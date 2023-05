HONOR Magic Vs debutta sul mercato italiano con un’interessante offerta di lancio, composta da uno sconto e da un paio di omaggi. Non si tratta del primo smartphone pieghevole del marchio in senso assoluto, ma risulta comunque il primo a fare capolino sul nostro territorio a livello ufficiale.

Benvenuto in Italia, HONOR Magic Vs

HONOR Magic Vs lancia il guanto di sfida a Samsung Galaxy Z Fold4 e agli altri pieghevoli e arriva nel nostro Paese. Lo smartphone offre un formato simile al prodotto appena citato, con due schermi: uno esterno OLED da 6,45 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e uno interno OLED, principale e pieghevole, da 7,9 pollici a risoluzione 1984 x 2272 con refresh rate fino a 90 Hz.

Il produttore è riuscito a mantenere il peso contenuto (267 g) nonostante l’ampia batteria da 5000 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 66 W): questo grazie alla rivoluzionaria cerniera superleggera senza ingranaggi, realizzata utilizzando la tecnologia di fusione in un unico pezzo e riducendo il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a 4. Secondo la casa, la cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, che equivale a un utilizzo di circa 10 anni con 100 pieghe al giorno.

Lo smartphone dispone del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. A livello fotografico offre cinque sensori in tutto: due per i selfie da 16 MP, entrambi integrati con un foro nel display (uno interno e uno esterno), e tre sul retro, (principale da 54 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e tele da 8 MP con OIS per lo zoom ottico 3x).

Ecco un riepilogo della scheda tecnica di HONOR Magic Vs:

display interno pieghevole OLED da 7,9 pollici con risoluzione 1984 x 2272 pixel, luminosità di picco di 800 nit, HDR10+, refresh rate a 90 Hz

display esterno OLED da 6,45 pollici con risoluzione Full-HD+ in 21,3:9, luminosità di picco di 1200 nit, HDR10+, refresh rate a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

fotocamera posteriore tripla con doppio flash LED (dual tone) con sensore principale da 54 MP (f/1.9) con PDAF e Laser AF, sensore ultra-grandangolare (e macro) da 50 MP (f/2.0) e sensore tele da 8 MP (f/2.4) con OIS per lo zoom ottico 3x

fotocamera sul display esterno da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC, USB Type-C 3.1

lettore delle impronte digitali laterale, doppio speaker

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W Honor SuperCharge

sistema operativo: MagicOS 7.1 basato su Android 13

dimensioni e peso 160,3 x 141,5 x 6,1 mm (da aperto) e 160,3 x 72,6 x 12,9 mm (da chiuso), 267 g

Lato software, HONOR Magic Vs esegue l’ultima versione di MagicOS 7.1 basata su Android 13 con diverse funzionalità integrate. Tra queste HONOR Connect per la collaborazione tra più dispositivi, Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, Smart Multi-window e App Extender per il multi-tasking. Lo smartphone pieghevole viene lanciato in due colorazioni, Black e Cyan: la prima è piuttosto classica, mentre la seconda ricorda “le stelle scintillanti di una galassia” ed è caratterizzata da un rivestimento lucido che aggiunge profondità al colore.

Prezzo e offerta di lancio per HONOR Magic Vs

HONOR Magic Vs è disponibile da oggi in Italia nelle colorazioni Black e Cyan al prezzo consigliato di 1599 euro in bundle con le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro (valore di 149,90 euro) e la protezione schermo per 6 mesi (HONOR Care+). In più è possibile approfittare di due coupon, non cumulabili tra loro e disponibili fino al 31 maggio 2023: uno esclusivo da 250 euro (“AVS0531”) e uno da 200 euro (applicabile automaticamente sul sito HiHonor).

>>Acquista HONOR Magic Vs su HiHonor<<

Lo smartphone sarà presto acquistabile anche presso i principali rivenditori specializzati.

