Nel 2023 la casa cinese OPPO parte in quarta e come primo smartphone di fascia alta porta in Italia (e in Europa) un pieghevole di tutto rispetto. Il suo nome è OPPO Find N2 Flip e si propone come la principale alternativa a ciò che offre già il mercato con qualche perfezionamento, come il display esterno di dimensioni maggiori e un piega, del display interno meno visibile. Entriamo nel dettaglio in questa recensione.

Unboxing di OPPO Find N2 Flip

All’interno della confezione di OPPO Find N2 Flip sono presenti, oltre allo smartphone: il caricatore da 67W, il cavo dati USB Type-C, la spilletta per rimuovere il carrellino della SIM, un cover protettiva in gomma dura, i classici manuali e un adattatore USB Type-A. / Type-C.

Video recensione di OPPO Find N2 Flip

Scopri ulteriori dettagli, il design e le funzioni del display esterno nella nostra video recensione di OPPO Find N2 Flip.

Design & Ergonomia

OPPO Find N2 Flip è uno smartphone pieghevole a conchiglia, ovvero è dotato di un display interno che ha la capacità di piegarsi quasi da quasi 0 a 180 gradi senza rompersi e soprattutto senza perdere di qualità. Ciò che offre in più rispetto alla concorrenza è però l’ampio display esterno, uno schermo secondario da ben 3,26 pollici a tecnologia OLED (60 Hz di refresh rate) che di fatto offre un quadro generale di ciò che succede sul telefono senza doverlo per forza aprire. Di fatto è possibile: leggere le notifiche e rispondere con messaggi pre-impostati se riguardano app di messaggistica, consultare l’ora, la data e la percentuale di batteria residua e, tramite swipe laterali, passare tra i 6 widget finora disponibili che permettono di accedere alle fotocamere per scattare fotografie da chiuso, consultare il meteo, visionare gli eventi a calendario, impostare o gestire i timer, le cuffie true wireless ed il registratore vocale.

Ulteriori implementazioni arriveranno sicuramente in futuro, ad esempio sul sito ufficiale già ora viene spiegata la funzione One-Swipe Display che permette di trasmettere, ovvero di fare il mirroring, informazioni o qr-code dal display interno a quello esterno.

Aprendo lo smartphone poi si apre l’ampio display interno con aspetto di forma tipico da 6,8” FHD+ LTPO Amoled a 120 Hz di refresh rate. Essendo la protezione in plastica e non in vetro è stato applicato un trattamento anti riflesso efficace, capace di ridurre il fastidio quando viene colpito da forti fonti luminose, il rovescio della medaglia è che la polarizzazione è in verticale e questo rende difficoltosa la lettura con un paio di occhiali da sole.

Riguardo la piega nelle prime ore di utilizzo era davvero invisibile ma, col passare dei giorni, si è leggermente accentuata. Accentuata sì ma mai quanto è visibile sui dispositivi concorrenti. È questo un problema? Varia da persona a persona, durante il classico uso è difficile notarla soprattutto a display acceso.

Complessivamente è uno smartphone ben realizzato con un peso complessivo di 191 grammi, nella media di un qualsiasi smartphone, che misura in spessore 7,45 mm da aperto e 16,02 mm da chiuso. A differenza di Galaxy Z Flip4 di Samsung non è però dotato di certificazione contro acqua e polvere.

Funzionalità

Android 13 e ColorOS 13 è il sistema operativo con cui nasce OPPO Find N2 Flip. Si tratta poi del primo smartphone a beneficiare della rinnovata politica di aggiornamenti di OPPO che prevede 4 anni per quanto riguarda gli aggiornamenti Android e 5 anni per le patch di sicurezza.

In termini di funzionalità non c’è molto di nuovo rispetto a quanto già raccontato nei vari video riguardo Android 13. L’unica voce veramente nuova nel menu è quella della gestione del display esterno che permette di scegliere quali widget mostrare e di modificare lo sfondo, l’always-on-display e le risposte pre-impostate per rispondere rapidamente alle notifiche.

Prestazioni

OPPO Find N2 Flip arriva sul mercato con il SoC MediaTek Dimensity 9000+ invece che con un chip di Qualcomm, tuttavia negli ultimi anni l’azienda cinese ha sfornato dei veri e propri cavalli di battaglia e le prestazioni di questo smartphone lo dimostrano. Sul fronte della memoria invece viene fornito in una sola configurazione: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1.

