto sono stati aggiunti più controlli del colore con una griglia di tonalità pre-impostate (con la possibilità poi di gestire temperatura e colore con appositi selettori).

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate scaricare le ultime versioni dell’applicazione potete fare riferimento ad APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 3.0.1.9 la trovate qui.

L’applicazione è anche disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge:

