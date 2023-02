Sono passati ormai 8 anni da quando Oneplus ha annunciato al mondo il suo primo dispositivo. Durante questo lasso di tempo il produttore ha perso inevitabilmente una parte della sua anima, presentando dispositivi a volte troppo costosi in relazione a quanto offerto. Quest’anno però qualcosa è cambiato e Oneplus 11 ha riacceso la luce della speranza negli appassionati del brand. Si tratta infatti, al momento, dell’unico dispositivo lanciato che unisce un hardware eccezionale con un prezzo inferiore rispetto ai suoi competitor, e buona parte di questo merito ce l’hanno proprio le aziende concorrenti che invece hanno alzato a dismisura i loro prezzi (vuoi per colpa dell’inflazione o per margine). Cerchiamo quindi di scoprire insieme come si è comportato durante i test all’interno della nostra recensione.

Video Recensione OnePlus 11

Design & Ergonomia

Dal punto di vista del design Oneplus 11 non è uno stravolgimento rispetto ai suoi predecessori, tanto che ai fini della scelta forse non lo possiamo considerare un aspetto determinante. L’unica differenza apprezzabile rispetto a 10 Pro e 10T la troviamo sul retro, dove spicca un comparto fotografico completamente ridisegnato per ospitare i nuovi sensori di cui vi parleremo tra poco. Quest’anno il modello Pro non esiste più, ma tranquilli perché il dispositivo ne eredita le dimensioni, eliminando di fatto la possibilità di averne una versione dalle dimensioni più umane. Inoltre, sul modello di quest’anno il produttore ha deciso di reintrodurre il tanto amato selettore per le notifiche, grande assente sul modello precedente.

Frontalmente troviamo il nuovissimo display da 6.7″ con risoluzione 2K e tecnologia Fluid AMOLED. Esattamente come il modello dello scorso anno troviamo inoltre un refresh rate a 120 Hz che grazie all’introduzione dell’LTPO 3.0 gli permette di scendere fino a 1 Hz quando non necessario. Ad esempio in tutti quei momenti in cui staremo utilizzando il nostro smartphone per leggere un libro o un articolo online, Oneplus 11 scenderà con la frequenza di aggiornamento, permettendoci di risparmiare batteria.

Hardware & Prestazioni

Parlare di hardware sui dispositivi moderni è ormai diventato quasi un aspetto secondario. Top di gamma e medi gamma riescono a garantire prestazioni in grado di sodisfare tutte le esigenze di utilizzo, anche da parte degli utenti più esigenti. Nonostante questo Oneplus 11 utilizza una dotazione davvero eccezionale, che non ha nulla da invidiare anche ai suoi competitor più costosi. Troviamo infatti il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e 256 GB di storage con memorie UFS 4.0.

Inutile ripetere un concetto ovvio, Oneplus 11 è uno degli smartphone più veloci sul mercato. La dotazione hardware e il software leggere gli permettono di mantenere costantemente delle prestazioni elevatissime, sia in condizioni di utilizzo quotidiano che durante le più intense sessioni di Gaming. Il nuovo dissipatore in Graphene permette inoltre di mantenere sempre le temperature a bada, evitando fastidiosi tagli di potenza o riduzioni della luminosità del display come invece avveniva sui alcuni modelli precedenti.

Funzionalità

Come da tradizione Oneplus a bordo troviamo la Oxygen OS 13, basata sull’omonima versione di Android. Rispetto al passato è evidente l’influenza di Oppo e della sua ColorOS sia nelle impostazioni che nell’aspetto grafico, molto più tendente al mercato Asiatico. L’interfaccia risulta comunque molto più matura rispetto al passato e più ricca di opzioni utili alla personalizzazione da parte dell’utente. Per i giocatori più incalliti è stata inoltre introdotta una modalità di gioco personalizzabile e accessibile con un semplice swipe verso il basso nella parte destra del display.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Oneplus 11 è stato totalmente modificato rispetto alla precedente generazione, consolidando ulteriormente la collaborazione con il colosso della fotografia Hasselblad. Il sensore principale del dispositivo è il nuovo Sony IMX 890 da 50 megapixel e apertura f/1.8. Il sensore ultra grandangolare è invece un 48 megapixel e il teleobiettivo è da 32 megapixel.

La qualità degli scatti è migliorata drasticamente rispetto ai precedenti modelli e adesso possiamo senz’altro affermare che Oneplus 11 è un camera phone. La scienza colore ottimizzata in collaborazione con Hasselblad rende gli scatti fedeli sia in notturna che in diurna. Questi sono ricchi di dettaglio e caratterizzati da un bassissimo rumore digitale in quasi tutte le situazioni. Nonostante la modalità Pro dia la possibilità di scattare in formato Raw e Raw Plus purtroppo troviamo un limite nel formato della foto. Infatti la qualità massima sarà utilizzabile solo ed esclusivamente in modalità 4:3.

Per quanto riguarda i video la registrazione massima avviene alla risoluzione di 8K anche se purtroppo c’è qualcosa che non convince. Infatti con la stabilizzazione attiva non potremo superare i 1080P a 60 fps e questo rappresenta un fortissimo limite per chi utilizza lo smartphone per produrre contenuti. Interessante inoltre la possibilità di usufruire di una modalità video Pro che incorpora anche il profilo colore Log per il successivo color grading con programmi specifici.

Autonomia

Oneplus 11 monta una capiente batteria da 5000 mAh che gli permette un’ottima autonomia anche durante un uso intensivo. Si arriva tranquillamente alle 7 ore di display attivo senza particolari rinunce e in caso di necessità abbiamo comunque la ricarica rapida da ben 100W tramite tecnologia SuperVOOC.

In conclusione

In un mercato competitivo come quello moderno era importantissimo per il produttore cinese presentare uno smartphone in grado di competere almeno ad armi pari. OnePlus 11 propone un display di qualità, un hardware eccezionale e un comparto fotografico da buon camera phone, senz’altro in grado di garantirgli un posto tra i dispositivi più ambiti di questo 2023. Il vantaggio innegabile di Oneplus 11 rispetto a tanti altri dispositivi è poi il prezzo aggressivo di 919 euro nella versione 16/256 oggetto del nostro test, ma che è possibile acquistare anche a 849 euro nella versione da 128 GB.

Non si tratta certamente di una cifra contenuta ma se siete alla ricerca di un top di gamma al prezzo più contenuto, potrebbe essere lo smartphone che fa per voi. Se non avete fretta vi consigliamo tuttavia di attendere qualche mese per farlo ulteriormente maturare e poter usufruire di possibili sconti che lo renderebbero ulteriormente più interessante.

OnePlus 11 è disponibile all’acquisto sul OnePlus Store oppure su Amazon.