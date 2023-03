Nelle scorse settimane su queste pagine vi abbiamo raccontato del rilascio di Android 13 QPR2 il quale ha portato in dote su tutti gli smartphone compatibili della gamma Pixel il tanto atteso Feature Drop di marzo; tra le novità più interessanti vi avevamo segnalato quella riguardante l’app Google Fotocamera (versione 8.8) che ha introdotto, sui Pixel delle generazioni precedenti, una nuova opzione grazie alla quale ridurre o aumentare a piacimento i tempi di esposizione delle fotografie in modalità Night Sight.

Dopo un inatteso ritardo, Google accontenta i possessori di Pixel 6 e 6 Pro

La versione di cui sopra introduce una nuova opzione nell’angolo inferiore destro del viewfinder della fotocamera mediante il quale regolare, attraverso uno slider, in maniera granulare il tempo di esposizione dello scatto da un minimo di 2 secondi a un massimo di 6 secondi.

In sostanza, tale aggiunta permetterà di scegliere tra uno scatto più veloce e meno dettagliato e uno con un tempo di esposizione più lungo grazie al quale consentire al sensore di catturare più luce per ottenere una migliore qualità dell’immagine.

Stando ai piani originari di Google e come accennato in apertura, la funzione, introdotta con la serie Pixel 7, sarebbe dovuta sbarcare su Pixel 6 e Pixel 6 Pro come parte integrante del Feature Drop di marzo ma non è mai arrivata lasciando con l’amaro in bocca gli utenti che già pregustavano l’ennesima nuova funzione introdotta da Big G sul proprio adorato smartphone Made by Google.

La risposta, però, non si è fatta attendere dal colosso il quale tramite un post su Reddit ha comunicato la seguente soluzione:

Per ottimizzarne la qualità, l’aggiornamento della Google Fotocamera v8.8 sta diventando disponibile per gli utenti su base continuativa. Ciò averrà indipendentemente dall’aggiornamento software di marzo. Speriamo che queste informazioni siano d’aiuto!

Peraltro, la grana pare riguardi solo i top di gamma della famiglia Pixel del 2022 in quanto sia Pixel 7, come prevedibile, che Pixel 4a e Pixel 5 hanno già ricevuto la versione 8.8 (che su Pixel 7 introduce alcuni cambiamenti all’aspetto della barra dello zoom) il cui rilascio è partito circa un paio di settimane fa, tramite il Google Play Store.

Come scaricare l’ultima versione di Google Fotocamera

Vista la comunicazione dell’azienda, la questione sembra orientata verso il lieto fine per i possessori di Pixel 6 e 6 Pro i quali non dovranno fare altro che attendere il suddetto aggiornamento.

D’altro canto, trovandoci su Android, per i più impazienti e curiosi c’è sempre la possibilità di tentare l’installazione manuale del relativo APK (disponibile a questo link) sebbene il successo non sia garantito in quanto potrebbe trattarsi di un aggiornamento via server.

Qualora, invece, voleste controllare manualmente di avere a bordo la versione più recente dell’app Google Fotocamera vi basterà cliccare sul badge sottostante per essere rimandati alla relativa pagina sul Google Play Store.

