In occasione dell’evento INNO Day 2022, OPPO ha svelato la seconda generazione della serie Find N che comprende il primo smartphone flip del brand, OPPO Find N2 Flip, oltre al nuovo OPPO Find N2 che raccoglie l’eredità del primo pieghevole di casa OPPO, il Find N. La nuova famiglia di smartphone con display pieghevole di casa OPPO si prepara all’arrivo sul mercato (in Cina e poi, almeno per il Flip, sul mercato globale) potendo contare su di una nuova tecnologia per il display, che rende la piega quasi invisibile, e su di un comparto tecnico di primo livello. Ecco tutti i dettagli in merito ai nuovi progetti svelati oggi da OPPO:

OPPO svela la seconda generazione dei suoi pieghevoli Find N

La prima grande novità della nuova generazione di smartphone pieghevoli di casa OPPO è sicuramente rappresentata dal nuovo OPPO Find N2 Flip. Si tratta del primo pieghevole con form factor “flip” del brand. Il progetto, sottolinea OPPO, nasce da un lavoro di sviluppo durato tre anni e che si è concentrato sul risolvere i punti deboli che caratterizzano altri modelli flip. OPPO ha confermato il lancio sul mercato globale del nuovo “Flip” che sarà in vendita al di fuori della Cina nel corso dei prossimi mesi.

Lo smartphone può contare su di uno schermo più grande della media, con una diagonale di 6,8 pollici, su di una batteria da 4.300 mAh, in grado di offrire un’autonomia superiore, e sul supporto del SoC MediaTek Dimensity 9000+ in grado di garantire maggiore efficienza oltre che prestazioni al top. C’è poi la seconda generazione di Flexion Hinge che garantisce una piega praticamente invisibile per il display interno.

Anche OPPO Find N2 non delude in termini di innovazione. La seconda generazione del pieghevole di casa OPPO arriva sul mercato con un display interno da 7,1 pollici, in grado di garantire una luminosità massima di 1550 nits, e con un display esterno da 5,54 pollici, con luminosità di 1350 nits. Secondo OPPO, la presenza della seconda generazione della cerniera Flexion Hinge consente di ridurre del 47% la cornice rispetto al modello precedente.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che viene supportato da una batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. Il comparto fotografico firmato Hasselblad e con NPU di imaging MariSilicon X, include un sensore principale da 50 Megapixel (si tratta di un Sony IMX890) e una fotocamera ultra-wide da 48 Megapixel oltre ad una fotocamera tele RGBW 2x da 32 Megapixel.

Lo smartphone arriva a pesare solo 233 grammi, nella variante in pelle nera vegana. Si tratta dello smartphone pieghevole orizzontale più leggero sul mercato. Da notare anche uno spessore ridotto ad appena 14,6 mm (da chiuso). Lato software, invece, troviamo Android 13 con una versione personalizzata per dispositivi pieghevoli di ColorOS 13. Tra le gesture a disposizione degli utenti c’è lo swipe con due dita, già introdotto da Find N, che permette di attivare una visualizzazione a schermo diviso, per sfruttare al meglio l’ampio display, passando due dita al centro dello schermo interno.

Per sfruttare la modalità FlexForm, inoltre, è presente FlexForm Space, area accessibile semplicemente piegando per un secondo il dispositivo e che permette di visualizzare le app, i film e la musica utilizzati e visualizzati di recente. Per il momento, a differenza di quanto accadrà con il Find N2 Flip, OPPO non ha fornito informazioni in merito al lancio sul mercato globale della seconda generazione del Find N. Ulteriori dettagli sulla questione potrebbero arrivare nel corso del prossimo futuro.

Billy Zhang, President of OPPO Overseas Sales and Services, ha così commentato il lancio dei nuovi smartphone pieghevoli del brand: “Gli smartphone pieghevoli sono uno dei segmenti prodotto più importanti per OPPO. Con il Find N2 e il nostro primo dispositivo in stile flip, il Find N2 Flip, OPPO compete con sicurezza in questo settore di mercato in costante crescita. Continueremo a investire nei dispositivi pieghevoli e non vediamo l’ora di renderli disponibili per un maggior numero di utenti in tutto il mondo”.

