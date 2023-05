La concorrenza nel mercato degli smartphone pieghevoli si sta finalmente facendo più interessante: se per anni quello di Samsung è stato praticamente un monopolio, ultimamente abbiamo visto proposte estremamente interessanti arrivare da produttori cinesi del calibro di Xiaomi, HONOR, vivo e OPPO e ora un altro brand strettamente imparentato con queste ultime si appresta ad entrare in gioco: OnePlus ha confermato da tempo la volontà di competere in questo nuovo segmento di mercato e adesso è trapelato il probabile periodo di lancio del capostipite di una nuova serie.

Il primo OnePlus pieghevole: ecco quando (rumor)

Tra meno di una settimana, il mercato degli smartphone pieghevoli accoglierà l’atteso e chiacchieratissimo Google Pixel Fold, un modello fondamentale in quanto indicativo della volontà di Big G di far crescere questa categoria attraverso il proprio coinvolgimento diretto. Ma quello di Google non sarà il solo nuovo ingresso dell’anno: in estate, potrebbe essere la volta di OnePlus, che dopo aver lanciato il proprio primo tablet Android, vivrà un’altra importante prima volta.

Nei mesi precedenti, il produttore cinese ha già dato conferma dei lavori in corso sul proprio primo smartphone pieghevole, che secondo i leak sarà di fascia premium e punterà direttamente a spodestare il futuro — probabile — sovrano Samsung Galaxy Z Fold5. C’è di più: un teaser dedicato era arrivato direttamente dal produttore durante un evento di lancio nei mesi scorsi: OnePlus non si era sbottonata, ma aveva lasciato scorrere una slide con scritto “Coming in Q3” (“In arrivo nel terzo trimestre dell’anno”).

Ebbene, adesso il tipster Max Jambor, che in passato ha dato prova di sapere parecchie informazioni corrette su prodotti OnePlus non ancora lanciati, ha fornito una timeline meno vaga: a suo dire, il presunto OnePlus V Fold verrà presentato ufficialmente ad agosto 2023.

OnePlus V Fold: cosa avrebbe di speciale

Nemmeno in questo caso, purtroppo, sono state fornite informazioni utili sulle fattezze e sulla dotazione tecnica del dispositivo, che pertanto rimane un oggetto misterioso.

Stando alle indiscrezioni emerse fino a questo momento, lo smartphone si chiamerà OnePlus V Fold: questo nome è già stato registrato in Cina dal produttore; a quanto pare, anche OnePlus dovrebbe uniformarsi alla tendenza più recente, affiancando ad un più costoso pieghevole “a libro” un più abbordabile modello a conchiglia (la consueta versione Flip).

In mancanza di maggiori informazioni, giova ricordare che secondo i rumor il primo pieghevole di OnePlus avrà parecchio in comune con l’attuale fiore all’occhiello di OPPO, OPPO Find N2. L’erede del fortunato primo pieghevole di OPPO viene venduto solo in Cina, mentre da noi è arrivato unicamente l’ottimo OPPO Find N2 Flip, di cui trovate a questo link la nostra recensione. OPPO Find N2 mette sul piatto: un display interno da 7,1 pollici, in grado di garantire una luminosità massima di 1550 nits, e un display esterno da 5,54 pollici, con luminosità di 1350 nits; un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che viene supportato da una batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W; un comparto fotografico curato in collaborazione con Hasselblad, affiancato dalla NPU di imaging MariSilicon X e comprensivo di un sensore principale da 50 Megapixel (si tratta di un Sony IMX890) e una fotocamera ultra-wide da 48 Megapixel oltre ad una fotocamera tele RGBW 2x da 32 Megapixel. Lato software, invece, troviamo Android 13 con una versione personalizzata per dispositivi pieghevoli di ColorOS 13: considerata la somiglianza sempre più marcata tra quest’ultima e la OxygenOS, l’esperienza d’uso offerta dal primo pieghevole di OnePlus potrebbe non essere poi così diversa.

Badate bene che nessuna di queste informazioni è stata confermata dal produttore e, se anche la timeline emersa fosse corretta, ci sono ancora alcuni mesi a separarci dal lancio: insomma, c’è tutto il tempo perché trapelino dettagli più precisi sul primo pieghevole di OnePlus.

In copertina OPPO Find N2