Il chip MediaTek Dimensity 9000+ gestisce più che bene tutte le varie situazioni: dall’utilizzo più classico a intense sessioni di gaming seppur non sia lo smartphone più adatto per questo scopo. Grazie anche al solito sistema operativo di OPPO non sono presenti lag, ritardi o tentennamenti e in linea generale. Come prestazioni si colloca tra lo Snapdragon 8 Gen 2 e il Google Tensor G2 di Pixel 7 Pro.

In termini di ricezione invece non sorprende, si comporta esattamente come il Galaxy Z Flip4 di Samsung per cui se vi trovate spesso in situazioni di scarsa ricezione potreste trovarvi senza segnale o un segnale debole. È dotato di 5G, WiFi 2.4, 5.1 e 5.8 Ghz, USB OTG, Bluetooth 5.3 ed NFC.

Fotocamera

La serie Find di OPPO è rinomata per il suo comparto fotografico e questo Find N2 Flip non poteva essere da meno. Dispone di un sensore fotografico principale da 50 megapixel f/1.8 IMX890 e di un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, la selfie cam invece è da 32 megapixel. Se i sensori in sé non vi hanno giustamente sorpreso sappiate che sono affiancati dal co-processore d’immagine MariSilicon X e calibrati da Hasselblad.

Complessivamente possiamo dire che lo smartphone scatta buone foto ma indubbiamente OPPO poteva osare di più soprattutto sul sensore ultra-grandangolare che risulta un po’ fuori luogo, così come lo era sulla serie Reno8. La differenza di qualità tra i due sensori è palpabile infatti e gli scatti con la ultra grandangolare sono apprezzabili solo in condizioni di buona luminosità ambientale.

Il software comunque esegue un buon lavoro in termini di ottimizzazione e regolazione dell’immagine, i colori risultano naturali e l’effetto bokeh credibile grazie anche a una rinnovata tecnologia del sensore principale che dispone di autofocus omnidirezionale. Buoni i selfie ma il vantaggio principale è il poter usare la fotocamera posteriore scavalcando di fatto la qualità di quella interna. Si può scattare anche in modalità RAW e RAW Plus semplicemente passando per la modalità Pro della fotocamera.

Bene i video a livello di qualità e messa a fuoco, possono essere registrati anche in 4K a 30 fps o 1080p fino a 60 fps, si fa però sentire la mancanza di stabilizzazione ottica sul sensore.

Batteria & Autonomia

OPPO Find N2 Flip ha una grande batteria (viste le sue dimensioni) da 4.300 mAh e supporta la ricarica veloce fino a 44 W con l’alimentatore incluso in confezione (da 67W). Manca invece la ricarica wireless.

La durata della batteria può essere considerata ottima per un smartphone pieghevole a conchiglia. Riesce infatti a coprire tranquillamente la giornata lavorativa con 4-5 ore di schermo acceso, di utilizzo attivo. Risultato in linea o leggermente superiore a quello di Samsung col suo Z Flip4.

In conclusione

OPPO Find N2 Flip è uno smartphone pieghevole concreto. L’azienda cinese ha lavorato sodo per proporre uno prodotto completo fin dalla prima generazione facendo scelte oculate e non scontate. È agguerrito verso al concorrenza e di fatto convince offrendo non solo prestazioni di fascia alta, non solo un display esterno più grande e piacevole ma anche un comparto fotografico di buon livello con l’unico neo di una ultra-grandangolare dove OPPO poteva osare qualcosa di più.

Il suo prezzo di listino è di 1199 euro ed è disponibile in Italia nelle colorazioni Astral Black e Moonlt Purple a partire dalla metà di febbraio con una promozione lancio differente in base ai canali di vendita.

Sull’OPPO Store (link all’acquisto), fino al 18 febbraio, è possibile preordinare lo smartphone in bundle con cover, 100 euro di sconto immediato in carrello oltre ad una garanzia aggiuntiva per la copertura dei danni accidentali allo schermo. Successivamente, fino al 27 febbraio, lo smartphone sarà in bundle con cover, 100 euro di sconto su un secondo prodotto acquistato sullo store e la garanzia per la copertura dei danni accidentali allo schermo.

OPPO Find N2 Flip arriva anche su Amazon (link all’acquisto). In questo caso, fino al 27 febbraio, lo smartphone sarà acquistabile in bundle con cover, 100 euro di sconto spendibile su qualsiasi altro acquisto su Amazon e una garanzia aggiuntiva per la copertura dei danni accidentali dello schermo. Lo smartphone arriverà anche presso i principali rivenditori di telefonia nazionali. Da notare che da MediaWorld e Unieuro sarà possibile preordinare lo smartphone in bundle con cover, una gift card da 50 euro, spendibile su qualsiasi altro prodotto dello store. La promo terminerà il 27 febbraio.