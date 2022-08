Xiaomi rinnova la sua gamma di smartphone puntando forte sul mercato dei dispositivi con display pieghevole con il lancio del nuovo Xiaomi MIX Fold 2, svelato ufficialmente in queste ore. Il nuovo smartphone rappresenta la seconda generazione del dispositivo con display pieghevole di casa Xiaomi, raccogliendo l’eredità del MIX Fold presentato lo scorso anno.

Il nuovo Xiaomi MIX Fold 2 si prepara a debuttare sul mercato con l’obiettivo di sfidare progetti come il recentissimo Samsung Galaxy Z Fold4, presentato dalla casa coreana nel corso della giornata di ieri. Ecco tutti i dettagli sul nuovo progetto di Xiaomi, pronto a debuttare sul mercato, in Cina, nel corso dei prossimi giorni.

Debutta ufficialmente il nuovo Xiaomi MIX Fold 2: ecco tutte le novità

Il nuovo Xiaomi MIX Fold 2 presenta un design rinnovato che, raccogliendo l’eredità del suo predecessore, propone una serie di soluzioni inedite di sicuro interesse. Da notare, ad esempio, un focus particolare sull’argomenti con uno spessore ridotto a 5,4 mm che diventano 11,2 mm quando il dispositivo è chiuso (il Galaxy Fold4 di Samsung presenta uno spessore di 6,3 mm che diventano più di 14 mm da chiuso). Complessivamente, il peso dello smartphone è di 262 grammi, in linea con il rivale di Samsung (che arriva a 263 grammi).

Il pieghevole di casa Xiaomi può contare su due display. Nella parte esterna della scocca c’è un display AMOLED da 6,56 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e rapporto tra le dimensioni di 21:9. Il pannello esterno ha refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 1.000 nits. Il display principale, invece, presenta tecnologia Eco OLED con una diagonale di 8,02 pollici con risoluzione di 2160 x 1914 pixel e refresh rate da 120 Hz. A gestire il funzionamento del nuovo Xiaomi MIX Fold 2 troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, chipset di riferimento del mercato Android che garantisce un livello di prestazioni al top del mercato.

Il SoC è affiancato a 12 GB di memoria RAM e da un massimo di 1 TB di storage. A supportare il SoC è presente una batteria da 4.500 mAh che può essere ricaricata sfruttando la ricarica a 67 W che promette una carica completa in circa 40 minuti. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel ed un sensore teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom 2x. Il comparto fotografico del nuovo MIX 2 porta la firma di Leica che da tempo ha avviato una partnership con Xiaomi.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi MIX Fold 2 è pronto a debuttare sul mercato, in Cina. Xiaomi ha svelato due varianti cromatiche per il suo pieghevole che sarà disponibile con le colorazioni Black e Gold. Per quanto riguarda i prezzi, invece, il listino parte da 8.999 Yuan, pari a circa 1300 euro. Per questo prezzo è possibile acquistare la versione base da 256 GB di storage interno.

A disposizione degli utenti ci saranno anche le varianti da 512 GB e 1 TB che arriveranno sul mercato cinese con un prezzo, rispettivamente, pari a 1480 euro e 1780 euro. Gli utenti cinesi possono già preordinare lo smartphone. Le vendite del nuovo MIX Fold 2 prenderanno il via il prossimo 16 di agosto. Per il momento, non ci sono informazioni in merito ad un imminente debutto ufficiale in Europa. Maggiori dettagli in ta senso arriveranno nelle prossime settimane.

