Il produttore cinese Vivo ha da poco annunciato un tris di dispositivi molto interessanti sul mercato cinese. Il primo è Vivo X Fold2, nuova generazione del pieghevole a libro che compie passi in avanti davvero notevoli, sia in termini di qualità costruttiva che in termini di performance, rispetto al predecessore.

Il secondo è il primo pieghevole a conchiglia della casa, ovvero Vivo X Flip, uno smartphone interessante ma che viene annunciato con specifiche che lo mettono in competizione diretta con avversari già da tempo sul mercato. Terzo e ultimo dispositivo è il nuovo tablet Vivo Pad 2, evoluzione del modello lanciato lo scorso anno.

Vivo X Fold2: il primo pieghevole con Snapdragon 8 Gen 2

Nella parte finale del 2022, Vivo ha fatto registrare il “primato” di primo produttore a lanciare uno smartphone dotato del SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Questo smartphone risponde al nome di Vivo X90 Pro+, smartphone molto interessante ma mai arrivato in Italia (qua dobbiamo “accontentarci” del comunque valido Vivo X90 Pro).

Con il nuovo Vivo X Fold2 il produttore cinese ha fatto la stessa mossa fatta con il proprio flagship canonico anche con il proprio smartphone pieghevole di punta: anche in questo caso, è il primo pieghevole al mondo con Snapdragon 8 Gen 2 (affiancato da RAM LPDDR5X, memorie UFS 4.0 e un sistema di raffreddamento a camera di vapore), anticipando sul tempo tutti i concorrenti (che presumibilmente punteranno sullo stesso SoC per il modello pieghevole di punta).

Se con Vivo X Fold+ il produttore cinese si era preoccupato di apportare semplici modifiche sotto al cofano rispetto al modello di prima generazione (quindi era una sorta di modello intermedio), con il modello di nuova generazione la musica cambia sensibilmente.

Vivo X Fold2 risulta più sottile (1,7 mm da chiuso e 0,3 mm da aperto) e più leggero (di ben 32 grammi) rispetto al predecessore. Tutto il merito è da attribuire alla rinnovata cerniera, sviluppata con materiale di tipo aeronautico FS54 prodotto direttamente dall’azienda.

Entrambi i display sono AMOLED: quello esterno è un classico pannello in 21:9 con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; quello interno è un Foldable LTPO4 AMOLED E6 con form factor quasi quadrato, luminosissimo, con risoluzione 2K+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Sotto a entrambi i display è nascosto un lettore delle impronte digitali ultrasonico. All’interno di un foro, entrambi i display, ospitano una fotocamera anteriore da 16 megapixel.

Un altro degli aspetti in cui Vivo X Fold2 migliora prepotentemente il predecessore è il comparto fotografico, ancora una volta realizzato in collaborazione con Zeiss (che fornisce le ottiche).

Si tratta di un comparto triplo, dotato di tre sensori targati Sony: il principale è l’IMX866 da 50 megapixel stabilizzato otticamente; gli altri due sensori sono gli IMX663 da 12 megapixel, sfruttati come ultra-grandangolare e teleobiettivo (per lo zoom ottico 2x). Le potenzialità del comparto sono spinte al massimo grazie alla presenza del co-processore Vivo V2, lo stesso ISP che troviamo anche sui flagship della serie X90.

Vivo X Fold2 è poi completissimo sotto ogni punto di vista, anche per quanto concerne le tecnologie di ricarica rapida: la batteria da 4800 mAh complessivi può essere ricaricata via cavo fino a 120 W e wireless fino a 50 W. Chiude il pacchetto la OriginOS 3 basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Vivo X Fold2.

Dimensioni (da chiuso): 161,3 x 73,4 x 12,9 mm



x x Dimensioni (da aperto): 161,3 x 143,4 x 6 mm

x x Peso: 279 grammi

Display esterno: AMOLED da 6,53″ FHD+ (1080 x 2520 pixel, in 21:9) Frequenza di aggiornamento: 120 Hz Luminosità di picco (HDR): 1600 nit HDR10+ , Dolby Vision

da (1080 x 2520 pixel, in 21:9) Display interno: Foldable LTPO4 AMOLED E6 da 8,03 pollici Risoluzione: 1916 x 2160 pixel (circa 360 ppi) 1 miliardo di colori Dolby Vision , HDR10+ Luminosità di picco: 1800 nit Refresh rate adattivo fino a 120 Hz

da SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5X)

(LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con ottiche Zeiss e doppio flash LED Sensore principale (Sony IMX866) da 1/1,49″ con risoluzione 50 MP , apertura f/1.8 , pixel da 1 µm , Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX663) da 1/2,93″ con risoluzione 12 MP , apertura f/2.0 , pixel da 1,22 µm , angolo di visione a 108° e Dual Pixel PDAF Sensore tele (Sony IMX663) da 1/2,93″ con risoluzione 12 MP , apertura f/2.0 , pixel da 1,22 µm e Dual Pixel PDAF per lo zoom ottico 2x Registra video fino al 8K a 30 fps o fino al 4K a 60 fps ISP: Vivo V2

con e doppio flash LED Fotocamere anteriori: sensore grandangolare da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit /192 kHz

(doppio speaker), /192 kHz Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be, tri-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , USB Type-C

(802.11 ax/be, tri-band), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto a entrambi i display)

(sotto a entrambi i display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità , bussola , luce ambientale , barometro

, , , , , Batteria: Li-Po da 4800 mAh Ricarica rapida cablata a 120 W (da 0% a 100% in 26 minuti) Ricarica wireless rapida a 50 W (da 0% a 100% in 40 minuti) Ricarica wireless inversa a 10 W

da Sistema operativo: Origin OS 3 basata su Android 13

Vivo X Flip, il primo pieghevole a conchiglia del produttore cinese

La sfida tra i produttori di smartphone pieghevoli a conchiglia si sta giocando ultimamente sulle potenzialità del display esterno. Per lo smartphone del debutto in questo segmento, Vivo ha scelto un display dal form factor orizzontale, con tecnologia AMOLED e diagonale da 3 pollici, che può essere utilizzato per la visualizzazione delle notifiche, l’accesso alle carte di pagamento, i controlli della musica e altri widget.

In termini di design, Vivo X Flip è realizzato con un motivo a diamante in rilievo che caratterizza tutta la parte esterna. Sotto al display esterno, all’interno di un oblà circolare, è collocato il comparto fotografico principale doppio, realizzato in collaborazione con ZEISS, composto da un sensore principale da 50 megapixel e da un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

Spostandoci nella zona interna, troviamo un ampio display Foldable AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+ (in 21:9), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco a 1200 nit. Secondo quanto dichiarato da Vivo, il display (con piega quasi invisibile) e la cerniera sono stati testati per superare 500.000 cicli di apertura/chiusura.

Sotto al cofano, Vivo X Flip è dotato del SoC Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB di RAM (LPDDR5) e fino a 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0). Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4400 mAh con supporto per la ricarica rapida a 44 W. Anche in questo caso, lato software, troviamo la OriginOS 3 basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Vivo X Flip.

Dimensioni (da chiuso): 86,4 x 75,3 x 16,6 mm



x x Dimensioni (da aperto): 166,4 x 75,3 x 7,8 mm

x x Peso: 198 grammi

Display esterno: AMOLED da 3″ con risoluzione 682 x 422 pixel (in 14,5:9, 267 ppi)

da con risoluzione x (in 14,5:9, 267 ppi) Display interno: Foldable LTPO AMOLED da 6,74 pollici Risoluzione: FHD+ (1080 x 2560 pixel, in 21:9) Refresh rate adattivo fino a 120 Hz Luminosità di picco: 1200 nit 1 miliardo di colori HDR10+

da SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore doppia con ottiche Zeiss e doppio flash LED Sensore principale (Sony IMX866) da 1/1,49″ con risoluzione 50 MP , apertura f/1.8 , pixel da 1 µm , Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX663) da 1/2,93″ con risoluzione 12 MP , apertura f/2.0 , pixel da 1,22 µm , angolo di visione a 106° e Dual Pixel PDAF Registra video fino al 4K a 30 fps o fino al 1080p a 60 fps

con e doppio flash LED Fotocamere anteriori: sensore grandangolare da 32 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit /192 kHz

(doppio speaker), /192 kHz Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(due Nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , USB Type-C

(802.11 ax, dual-band), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità , bussola , luminosità ambientale

, , , , Batteria: Li-Po da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 44 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Origin OS 3 basata su Android 13

Vivo Pad 2 evolve i concetti del predecessore

Oltre ad avere lanciato i due nuovi smartphone pieghevoli, Vivo ha anche annunciato un nuovo tablet Android, successore del Vivo Pad lanciato più o meno un anno fa.

Il nuovo Vivo Pad 2 riprende in parte i concetti messi in campo dal predecessore e li fonde con i concetti cardine dei cugini OnePlus Pad e OPPO Pad 2, tablet dai quale eredita la piattaforma, il fattore di forma e la tipologia di accessori pensati per aumentare la produttività dell’utente, ovvero un pennino (che punta a fornire agli utenti un feedback simile a quello che sperimentano quando scrivono con una penna o una matita su carta) e una cover magnetica con tastiera.

A dare un ulteriore boost alla produttività, ci pensa anche la OriginOS 3 for Pad basata su Android 13, ottimizzata (come suggerisce il nome) per l’utilizzo a bordo di un tablet e dotata della funzionalità di collaborazione cross-screen completa tra tablet, smartphone e PC.

Facendo un passo indietro, Vivo Pad 2 è un tablet realizzato con una scocca unibody in alluminio. Al posteriore, all’interno di un oblò circolare, troviamo il comparto fotografico principale, composto da un sensore da 13 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel; anteriormente, invece, è presente una fotocamera da 8 megapixel per le videochiamate.

Uno dei pezzi forti del tablet è il display che, come per i cugini, ha un fattore di forma pari a 7:5 e mantiene la tecnologia IPS LCD con risoluzione 2.8K e frequenza di aggiornamento a 144 Hz; stavolta, però, la diagonale sale a 12,1 pollici e la luminosità di picco sale a 600 nit. Completa il comparto multimediale l’audio stereo che pompa attraverso quattro speaker full-range e due tweeter, risultando decisamente potente.

Per il resto, Vivo Pad 2 è basato sul SoC Dimensity 9000 di MediaTek, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Anche lato connettività ci troviamo di fronte ad un tabelt piuttosto completo. Per quanto riguarda la batteria, invece, abbiamo un’unità da ben 10000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 44 W.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Vivo Pad 2.

Dimensioni: 266,03 x 191,6 x 6,59 mm

x x Peso: 585 grammi

Materiali: alluminio (scocca unibody), vetro (frontale)

(scocca unibody), (frontale) Display: IPS LCD da 12,1” con risoluzione 2,8K (2800 x 2000 pixel, in 7:5) Frequenza di aggiornamento: 144 Hz Luminosità di picco: 600 nit Supporto a HDR10

da con risoluzione (2800 x 2000 pixel, in 7:5) SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR4X)



o (LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB (UFS 3.1)

, o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore doppia con flash LED: Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) con AF e angolo di visione a 112° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (quattro speaker full-range e due tweeter, totale 6W)

(quattro speaker full-range e due tweeter, totale 6W) Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), NFC , USB Type-C , connettore magnetico

(802.11 ax), (A2DP, LE), , , Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola

, , , Altre funzionalità: supporto alla penna (Vivo Pencil2)

(Vivo Pencil2) Batteria: Li-Po da 10000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 44 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OriginOS 3 basata su Android 13

Disponibilità e prezzi di Vivo X Fold2, X Flip e Pad 2

Esauriti tutti i dettagli tecnici di questi tre nuovi prodotti targati Vivo, non ci resta che scoprire i dettagli circa disponibilità e prezzi per il mercato cinese (le possibilità che questi prodotti arrivino dalle nostre parti sono decisamente irrisorie).

Vivo X Fold2 sarà disponibile in Cina dal prossimo 28 aprile nelle tre colorazioni China Red, Azure Blue e String Shadow Black e in due differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 8999 yuan (pari a circa 1192 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 1192 euro al cambio attuale) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 9999 yuan (circa 1325 euro)

Anche Vivo X Flip sarà disponibile in Cina dal prossimo 28 aprile, sempre in tre colorazioni (stavolta Ling Purple, Silk Gold e Drill Black) e in due diverse configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 5999 yuan (circa 795 euro)

al prezzo di (circa 795 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 6699 yuan (circa 927 euro)

Infine, Vivo Pad 2 sarà disponibile in Cina dal prossimo 24 aprile, nelle tre colorazioni Far Mountain Ash, Harami Blue e Nebula Purple e in ben quattro diverse configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 331 euro)

al prezzo di (circa 331 euro) Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2799 yuan (circa 371 euro)

al prezzo di (circa 371 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3099 yuan (circa 411 euro)

al prezzo di (circa 411 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 3399 yuan (circa 450 euro)

Alla pari del fratellastro OnePlus Pad, anche Vivo Pad 2 può contare su tre accessori ufficiali, pensati per aumentare la produttività del tablet: il pennino, chiamato Vivo Pencil2, proposto a 499 yuan (circa 66 euro); la conver magnetica con tastiera, chiamata Vivo Smart Touch Keyboard 2, proposta a 599 yuan (circa 79 euro); la cover a doppia protezione, chiamata Vivo Smart Double-Side Folder 2, proposta a 199 yuan (circa 26 euro).

